Domaće zvijezde objavile rat pandemiji: 'Cijepili smo se jer nas raduje povratak normalnom životu'

Pandemiji koronavirusa je otkucalo. Masovno se cijepi diljem svijeta i u Lijepoj Našoj. Za vlastito zdravlje, ali i svojih bližnjih, mnoga poznata lica odlučila su se na najučinkovitiju metodu zaštite od virusa koji je svijet bacio na noge te prouzročio velik broj smrti i teške zdravstvene posljedice. Među njima su tako voditeljica Nevena Rendeli Vejzović (39), koja se odazvala masovnom cijepljenju na Velesajmu sredinom travnja.

Bez dileme

– Jučer sam poslala e-mail doktorici, danas sam naručena na Velesajam. Čekala sam sat vremena sa svima ostalima u redu – napisala je tada Nevena na Instagramu, a nama je otkrila zašto se na to odlučila. – Nisam puno razmišljala o tome hoću li se cijepiti. Poslala sam upit svojoj doktorici, koja me idući dan pozvala na cijepljenje na Velesajam i to me iskreno iznenadilo. Mislila sam da ću doći na red na ljeto, u srpnju ili kolovozu – priznaje nam Nevena i prisjeća se: – Bile su gužve. Čekalo se sat ili sat i pol, ali preživjela sam kao i svi ostali, a što se tiče cijepljenja, mislim da je ono sigurno. Iz mog iskustva, nisam imala nikakve nuspojave pa čak ni bol u ruci – kazala nam je Rendeli. Njezina bivša kolegica s HRT-a Daniela Trbović (58) dijeli isto mišljenje. – Cijepila sam se, naravno. HRT je organizirao za sve zaposlenike, tako da sam prvu dozu Pfizera već primila i sada čekamo tri tjedna za drugu – pohvalila se Trbović, koja nije dvojila o odluci te je u smijehu dodala: – Ne bojim se da me Bill Gates čipirao!

Foto: Renato Branđolica/HRT

Među cijepljenim damama našla se i bivša radijska voditeljica Ecija Ivušić (38), koja se prošlog mjeseca cijepila AstraZenecom. – Samo da vam javim da sam se uspješno cijepila protiv COVID-19. Dobro se osjećam, nekoliko dana imala sam temperaturu, ali, kao što vidite, sada je sve super i odlično izgledam – tada se pohvalila Ivušić. – Cijepila sam se regularnim putem, ne preko veze. Cijepila sam se AstraZenecom, nisam imala priliku birati cjepivo niti sam to zahtijevala niti htjela. Nikakva prava sindikata ne bi trebala nadmašivati ljudska prava. Sami bismo trebali jedino birati hoćemo li se cijepiti, a ne kojim cjepivom – istaknula je Ecija. Kako bi si priuštila ljeto bez briga, splitska glumica Ana Gruica Uglešić cijepila se početkom svibnja. – Za sigurnu sezonu i bezbrižno ljeto. Sad nije vrijeme za biti pametan. Treba znati kad pristati biti ovca. Sad je trenutak za efekt stada – tada je napisala u poluironiji uz sliku potvrde o cijepljenju Pfizerovim cjepivom. Prošli vikend u prostorijama Hrvatskog glazbenog zavoda počelo je prioritetno cijepljenje za izvedbene umjetnike koje je za njih organizirala Hrvatska glazbena unija, a među prvima se cijepio pjevač Damir Kedžo.

Foto: Promo

– Napokon cijepljen. Godinu dana čekanja je gotovo – napisao je kratko na Instagramu, a s nama je u razgovoru podijelio dojmove toga dana. – Cijepio sam se prošli vikend, organizirano u Hrvatskom glazbenom zavodu. Zahvaljujem Hrvatskoj glazbenoj uniji na organizaciji i tome što nam je osigurala mogućnost cijepljenja kao korak k normalnom životu. Cijepljen sam Johnsonom, to je cjepivo koje se prima u jednoj dozi i nemam nikakvih nuspojava. Ja vjerujem u znanost i medicinu, vjerujem da će veća procijepljenost omogućiti povratak životu kakav je bio prije pandemije. Jedva čekam ponovno pjevati s publikom na koncertima uživo – priželjkuje Kedžo, a baš kao i on cijepila se u Zavodu i pjevačica Indira Levak.

Foto: Promo

Stižu bolja vremena

– Na korak do starog... pakiraj binu, krećemo! – napisala je oduševljeno Levak, a osim pjevača u HGU su se cijepili umjetnici i djelatnici zagrebačkog HNK, neki od njih su balerina Edina Pličanić, ravnatelj Drame Ivica Buljan te glumica Jadranka Đokić.

Foto: Promo

Normalnijem životu nakon cijepljenja nada se i gitarist te pjevač Novih fosila Vladimir Kočiš Zec. – Već sam se cijepio dva puta Pfizerom i dobro se osjećam. Koliko pratim, na obzoru su bolja vremena. Veselimo se novim koncertima, jer to je jedino što znamo raditi i što želimo pružiti svojoj publici. Naravno, to sve ovisi o svijesti ljudi i razvoju situacije. Prije pandemije imali smo već dogovorenih šest koncerata i sve smo morali otkazati. Nadam se da ćemo se uskoro ponovno družiti. Meni je gušt svirati i, dok imam zadovoljstvo, i dalje ću nastupati – kazao nam je ponosno.

Za razliku od njega, glumac Asim Ugljen morao se cijepiti jer pripada rizičnoj skupini. – Budući da nemam slezenu, spadam u rizičnu skupinu pa sam se morao cijepiti. Ali i da nisam rizična skupina, svakako bih se cijepio jer vjerujem u znanost i jedva čekam da se ovo završi. Nakon cijepljenja prvom dozom Pfizera boljela me ruka i to popodne imao sam temperaturu 37,5 stupnjeva. Navečer se temperatura popela i do 38,5. Sutradan sam bio još malo umoran, a treći dan kao da ništa nije bilo. Drugu dozu primam 27. svibnja – rekao nam je Ugljen.

VIDEO Pogledajte Večernjakovu desetku s Nikom Turković