FOTO Mladen Grdović svojim zdravstvenim stanjem ozbiljno je zabrinuo obožavatelje: 'Toliko sam ostario'

Nakon što je rasprodao svoj slavljenički koncert u dvorani Vatroslava Lisinskog, Mladen Grdović u prodaju je stavio ulaznice za novi termin. Kralj dalmatinske fešte obilježava 45 godina pjevačke karijere, a mjesecima unaprijed rasprodao je karte za koncert "Evo mene ljudi moji". Bliži se termin njegovog drugog nastupa. Organizatori su koncert u Lisinskom najavili kao krunu velike slavljeničke turneje koja je započela još prošle godine, a krenula je u rodnom gradu Mladena Grdovića, na zadarskom Višnjiku. Potom je obišao gotovo cijelu Hrvatsku, održavajući rasprodane koncerte u sportskim dvoranama. U utorak, 7. travnja, trebao bi ponovno zapjevati pred zagrebačkom publikom. No, samo dva dana prije koncerta, na sam Uskrs, Grdović se oglasio na društvenim mrežama i zabrinuo obožavatelje. Uz fotografiju na kojoj se vidi kako ima masku, napisao je znakovite riječi. “Sve radim da mi glasnice budu dobre. Toliko sam ostario. Sretan Uskrs”, stoji uz fotografiju koja je prikupila stotine komentara. “Drži se Mladene. Otpjevat ćeš ti lijepo kao i uvijek”, “Legendo, ne sumnjamo u tebe! Sretan i blagoslovljen Uskrs”, “Hvala ti što postojiš” i “Drž’ se Mladene, još si ti k’o mladić i Sretan Uskrs”, pisali su mu.

Među brojnim komentarima našli su se i neki savjeti pjevaču. “Ma brate ako ne možeš, otkaži i gotovo”, “Legendo naša, dosta da se pojavite, pustite muziku ne trebate ni pjevat, pjevat će publika od veselja s vama. Puno uspjeha i sretan Uskrs, najviše zdravlja” i “Mladene... Popij Normabel i naspavaj se dobro, i pij vodu. Znam da nije lako, ali dok pivaš pij vodu, crno vino nikako. Ne govori, a na nastupu refrene prepusti publici, diži ruke ka Mišo”, sugestije su obožavatelja. “Godine su samo broj, nisi ostario, još ćeš se ti napjevati”, optimistično je zaključio netko u komentaru.

Naša pjevačica rodila je u 46. godini i život je posvetila vjeri. Sa suprugom ju je upoznao pater Linić

Podsjetimo, u prosincu prošle godine Grdović je gostovao u emisiji "Show na kvadrat", a gdje je govorio o mnogim zanimljivostima iz privatnog života. Ono što svakako nije moglo proći "ispod radara" jest upravo njegova vožnja iz 2024. za Dan zaljubljenih, odnosno 14. veljače. Tada ga je policija uhitila u alkoholiziranom stanju, a alkotestom je napuhao čak 3,6 promila alkohola u krvi. Mediji su tada prenosili kako je njegov slučaj završio na oglasnoj ploči zadarskog Općinskog suda, a zbog ovog slučaja trajno mu je oduzeta vozačka dozvola. "Ne žalim zbog toga. Tu su postojale izdajice, oni ljubomorni, jer sam uvijek vozio dobar auto. Onaj koga si častio, taj te prvi izdao", kazao nam je Grdović u emisiji. "Inače, nikada ni jedan automobil nisam oštetio. Od tri milijuna kilometara imam samo četiri sudara. Meni su, iskreno, opasniji ovi električni romobili", dodao je Mladen te nam odgovorio na pitanje jesu li mu policajci opraštali kazne tijekom života, s obzirom na to da je jedan od najpopularnijih dalmatinskih glazbenika. "Nisu mi ništa opraštali, više sam platio kazni nego što imam nastupa", priznao je, a o drugom dijelu ove teme kojom želimo podići svijest u društvu da se nikako ne smije sjedati pod utjecajem alkohola za volan te da vozači trebaju biti izuzetno pažljivi i oprezni – doznajte u našoj emisiji ispod teksta. U razgovoru se prisjetio i njegova slavnog Ferrarija zbog kojeg je bio itekako popularan u medijima...