FOTO Sjećate se Dine iz 'Lud, zbunjen, normalan'? Viđen je u Hrvatskoj, evo koliko se promijenio od serije

Glumac Milan Pavlović utjelovio je jedan od najomiljenijih televizijskih likova na ovim prostorima, simpatičnog i pomalo zbunjenog Dinu Mehmedu Mujkića u seriji ''Lud, zbunjen, normalan'', a uloga ga je toliko proslavila da ga i danas na ulici oslovljavaju s Dino. Priliku za to imali su posjetitelji BOK festivala u Bjelovaru, gdje je snimljen proteklog vikenda u opuštenom izdanju.

Popović u odnosu na period snimanja serije 'Lud, zbunjen, normalan' danas ima bradu. Osim tog estetskog detalja, glumac se nije previše promijenio, a njegov prepoznatljivi osmjeh još uvijek je prisutan. Svoj privatni život, za razliku od mnogih kolega, uspješno drži podalje od očiju javnosti te rijetko govori o obitelji ili ljubavnom životu.

09.05.2026., Bjelovar - Traje poznati kazalisni festival Bjelovarski odjeci kazalista, poznatiji kao BOK fest i u svom 23. izdanju trajati ce do 12. svibnja. I ovogodisnji medjunarodni BOK fest nudi i brojne popratne zanimljivosti, a jedna od njih nedvojbeno je i koncert BOK alfa jukebox koji se ove godine odrzava pod geslom 'Give piece of chance".

Koliko su se gledatelji povezali s njegovim likom, svjedoči i jedna anegdota. Naime, nakon što je njegov lik u seriji preminuo, majci su mu susjede došle izraziti sućut. U jednom se intervjuu prisjetio i anegdote kako je jedna od njih, vidjevši ga živog, samo rekla: "Točno sam znala da nisi umro".

Nakon što je napustio seriju, Pavlović se povukao s televizijskih ekrana i posvetio kazalištu. Postao je član ansambla Drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, gradu u kojem je rođen i za koji je duboko vezan. Iako je uloga Dine obilježila njegovu karijeru, Pavlović je ostvario i niz zapaženih filmskih uloga, među kojima su ''Go West'', ''Duhovi Sarajeva'' te međunarodni film ''Twice Born'', u kojem je glumio uz hollywoodsku ikonu Penélope Cruz.

Posljednjih godina vratio se i na televiziju, ali u nešto drugačijoj ulozi. Naime, pokrenuo je vlastiti putopisno-dokumentarni serijal ''Ćao Miki'', u kojem kao voditelj putuje Bosnom i Hercegovinom, otkriva zanimljive ljude, priče i zaboravljena mjesta. Emisija je naišla na odlične reakcije publike, a epizode su dostupne i na istoimenom YouTube kanalu.