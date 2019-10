Djevojka našeg nogometaša objavila fotku iz Walesa, fanovi poručili: 'Nemoj da se ovako slika'

U Cardiff je pristigla Tea Slavica, djevojka nove zvijezde hrvatske nogometne reprezentacije Brune Petkovića. Zagrepčanka lijepog osmijeha došla je u hotel i javila se pratiteljima na Instagramu fotkama iz kreveta.

Pozirala je za svojih šest tisuća pratitelja i zaradila mnoge komplimente.

"Prelijepa","Lijepa si" i sličan niz komentara uslijedio je ispod objavljenih fotografija, a jedan pratitelj upozorio je Brunu da se Tea ne bi ovako trebala slikati.

Podsjetimo, Tea je nedavno glumila u filmu indijskog glumca i glazbenika Prabhasa i rekla je kako je to bilo lijepo iskustvo, ali fakultet joj je i dalje na prvom mjestu. Otkrila je tada i što najviše voli kod svog dečka: - Kod Brune najviše volim to što mogu s njim pričati satima, zbog čega osjećam da rastem kao osoba kao i on uz mene.

Pri susretu Hrvatska-Mađarska lijepa Tea na Instagramu se pohvalila fotografijama iz Splita i uoči samog susreta napisala je: Idemo Hrvatska.

- Prije utakmice moja dužnost kao djevojke je da ne nabijam nikakav presing, te da budem tu ako treba razgovor i da mu stojim kao podrška - rekla je prije nekoliko mjeseci za 24 sata 19-godišnjakinja. Ona vjerno prati sve njegove nastupe kako za Dinamo tako i za reprezentaciju.