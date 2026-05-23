BBC razotkrio jezive optužbe iza kulisa 'Braka na prvu': Natjecateljice tvrde da su silovane tijekom snimanja

Dvije bivše sudionice showa "Brak na prvu" ispričale su za BBC da su silovane tijekom snimanja jedne od najvećih emisija Channela 4, dok je treća opisala navodni seksualni čin bez pristanka. Kako prenosi BBC sve tri tvrde da produkcija showa nije učinila dovoljno kako bi ih zaštitila. Channel 4, koji emitira britansku verziju ovog popularnog showa koji se kod nas prikazuje na RTL-u, je za neke od optužbi znao prije emitiranja, a sve epizode u kojima su sudjelovale žene bile su dostupne na njihovoj streaming platformi. U ponedjeljak poslijepodne Channel 4 objavio je da je uklonio sve epizode sa streaming i linearnih servisa, kao i sadržaj povezan s "Brakom na prvu" na društvenim mrežama. Channel 4 je ranije tvrdio u emisiji "Panorama" da su sve optužbe potpuno nepotkrijepljene i osporene. Kada ih je BBC kontaktirao u ponedjeljak, direktor sadržaja Channela 4 Ian Katz rekao je da nije pogledao dokumentarac emisije Panorama u kojem su iznesene priče o silovanju u showu, te dodao: „To su očito vrlo ozbiljne optužbe. Želimo pogledati emisiju i nakon toga ćemo odgovoriti.” U priopćenju objavljenom ubrzo nakon što je BBC News objavio priču, Channel 4 naveo je da je prošlog mjeseca naručio neovisnu istragu „nakon što su iznesene ozbiljne optužbe o nedoličnom ponašanju”.

Tri žene s kojima je BBC razgovarao iznose optužbe protiv muškaraca s kojima su bile spojene u emisiji te kažu da su se odlučile obratiti BBC-ju jer smatraju da su trebale biti bolje zaštićene. Jedna žena tvrdi da ju je njezin televizijski suprug silovao i prijetio joj napadom kiselinom. Sada želi pokrenuti pravni postupak protiv CPL-a. Druga žena rekla je Channelu 4 i CPL-u prije emitiranja da ju je navodno silovao njezin televizijski suprug, no epizode su ipak prikazane. Treća žena optužila je svog televizijskog supruga za seksualno nedolično ponašanje.

Odvjetnici CPL-a, nezavisne produkcijske kuće koja proizvodi britansku verziju emisije, izjavili su da je njihov sustav brige za sudionike „zlatni standard” i vodeći u industriji te da su u svim slučajevima postupili primjereno. Glasnogovornik britanskog Ministarstva za digitalnu kulturu, medije i sport rekao je za BBC da su optužbe „ozbiljne” te da „svi koji rade i sudjeluju u televizijskim projektima moraju uvijek biti tretirani dostojanstveno i s poštovanjem”. Dodao je: „Sve optužbe moraju biti prijavljene nadležnim tijelima i istražene uz punu suradnju uključenih, a potrebno je poduzeti mjere kako bi se osiguralo poštivanje najviših standarda i posljedice za kriminalna djela ili nepravilnosti.” Ovaj show zamišljen je kao sociološki eksperiment koji prati samce koji pristaju „vjenčati se” s potpunim strancima koje prvi put upoznaju na lažnom vjenčanju. Brakovi nisu pravno važeći, ali gledatelji prate parove na „medenom mjesecu”, zatim tijekom zajedničkog života i razvoja odnosa dok ih kamere snimaju gotovo svakodnevno.