Diddy otkrio što se dogodilo između Smitha i Rocka nakon Oscara: 'Mogu vam to potvrditi'

Reper Sean Combs, poznatiji kao Diddy (52), zajednički je prijatelj glumca Willa Smitha (53) i komičara Chrisa Rocka (57). Glumac je jučer tijekom dodjele prestižne nagrade Oscar udario komičara zbog šale na račun njegove supruge Jade Pinkett Smith. Sada se oglasio i njihov zajednički prijatelj te otkrio što se dogodilo na afterpartyju. Diddy tvrdi i da su se Smith i Rock pomirili prije afterpartyja Vanity Faira.

- Nema problema. To je gotovo. Mogu vam to potvrditi. Tu ima samo ljubavi. Oni su braća – rekao je za Page Six.

Diddy je također bio na dodjeli Oscara. Nakon sad već slavnog šamara odavao je na pozornici počast filmu Kum, koji je ove godine proslavio 50. obljetnicu objave. Iako reper tvrdi da su se dvojica slavnih zabavljača pomirila, ne postoji nikakav dokaz da su uopće komunicirali nakon dodjele Oscara. Dodajmo i da se komičar na navedenom afterpartyju nije ni pojavio.

Inače, Rock se odlučio našaliti s poznatima u prvim redovima dok je najavljivao nagradu za najbolji dokumentarac.

- Jada, volim te. G.I. drugi nastavak, jedva čekam da ga vidim – kazao je aludirajući na njenu obrijanu glavu. Glumica, koja se već godinama bori s alopecijom, okrenula je očima na tu šalu, a njezin se suprug nasmijao. Zatim se popeo na pozornicu te ošamario komičara i vratio na svoje mjesto.

- Ne stavljaj moju ženu u svoja usta - viknuo je. - Vau, čovječe, to je bila šala o G.I. Jane - pravdao se komičar.

