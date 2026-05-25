FOTO Ovo je posljednja zajednička fotografija Maje i Šime na njezinom Instagram profilu

Pjevačica Maja Šuput i Gospodin Savršeni Šime Elez više nisu zajedno. Naravno, sve zanima kada su točno prekinuli. zašto i što se dogodilo između njih. Bivši partneri, ipak, ne žele otkriti što je razlog njihovog prekida. Svejedno, zanimljivo je da je posljednja Majina objava sa Šimom na Instagramu bila prije tri tjedna. Tada su proveli večer u kazalištu posjetivši zagrebačko Ludilište. Tamo su uživali u hit predstavi "Samo preko njega mrtvog", a po završetku izvedbe iskoristili su priliku za druženje s glumačkom postavom. Maja je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj pozira u društvu Renea Bitorajca, Matije Kačana i Janka Kerekeša. "Luda ekipa na domaćem terenu", stoji u opisu njezine objave.

Podsjetimo, vijest o prekidu je za Showbuzz potvrdila sama Maja, odgovarajući na pitanje o sinoćnjem nastupu Davida Balinta u showu "Tvoje lice zvuči poznato", koji je glumio Maju.

Pjevačica je, inače, rekla kako svatko živi svoju realnost. ''Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti'', kazala je Maja kroz smijeh. Dodala je da se Davidov nastup svidio njenom sinu Bloomu i njoj. ''Meni je to bilo fantastično! Bloom i ja smo se nasmijali do suza. Ja sam pola nastupa držala ruke preko očiju, kao da gledam sebe pa me strah da ne vidim nešto što ne želim vidjeti. Baš smo se nasmijali. Bila sam tako nabildana, tako jaka, tako visoka… ma top sam bila! Prava nedjeljna zabava'', kazala je i dodala da joj uskoro izlazi nova pjesma. ''Sada je najveće uzbuđenje u mom timu nova pjesma. Bit će to pravi ljetni hit i veliko iznenađenje jer je riječ o duetu. Mogu vam otkriti da se pjesma zove 'Nedovoljno lijep'. Već dva tjedna radimo samo na tome – od organizacije do snimanja spota, a ovih dana počinje i samo snimanje. Plan je da pjesma izađe do kraja lipnja i svi smo potpuno u tome'', rekla je.