Dio gledatelja smatra da je Mario zasluženo pobijedio, a dio negoduje: Ovo nije za pobjedu

Pobjednik druge emisije showa "Tvoje lice zvuči poznato" je Mario Petreković te će Nova TV po njegovom odabiru deset tisuća kuna donirati humanitarnoj Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije. Izvedbom pjesme ''Tous les memes'' belgijske pjevačke zvijezde Stromae i imitacijom zahtjevnog spota u kojem je Stromae glumio muškarca i ženu te je bio bogat izražajnim plesnim pokretima, Petreković je oduševio žiri showa.

Dio gledatelja suglasan je sa žirijem ali neki ipak smatraju kako je bolji bio Saša Lozar koji se transformirao u Cher, a bili su zadovoljni i nastupom Damira Kedže koji se pretvorio u lik Lettie Lutz, korpulentne bradate gospođe iz filma ''The Greatest Showman''.

- Svatko ima pravo na svoje mišljenje. Petreković i Kedžo zaista su bili najbolji (očito po mišljenju svih), nitko to ne osporava. Upravo zbog toga stječe se dojam proračunatosti. I btw, navijam za Sašu ove sezone, no ovaj put najveći broj bodova nije trebao ići njemu, ako ćemo realno i pošteno. - piše jedan od gledatelja, a drugi proturječi: -Kedžo je bio najbolji, ovo mi je bilo bezveze. Sorry ali meni ovo nije bilo za pobjedu. - Kedžo i Saša su bili puno bolji od njega! - piše pak u drugom komentaru.