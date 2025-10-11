Bivša zadarska manekenka i glumica Petra Maroja 2000-ih bila je jedno od viđenijih i poznatijih lica na društvenim događanjima i zabavama. Ostvarila je uspješnu manekensku karijeru, a onda je doslovce preko noći nestala s estradne scene. Manekenstvom se počela baviti sa samo 14 godina, a nešto kasnije se odlučila okušati i u glumačkim vodama pa se tako pojavila u filmu 'Majka asfalta', telenoveli 'Sve će biti dobro' te i u reality showu 'Farma'. No odjednom se njezin život promijenio i to kada se zaljubila u poduzetnika Vuka Bellu koji ju je zaprosio nakon dvije godine veze i nakon čega se ona povukla sa scene.

Domaća ljepotica na modnu pistu stala je s 14, bavila se glumom, pa se povukla: Evo gdje je sad

U javnosti se danas rijetko pojavljuje, a detalje privatnog života koji živi na relaciji Zagreb - München spretno čuva samo za sebe. U travnju 2021. fotografirana je u centru metropole u ležernoj šetnji s prijateljicom, a ove godine se ponovno pojavila u javnosti. Naime, Petra je iznenadila mnoge svojim dolaskom na sjednicu Velikog plemićkog vijeća Hrvatskog plemićkog zbora u Solinu. Iako možda nije svima poznato, Petra je potomkinja stare plemićke obitelji Maroja, nekad poznate kao 'de Maroi', s otoka Brača, a u Hrvatskom plemićkom zboru aktivna je već čak dvadeset godina, piše Dalmacija.hr.

Podsjetimo, Petra je 2009. godine sudjelovala u kontroverznom reality programu Farma gdje je Petra bila izbačena zato što je došlo do fizičkog sukoba sa Simonom Mijoković i Giannom Apostolski. Domaći mediji prenosili je Petra ošamarila Simonu te nasrnula na Apostolski koja je Simoni priskočila u pomoć tijekom svađe. Sve je započelo razgovorom koji je ubrzo prerastao u žestoku svađu. Ružne riječi i uvrede su letjele na sve strane.

Simona je tada dobila šamar na što je najviše poludio njezin tadašnji suprug Ante. S obzirom na to da ga je Boris Jelinić uhvatio rukama te držao kako ne bi napao Petru, Ante nije sudjelovao u napadu te je Simoni u pomoć priskočila Gianna. Naime, bivša farmerica se našla na putu Maroji koja joj je opsovala. To je jako razljutilo Giannu koja ju je udarila posred lica.