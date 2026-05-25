Iznenada preminuo fitness influencer (22), policija pokrenula istragu

Fitness influencer Gabriel Ganley, na internetu poznat kao 'Bbzinho', pronađen je mrtav na podu svoje kuhinje u subotu. Iako na mjestu događaja nisu pronađeni tragovi nasilja, policija je smrt 22-godišnjaka okarakterizirala kao sumnjivu te je pokrenuta istraga, prenosi Daily Mail. Službeni uzrok smrti još nije objavljen i čeka se nalaz obdukcije koji će otkriti točne okolnosti. Prema nepotvrđenim informacijama koje prenose brazilski mediji, mogući uzrok je hipoglikemija, opasno stanje kad razina glukoze u krvi padne prenisko, no za to nema službene potvrde.

Vijest o smrti potvrdio je njegov sponzor, brend sportske prehrane Integralmédica. - Danas bol govori glasnije. S velikom tugom opraštamo se od Gabriela, koji je živio intenzivno i s kojim smo imali nezaboravne trenutke - poručili su. Njegov odlazak ponovno je pokrenuo rasprave unutar bodybuilding zajednice o korištenju anaboličkih steroida. Poznato je da je Ganley, koji je s dizanjem utega počeo s 15 godina, ranije govorio o korištenju tvari za poboljšanje performansi, što sada mnoge navodi na poziv za većom edukacijom i oprezom među mladim sportašima.

Prije nego što je postao fitness senzacija nakon viralnog videa leg pressa od 500 kg, Ganley je imao drugačiji put. Bio je uspješan natjecateljski igrač Pokémon karata, svrstan među osam najboljih u Latinskoj Americi. Taj je svijet napustio kao tinejdžer kako bi se posvetio bodybuildingu. Za sebe je govorio da se ne smatra samo influencerom, već sportašem koji internet koristi kao alat za posao i motivaciju. Njegovi obožavatelji opraštaju se od Gabriela u komentarima njegove posljednje objave na Instagramu.

*dijelom uz pomoć AI