Najteži kandidat ŽNV-a o životu nakon showa: Treniram sa suprugom i sinom, a krizne trenutke nisam imao

Pet mjeseci prošlo je od finala pete sezone showa ''Život na vagi'' u kojem se kao jedan od finalista pojavio Splićanin Ante Miletić (27). Ante je brojnim gledateljima bio jedan od najomiljenijih natjecatelja, a ostao je upamćen i kao najteži kandidat ''Života na vagi''.

U show je ušao s čak 200,7 kilograma, izašao 83 kilograma lakši, a usvojenih zdravih navika pridržava se i danas. – Moj život danas izgleda puno bolje nego prije ulaska u show, barem što se životnih navika tiče. Puno se više krećem, svakodnevno treniram, puno se zdravije hranim, a to mi je pomoglo da mogu voditi sretan obiteljski život. Posao i ostale aktivnosti ostale su iste, no sve to obavljam sretniji, veseliji i zdraviji! – kaže nam Ante koji je zahvaljujući showu izgubio kilograme, ali i stekao prepoznatljivost koja mu ne pada teško.

Foto: RTL, Privatni album

– Što se popularnosti tiče, i dalje me ljudi svakodnevno prepoznaju i pitaju za savjet, čestitaju mi te požele sreću u daljnjem skidanju kilograma. Lijepo je čuti riječi pohvale i podrške, to je i jedan oblik motivacije – odgovara Ante koji ima veliku podršku cijele obitelji koja mu pomaže da ustraje u svom cilju. –Supruga i ja zajedno treniramo, a zdravom načinu života od malih nogu učimo i našeg sina Jakova. Prehrana je promijenjena i drago mi je da sam ovako utjecao i na mijenjanje navika cijele obitelji. Nisam imao većih kriznih trenutaka, jer si ne uskraćujem pojesti nešto nezdravije s obzirom na to da sada ipak znam kako to potrošiti. Ali da, umjerenost u svemu je ključna! – ističe Ante.

Foto: RTL, Privatni album

Priznaje i da je nakon izlaska iz showa vratio nekoliko kilograma, a cilj mu je doći do 90 kilograma. – Na mom se jelovniku mogu naći različite vrste povrća, voća, orašastih plodova, ribe i mesa, ponajviše piletine i puretine. A ponekad zgriješim kolačem ili nečim slatkim, jer sam na slatko slab – priznaje Ante. Bez majke je ostao kad mu je bilo samo 12 godina, a upravo iz straha da njegov sin ne odrasta bez oca odlučio je skinuti nagomilane kilograme zbog kojih jedno vrijeme nije mogao čak ni sjesti u automobil iako su mu jurilice na četiri kotača velika strast. Svoj povratak u automobil ''proslavio'' je simpatičnim druženjem s bivšim kandidatima, ali i trenericom Majom Ćustić koje je žestoko provozao.

Foto: Instagram

– Družim se ponajviše s Majom i Zdravkom jer su u Splitu, a s ostalima se redovito čujem. Kad sam ih provozao, a bila je tu i trenerica Maja, osjećaj je bio neprocjenjiv. Spojio sam dvije strasti – driftanje i druženje s prijateljima, a osjećao sam se odlično u autu, jer sam mogao bez problema zavezati pojas i biti komotan – govori Ante koji je po struci automehaničar, no trenutačno je okupiran drugim stvarima. – Uređujem kuću na selu, ima tu puno posla. Planiram napraviti bazen i još štošta, a uz to, trgovina suhomesnatih proizvoda i moj obrt još su u pogonu te se nadam da će se situacija smiriti pa da ću moći odraditi sezonu na Visu ovo ljeto – kaže Ante koji je progovorio i o preranom odlasku Danijela Mihaljčića s kojim se sprijateljio tijekom ''Života na vagi''.

– Kad sam čuo vijest, bio sam jako tužan. Danijel je bio jako pozitivna, vedra, zabavna i, najvažnije, dobra osoba s velikim srcem. Pamtit ću ga upravo po nesebičnosti, vedrini i bit ću uvijek ponosan jer sam poznavao jednu tako toplu i dragu osobu – zaključuje Miletić.