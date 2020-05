Dino i Viktorija ponekad oko sitnica imaju razmirice, ali ovo ih spašava

Dino Rađa ozbiljan je u javnom izražavanju i njega autoriteti cijene i podržavaju. Zna se uvjerljivo i izravno izraziti bez obzira na to koliko tema bila delikatna. Hrabro će izraziti svoje mišljenje bez obzira na to kome se obraća, a u tom izražavanju zna odabrati krivi tajming. On je autoritet za kolektiv. Vrlo je emotivan, izražena instinkta i dramatičnih reakcija koje su mu pomogle dok je aktivno igrao. Svojim instinktom osjeti svaku osobu. Upravo instinkt ga je učinio većim od velikih u sportu. Ima toliko entuzijazma i vjere u dobro da nastoji učiniti sve što može učiniti svijet boljim mjestom za život. Djelovati sada, a ne kasnije, učiniti, a ne obećavati, raditi, a ne teoretizirati, iskustvo, a ne teorija, sudjelovati, a ne promatrati – to su osobine koje Dinu vode kroz život.

Sa suprugom je ostvario odnos koji ima izazovnu komunikaciju, ali su s vremenom uspjeli prepoznati jedno drugome misli. Ponekad oko sitnica mogu imati razmirice, ali ih smisao za humor spašava. Dino u odnosu s Viktorijom pokazuje mušku ulogu i superiornost, nekada projicirajući na nju vlastitu slabost u konkretnoj situaciji, uz malo konzervativnog pogleda na svijet. Istovremeno joj je veliki oslonac i daje joj osjećaj sigurnosti, toliko potreban jednoj ženi. U njihovu odnosu čvrsta je životna povezanost, međusobna požrtvovnost, iskreno prijateljstvo i zajedništvo. Ali ono što je najvažnije: uvijek je tu ostala živa ona ljubavnička energija s početka veze koja održava onu iskru u braku.

U 2020. godini njegove će inicijative nailaziti na prepreke i blokade koje će ga naučiti da prihvati ono što ne može promijeniti. Gubitak prijatelja i dragih ljudi ga pogađa i ujedno uči da je život dragocjen. Pažnja u prometu, izbjegavanje nepotrebnih rizika i napora osnovna su mu poruka do kraja ove godine.

