Domaća voditeljica razmišlja o odlasku iz Hrvatske: 'Kad sve ovo vidim postanem očajna'

Putovanja čine da postanemo skromniji. Uvidimo koliko malo mjesto zauzimamo u svijetu. (G.Flober) 🇳🇴🇭🇷 . #travelphotography #Paola #Oslo #Trip #Travel #Norway #Vacay #IkkeStress #Happy #Family #PaolaValic #Winter #PerfectNorway

A post shared by 🅿️aola Valić 🅱️ekic (@paola_valic_bekic) on Feb 25, 2019 at 2:17pm PST