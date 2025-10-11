Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 49
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
SJEĆATE LI SE NJE?

Domaća ljepotica na modnu pistu stala je s 14, bavila se glumom, pa se povukla: Evo gdje je sad

Zagreb: Poznati igrali poker za malog Juricu Lukaša
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
11.10.2025.
u 09:00

Manekenstvom se počela baviti sa samo 14 godina, a nešto kasnije se odlučila okušati i u glumačkim vodama pa se tako pojavila u filmu 'Majka asfalta', telenoveli 'Sve će biti dobro' te i u reality showu 'Farma'. No odjednom se njezin život promijenio i to kada se zaljubila u poduzetnika Vuka Bellu koji ju je zaprosio nakon dvije godine veze i nakon čega se ona povukla sa scene.

Bivša zadarska manekenka i glumica Petra Maroja 2000-ih bila je jedno od viđenijih i poznatijih lica na društvenim događanjima i zabavama. Ostvarila je uspješnu manekensku karijeru, a onda je doslovce preko noći nestala s estradne scene. Manekenstvom se počela baviti sa samo 14 godina, a nešto kasnije se odlučila okušati i u glumačkim vodama pa se tako pojavila u filmu 'Majka asfalta', telenoveli 'Sve će biti dobro' te i u reality showu 'Farma'. No odjednom se njezin život promijenio i to kada se zaljubila u poduzetnika Vuka Bellu koji ju je zaprosio nakon dvije godine veze i nakon čega se ona povukla sa scene.

Domaća ljepotica na modnu pistu stala je s 14, bavila se glumom, pa se povukla: Evo gdje je sad
Zagreb: Poznati igrali poker za malog Juricu Lukaša
1/14

U javnosti se danas rijetko pojavljuje, a detalje privatnog života koji živi na relaciji Zagreb - München spretno čuva samo za sebe. U travnju 2021. fotografirana je u centru metropole u ležernoj šetnji s prijateljicom, a ove godine se ponovno pojavila u javnosti. Naime, Petra je iznenadila mnoge svojim dolaskom na sjednicu Velikog plemićkog vijeća Hrvatskog plemićkog zbora u Solinu. Iako možda nije svima poznato, Petra je potomkinja stare plemićke obitelji Maroja, nekad poznate kao 'de Maroi', s otoka Brača, a u Hrvatskom plemićkom zboru aktivna je već čak dvadeset godina, piše Dalmacija.hr.

Podsjetimo, Petra je 2009. godine sudjelovala u kontroverznom reality programu Farma gdje je Petra bila izbačena zato što je došlo do fizičkog sukoba sa Simonom Mijoković i Giannom Apostolski. Domaći mediji prenosili je Petra ošamarila Simonu te nasrnula na Apostolski koja je Simoni priskočila u pomoć tijekom svađe. Sve je započelo razgovorom koji je ubrzo prerastao u žestoku svađu. Ružne riječi i uvrede su letjele na sve strane.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
Zagreb: Poznati igrali poker za malog Juricu Lukaša
1/29

Simona je tada dobila šamar na što je najviše poludio njezin tadašnji suprug Ante. S obzirom na to da ga je Boris Jelinić uhvatio rukama te držao kako ne bi napao Petru, Ante nije sudjelovao u napadu te je Simoni u pomoć priskočila Gianna. Naime, bivša farmerica se našla na putu Maroji koja joj je opsovala. To je jako razljutilo Giannu koja ju je udarila posred lica.

Ključne riječi
Hrvatska model manekenka glumica farma petra maroja showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Vojvotkinja Kate Middleton i princ William
Video sadržaj
BORBA ZA ZDRAVLJE

Kate Middleton šokirala izgledom: Prijatelji tvrde da ima samo 40 kilograma i strahuju od najgoreg

Priča se da joj je jako teško, da nema apetita i da zbog toga gubi na težini. Ispijena je i gotovo da nema mišićnog tonusa. Kate je oduvijek imala atletsku figuru, ali sada je daleko od toga", rekao je jedan izvor, dodajući kako je jasno da princeza nije dobro unatoč hrabrom licu koje pokazuje u javnosti. Njezina želja da bude uz obitelj i obavlja svoje dužnosti je snažna, no fizičko stanje joj to otežava, tvrde izvori

Susan Newman
Video sadržaj
U 73. GODINI

Preminula kći legendarnog glumca, znamo je iz filma o Beatlesima

Susan Newman je cijeli život balansirala između svijeta glamura i predanog humanitarnog rada, ostavivši iza sebe kompleksno nasljeđe obilježeno ne samo uspjesima, već i gorkim obiteljskim sporovima. Njezin životni put vodio ju je od kazališnih dasaka Broadwaya i filmskih setova do dvorana američkog Kongresa, gdje je svjedočila o prevenciji ovisnosti, temi koja je tragično obilježila njezinu obitelj.

Učitaj još