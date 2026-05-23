OMILJENO LICE S EKRANA

FOTO Sjećate se Dine iz 'Lud, zbunjen, normalan'? Viđen je u Hrvatskoj, evo koliko se promijenio od serije

23.05.2026.
u 20:20

Bosanskohercegovački glumac Milan Pavlović osvojio je srca publike u cijeloj regiji kao simpatični Dino iz kultne serije ''Lud, zbunjen, normalan''

Glumac Milan Pavlović utjelovio je jedan od najomiljenijih televizijskih likova na ovim prostorima, simpatičnog i pomalo zbunjenog Dinu Mehmedu Mujkića u seriji ''Lud, zbunjen, normalan'', a uloga ga je toliko proslavila da ga i danas na ulici oslovljavaju s Dino. Priliku za to imali su posjetitelji BOK festivala u Bjelovaru, gdje je snimljen proteklog vikenda u opuštenom izdanju.

Popović u odnosu na period snimanja serije 'Lud, zbunjen, normalan' danas ima bradu. Osim tog estetskog detalja, glumac se nije previše promijenio, a njegov prepoznatljivi osmjeh još uvijek je prisutan. Svoj privatni život, za razliku od mnogih kolega, uspješno drži podalje od očiju javnosti te rijetko govori o obitelji ili ljubavnom životu.

Koliko su se gledatelji povezali s njegovim likom, svjedoči i jedna anegdota. Naime, nakon što je njegov lik u seriji preminuo, majci su mu susjede došle izraziti sućut. U jednom se intervjuu prisjetio i anegdote kako je jedna od njih, vidjevši ga živog, samo rekla: "Točno sam znala da nisi umro".

Nakon što je napustio seriju, Pavlović se povukao s televizijskih ekrana i posvetio kazalištu. Postao je član ansambla Drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, gradu u kojem je rođen i za koji je duboko vezan. Iako je uloga Dine obilježila njegovu karijeru, Pavlović je ostvario i niz zapaženih filmskih uloga, među kojima su ''Go West'', ''Duhovi Sarajeva'' te međunarodni film ''Twice Born'', u kojem je glumio uz hollywoodsku ikonu Penélope Cruz.

Posljednjih godina vratio se i na televiziju, ali u nešto drugačijoj ulozi. Naime, pokrenuo je vlastiti putopisno-dokumentarni serijal ''Ćao Miki'', u kojem kao voditelj putuje Bosnom i Hercegovinom, otkriva zanimljive ljude, priče i zaboravljena mjesta. Emisija je naišla na odlične reakcije publike, a epizode su dostupne i na istoimenom YouTube kanalu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

