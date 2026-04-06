PREDIVNA

Naša najzgodnija operna diva ima dvostruko slavlje u obitelji, čestitke pristižu sa svih strana

VL
Autor
Vecernji.hr
06.04.2026.
u 09:50

Sandra Bagarić se na svom Instagram profilu pohvalila predivnim fotografijama sa svog obiteljskog slavlja

Naša operna diva Sandra Bagarić jučer je, točno za Uskrs proslavila svoj 52. rođendan. Upravo je tom prilikom objavila nekoliko fotografija s proslave u krugu obitelji. No, pratiteljima je za oko zapeo jedan zanimljivi detalj. Naime, Sandra je zamijenila svjećice na torti pa je na torti stajalo 25. “Sretan Uskrs svima, a meni sretan 52. rođendan. Hvala na pre, pre slasnim tortama”, napisala je u objavi. “Pa ljepotice moja, sretan ti rođendan i sve najbolje! I sretan Uskrs”, “Sretan rođendan hodajućoj radosti! Ja vidim 25 i vidi se da je točan broj”, “Sretan! Taman za udaju”, “Sretan...samo malo brojke okrenuti”, “Sandra nisi napisala koliko puta 25”, pisali su joj pratitelji u komentarima. Osim rođendana, Sandra Bagarić nedavno je proslavila i još jedan poseban trenutak – 33 godine ljubavi sa suprugom Darkom Domitrovićem. Par je u javnosti poznat kao vrlo skladan, a njihova privrženost mnogima služi kao inspiracija. Prošle je godine povodom njihove obljetnice veze i braka objavila i napisala: Na današnji dan, započeli smo naše putovanje... Imam još puno planova za nas." Njihovi prijatelji i obožavatelji nisu štedjeli ni u čestitkama. Komentari poput: "Život je lijep, to vi znate. Još puno, puno ljepote na dugom putu", "Ona je prelijepa i nadarena, rijetko tko ima ovakvu sreću u životu" ili "Vi ste svjetionik u mraku" samo su dodatno osnažili dojam da su Sandra i Darko pravi primjer ljubavi i harmonije u današnjem svijetu.

Ovaj par već je prije ostavio neizbrisiv trag na glazbenoj i umjetničkoj sceni.  Godine 2024. u lipnju, obilježili su 27 godina braka, a povodom tog značajnog jubileja, Sandra je podijelila emotivan video u kojem njezin prekrasan glas i Darkov talent za klavir stvaraju pravu glazbenu simfoniju. Na snimci, Sandra pjeva pjesmu "Ja ljubim" – skladbu koja, prema njenim riječima, priča priču njezina života i predstavlja životnu filozofiju. U opisu videa istaknula je: "Ja ljubim, ova pjesma je priča moga života, moja životna filozofija. Ovom pjesmom slavimo godišnjicu našeg braka. Neka nam život i dalje bude pjesma. I da, sretan svima Dan glazbe. Ljubite i budite ljubljeni." Njihova romansa započela je davne 1992. godine, kada je Sandra došla studirati na zagrebačku Muzičku akademiju – mjesto gdje je, usput, upoznala Darka, koji je tada bio profesor. Ljubav je procvjetala brzo i neizbježno, a pet godina kasnije, 1997. godine, odlučili su zauvijek spojiti svoje živote vjenčanjem. Danas, uz njihovu dugu i inspirativnu ljubav, obitelj je upotpunjena s dva sina, Marka i Lovru. Kao što je Sandra jednom ispričala za In Magazin 2022., priča njihovog susreta i zajedničkog života ima svoje simpatične anegdote:

Naša pjevačica rodila je u 46. godini i život je posvetila vjeri. Sa suprugom ju je upoznao pater Linić
"Došla sam u Zagreb 1992., ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13 – volim broj 13 – i rekla: 'Ovom čovjeku ću roditi djecu.' I ta djeca sada imaju 22 i 18 godina, a ostatak je povijest." Ova anegdota ne samo da osvjetljava početak njihove ljubavne priče, već i pokazuje kako su sudbina i ljubav isprepleteni na način koji ostavlja bez daha.

Ključne riječi
Uskrs slavlje rođendan opera pjevačica Sandra Bagarić showbiz

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

