Marija je u 'Životu na vagi' izgubila 45 kg i ne skriva svoju ljubavnu sreću, a ove fotografije su dokaz tome

Marija Bartulović, koju su gledatelji upoznali u showu "Život na vagi" ne skriva svoju ljubavnu sreću sa zaručnikom Ivanom. Objavila je niz njihovih zajedničkih fotografija uz koje je stavila ovaj opis: "Ljubav je najljepša tamo gdje priroda šapuće, voda teče, a pogledi govore više od riječi". Ispod objave javili su joj se pratitelji i prijatelji i napisali: "Divne forografije kao i vas dvoje. Super ste. Jako lijep par. Mare svaki dan si sve ljepša." Marija Bartulović, omiljena pobjednica među nefinalistima devete sezone showa „Život na vagi”, koja je svojom životnom pričom dirnula gledatelje diljem Hrvatske, danas prolazi kroz jedno od najsretnijih razdoblja u životu. Nakon impresivne fizičke i životne transformacije pred kamerama, ostvaruje i privatne snove. Krajem veljače ove godine otkrila je da ju je dečko Ivan zaprosio, čime je potvrdila novu životnu etapu nakon velikih promjena koje je prošla. Prosidba se dogodila u Međugorju, ispred crkve svetog Jakova, mjesta koje za Mariju ima posebno duhovno značenje.

Vijest je prva podijelila njezina prijateljica i bivša sudionica showa Marija Novak, a ubrzo ju je potvrdila i sama Marija, pokazujući fotografije zaručničkog prstena. Par je svoju vezu javno potvrdio u prosincu 2025. godine, a zajedno su otprilike godinu dana. Marija često ističe da joj je Ivan bio velika podrška nakon izlaska iz showa, pomažući joj u održavanju zdravih navika i stabilnosti u svakodnevnom životu. Sreći je dodatno pridonijela i zanimljiva anegdota kada je Ivan osvojio 4.000 eura na božićnoj tomboli u Vrgorcu, što je Marija duhovito komentirala usporedivši njihove „pobjede”. Opisala je i samu prosidbu, rekavši kako ju je potpuno iznenadila: Ivan se tijekom dana ponašao neobično, a nakon ručka i odlaska do kapelice kleknuo je i zaprosio je.

Emocije su, kaže, bile jake i odmah je pristala. Dodala je da su već razgovarali o vjenčanju te da uskoro kreću s pripremama, dok slavlje i detalje još nisu odlučili jer su još pod dojmom svega. Marija se u showu „Život na vagi” natjecala s početnom težinom od 142 kilograma, a izgubila je čak 45 kilograma. Zbog iznimnog uspjeha proglašena je najboljom među nefinalistima i osvojila nagradu od 7.000 eura. Ipak, kako ističe, novac joj nikada nije bio glavni motiv i u show se prijavila zbog želje za majčinstvom i uvjerenja da joj je višak kilograma bio prepreka u ljubavi i osnivanju obitelji.