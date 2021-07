Dr. Karin o Thompsonovom koncertu: U prodaji je pet tisuća ulazica? Ne znam što bih rekla

Na sinjskom Gradskom stadionu sutra će se održati koncert Marka Perkovića Thompsona. Glazbenik je na svom službenom Facebooku objavio kako je organizator dobio dopuštenje od Stožera civilne zaštite za održavanje koncerta i objavili su uvjete koje moraju zadovoljiti posjetitelji koncerta.

- Dragi prijatelji, nakon novih odluka o suzbijanju pandemije korona virusa, Stožer civilne zaštite dao nam je dozvolu za održavanje koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju 17.07.2021. uz određene uvjete, a to su COVID putovnice i antigenski testovi. Za sve one koji nemaju COVID putovnicu osigurali smo brzo antigensko testiranje po cijeni od 10 kuna uz predočenje ulaznice, a ostatak cijene testiranja pokriva organizator BJM events. Testiranje će početi u subotu 17. srpnja, od 16:00 sati na punktovima ispred gradskog stadiona. Posjetitelji koji se ne žele testirati dobit će povrat novca za kupljenu ulaznicu na prodajnim mjestima gdje su je kupili. Zbog velike zainteresiranosti za ovaj koncert molimo posjetitelje da dođu što ranije. Organizator koncerta BJM events - pisalo je u objavi.

Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije osvrnula se na održavanje ovog koncerta i za Slobodnu Dalmaciju je rekla:

- Ne znam što bih rekla... Lokalni, sinjski stožer daje odobrenje za održavanje koncerta. Organizator preuzima odgovornost za poštivanje nacionalnih, a takve su i naše smjernice da se može organizirati događaj s više od 100 ljudi ukoliko je iskontroliran, a to znači da svi koji dođu tamo trebaju imati COVID potvrde i ne družiti se, biti na razmaku od metar i pol i držati maske. Za sve to odgovornost preuzima organizator.

Dodala je kako je dobro što će se prije koncerta napraviti antigenski testovi za one koji nemaju COVID potvrdu i nastavila: - Ali koliko ste ono rekli da je ulaznica u prodaji? Pet tisuća. OK, hajdemo reći da će njih tisuću ili trećina, jer su neki cijepljeni ili imaju potvrdu, doći na testiranje na punktove ispred stadiona. Kad napravite test treba vam od 10 minuta do pola sata za rezultat, mi u prosjeku uzimamo očitanje nakon 15 minuta.

Dodala je i kako bi ti antigenski testovi trebali biti testovi Europske unije i kako je za svaki test potrebna minuta za uzimanje uzorka te je za kraj rekla: - Znači za 1000 ljudi potrebno je 1000 minuta. Koliko je to sati? Koliko će imati timova za testiranje? Dobro, njihova stvar. Ne možete nikome ništa braniti, a ne znam ni kako će financijski proći.

