Poruka Zorana Šprajca: Ako vam nije stalo da ova epidemija konačno jednom završi - ne morate se cijepiti

Urednik i voditelj "RTL Direkta" Zoran Šprajc pridružio se brojnim poznatima koji sudjeluju u kampanji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te pozivaju građane da se cijepe kako bismo što prije stali na kraj pandemiji koronavirusa. U videu koji je objavljen na Facebook stranici HZJZ-a Šprajc je rekao sljedeće:

- Ne morate se cijepiti i nitko vas ne može natjerati da se cijepite. Ako, recimo, mislite da vam maska baš dobro stoji i ako je želite nositi do kraja života - ne morate se cijepiti. Ako vam nije stalo do druženja, ljubljenja, grljenja, slavlja, zajedničkih koncerata, putovanja. Ako vam nije stalo da ova epidemija konačno jednom završi - ne morate se cijepiti. Pogotovo se ne morate cijepiti ako vam nije stalo do vas samih. Ali, ako vam je stalo vas i do svih nas - cijepite se. - poručio je Šprajc. U ovoj kampanji sudjelovao je i reporter Nove TV Andrija Jarak koji je poručio:

- Kad se pojavila ova pošast bio sam jedan od pametnjakovića koji je govorio ovo je još jedna gripa, proći će. Ne prolazi, sve više je ljudi na respiratorima, dva prijatelja su mi umrla, dva mlada čovjeka i nisu imali nikakvu šansu. I ja sam obolio od koronavirusa i ne bih nikome poželio da prođe ono što sam prošao. Cijepite se samo tako zajedno možemo pobijediti ovu pošast.