Prije 10 godina povukla se u anonimnost, a sada ju opet gledamo na TV ekranima: 'Raditi se mora'

Radijska voditeljica i nekadašnja pjevačica Paola Valić Bekić vratila se svojoj velikoj ljubavi – televiziji. Odnedavno je ponovno možemo gledati na malim ekranima u rubrici ‘Mamine drame’ koja se emitira u sklopu IN magazina na Novoj TV. Na zanimljiv i simpatičan način Paola sa svojim poznatim sugovornicama progovara o majčinstvu te o izazovima i problemima s kojima se susreće gotovo svaka majka.

Riječ je o autorskom projektu o kojem je Paola dugo razmišljala, a tek nedavno odlučila ga je predstaviti čelnim ljudima koji su ga s oduševljenjem prihvatili.– Za sve treba vremena. Ljudi ne shvaćaju da danas ništa ne dolazi preko noći. Ono što tako dođe, i ode. ‘Mamine drame’ dugo postoje u mojoj glavi, još prije mog sudjelovanja u showu ‘Tvoje lice zvuči poznato’. Bile su strpljive kao i ja, a tko čeka taj i dočeka – kaže Paola za Večernji list.

Najveći izazov u ovom projektu joj je prikazati majčinstvo onakvim kakvo ono doista jest. Bez uljepšavanja, realno, iskreno i otvoreno, a danas je to, zbog vremena i okruženja u kojem živimo, sve teži pothvat.– Roditeljstvo je danas na velikim kušnjama. Treba naći mjeru i balans, između svih ovih velikih tehničkih postignuća, Interneta, digitalizacije, virtualnog svijeta. Danas svi svjedočimo “nekim novim klincima”, pa polako počinjemo zvučati kao naše bake koje su se nekad čudile izumu televizije ili radija... Žene konačno govore o svim poteškoćama s kojima se susreću na svom putu roditeljstva. Trebalo nam je samo 2000 godina da progovorimo – smije se voditeljica koja je do sada u svojoj rubrici ugostila brojne poznate dame među kojima su i Martina Tomčić, Ana Vilenica, Pamela Ramljak i Anja Alavanja Romac.

Foto: Privatni album

Prijateljstvo s Anjom Alavanjom datira još s početka 2000-tih kada su se obje natjecale u showu ‘Story Super Nova’. Danas je uz to razdoblje vežu samo lijepe uspomene.– Kad se sjetim tog vremena, kroz glavu mi prođe samo jedna rečenica: ‘Mladost, ludost’. Bilo je jako zanimljivo biti dio svega toga. Baš sam u tom showu shvatila koliko volim posao u medijima i sjajno je kad pogledaš unazad i vidiš što se sve od tada promijenilo. Vrijeme teče, a ti rasteš i sazrijevaš – kaže Paola koja je svoje prve televizijske korake napravila upravo na Novoj TV. Nakon Story Super Nove vodila je glazbenu ljestvicu Music-charts, uslijedio je i showbiz magazin Red Carpet u kojem je radila na rubrici Zvjezdani šok. Nakon toga malo se pritajila da bi prošle godine ponovno osvanula kao natjecateljica u showu ‘Tvoje lice zvuči poznato’.

– Neizmjerno sam zahvalna na ovoj prilici. Volim učiti, raditi, napredovati, pa me ovaj novi posao jako veseli, a posebice jer je riječ o najboljoj televiziji u Hrvatskoj što potvrđuju i brojke – ističe Paola. I sama je majka 6-godišnjeg dječaka pa su ‘mamine drame’ dio njezine svakodnevice. – Dobro je kad možeš vidjeti da i drugi imaju iste probleme kao i ti pa nekako shvatiš da svi prolazimo iste faze u roditeljstvu – kaže Valić Bekić koja se trudi sina podučiti ispravnim životnim vrijednostima, prije svega da bude dobar i iskren čovjek te da se puno smije. A smije se danas i Paola iza koje je težak životni period o kojem je svojedobno otvoreno progovorila i na svom blogu. Podršku joj je u ključnim trenucima pružala cijela obitelj kojoj je neizmjerno zahvalna. – Imam dobar odnos sa svima u svojoj obitelji. Svaka kći ima poseban odnos s mamom, a isto tako i s tatom. Volim ih oboje, poštujem ih, kad imam neke probleme, prvo se njima obratim – ističe voditeljica.

Foto: Privatni album

Osim na radiju i televiziji, Paola marljivo radi i na knjizi ‘Paoline priče’ koja će uskoro ugledati svijetlo dana. U njoj će se naći najbolji tekstovi s bloga koji vodi od 2013. godine. Uz sve poslovne angažmane Paola je prije svega majka i supruga koja uspješno balansira privatno i poslovno. – Uvijek ponavljam kao papiga: gdje ima volje, ima i načina. Istina, naporno je, ali što mi preostaje? Raditi moram, ali ne želim se žaliti; nikome u Hrvatskoj nije lako i svi se bore sa svojim problemima. Ima dana kad sve obavljam s lakoćom, ima dana kad mi se ne da napisati ni dvije riječi – iskrena je Paola koja sve loše dane lakše proživljava uz podršku supruga.

– On nije medijski eksponiran, ne zanima ga taj svijet i ja to poštujem. Mislim da je najbolja stvar za ljubavni odnos - prijateljstvo. Suprug i ja znamo se od moje 14-te godine, bili smo 15 godina prijatelji; i vidiš kako ti život namjesti - gotovo 10 godina smo skupa i bez njega ne bih bila pola od onog što danas jesam, zato mu hvala što me trpi ovakvu luckastu, navijenu i vječito nabrijanu na neke nove snove – priča Paola. Danas je ova majka svjesna svih prednosti i mana života pod svjetlima reflektora, a odluči li njezin sinčić jednog dana krenuti njezinim stopama i iskušati čari reality formata, ona ga od toga neće odgovarati.

– Svi mi imamo jedan život i zbog toga bih podržala svoje dijete. Ne bih bila presretna, ali ako bi to bio njegov odabir tko sam ja da ga sputavam? Naša djeca nisu naša djeca. Oni su privremeno naši dok ih ne naučimo kako živjeti. Veliki je problem što mnogi roditelji misle da posjeduju svoju djecu pa im ne daju disati, diktiraju im život, sportove, aktivnosti... Meni je najvažnije da moje dijete bude sretno i ispunjeno, pa zato smatram da nije u redu kočiti ga ako se želi iskušati u nekim stvarima; uostalom, to bi bilo jako licemjerno od mene – kaže voditeljica koja je svjesna da su i reality formati proteklih godina doživjeli značajne promjene. – Ljudi ne shvaćaju da realityji brzo padaju u prošlost i ljudi uglavnom padaju u zaborav. Reality je samo prilika, mala mrvica u moru, a dalje kreće naporan rad i trud – zaključuje Paola koja tome svjedoči upravo vlastitim primjerom.

