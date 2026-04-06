Naša najzgodnija operna diva ima dvostruko slavlje u obitelji, čestitke pristižu sa svih strana

Naša operna diva Sandra Bagarić jučer je, točno za Uskrs proslavila svoj 52. rođendan. Upravo je tom prilikom objavila nekoliko fotografija s proslave u krugu obitelji. No, pratiteljima je za oko zapeo jedan zanimljivi detalj. Naime, Sandra je zamijenila svjećice na torti pa je na torti stajalo 25. “Sretan Uskrs svima, a meni sretan 52. rođendan. Hvala na pre, pre slasnim tortama”, napisala je u objavi. “Pa ljepotice moja, sretan ti rođendan i sve najbolje! I sretan Uskrs”, “Sretan rođendan hodajućoj radosti! Ja vidim 25 i vidi se da je točan broj”, “Sretan! Taman za udaju”, “Sretan...samo malo brojke okrenuti”, “Sandra nisi napisala koliko puta 25”, pisali su joj pratitelji u komentarima. Osim rođendana, Sandra Bagarić nedavno je proslavila i još jedan poseban trenutak – 33 godine ljubavi sa suprugom Darkom Domitrovićem. Par je u javnosti poznat kao vrlo skladan, a njihova privrženost mnogima služi kao inspiracija. Prošle je godine povodom njihove obljetnice veze i braka objavila i napisala: Na današnji dan, započeli smo naše putovanje... Imam još puno planova za nas." Njihovi prijatelji i obožavatelji nisu štedjeli ni u čestitkama. Komentari poput: "Život je lijep, to vi znate. Još puno, puno ljepote na dugom putu", "Ona je prelijepa i nadarena, rijetko tko ima ovakvu sreću u životu" ili "Vi ste svjetionik u mraku" samo su dodatno osnažili dojam da su Sandra i Darko pravi primjer ljubavi i harmonije u današnjem svijetu.

Ovaj par već je prije ostavio neizbrisiv trag na glazbenoj i umjetničkoj sceni. Godine 2024. u lipnju, obilježili su 27 godina braka, a povodom tog značajnog jubileja, Sandra je podijelila emotivan video u kojem njezin prekrasan glas i Darkov talent za klavir stvaraju pravu glazbenu simfoniju. Na snimci, Sandra pjeva pjesmu "Ja ljubim" – skladbu koja, prema njenim riječima, priča priču njezina života i predstavlja životnu filozofiju. U opisu videa istaknula je: "Ja ljubim, ova pjesma je priča moga života, moja životna filozofija. Ovom pjesmom slavimo godišnjicu našeg braka. Neka nam život i dalje bude pjesma. I da, sretan svima Dan glazbe. Ljubite i budite ljubljeni." Njihova romansa započela je davne 1992. godine, kada je Sandra došla studirati na zagrebačku Muzičku akademiju – mjesto gdje je, usput, upoznala Darka, koji je tada bio profesor. Ljubav je procvjetala brzo i neizbježno, a pet godina kasnije, 1997. godine, odlučili su zauvijek spojiti svoje živote vjenčanjem. Danas, uz njihovu dugu i inspirativnu ljubav, obitelj je upotpunjena s dva sina, Marka i Lovru. Kao što je Sandra jednom ispričala za In Magazin 2022., priča njihovog susreta i zajedničkog života ima svoje simpatične anegdote:

"Došla sam u Zagreb 1992., ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13 – volim broj 13 – i rekla: 'Ovom čovjeku ću roditi djecu.' I ta djeca sada imaju 22 i 18 godina, a ostatak je povijest." Ova anegdota ne samo da osvjetljava početak njihove ljubavne priče, već i pokazuje kako su sudbina i ljubav isprepleteni na način koji ostavlja bez daha.