Devin Juraj započinje novu glazbenu eru pjesmom 'Uzalud me voliš'

Mladi glazbenik Devin Juraj predstavlja svoj novi singl "Uzalud me voliš" - pjesmu kojom započinje novu, autentičniju i kreativno zreliju fazu svog umjetničkog stvaralaštva. Ova emotivna glazbena priča ne donosi samo drugačiji zvuk, već i potpuno novi vizualni identitet, snažan, mračan, gotičan i beskompromisno iskren. Pjesma "Uzalud me voliš" nastala je spontano, kao plod neplanirane, ali izuzetno nadahnute suradnje Devina i producenta Marka Mihaljevića. “Započeli smo s potpuno drugom idejom, ali kroz proces rada shvatili smo da nismo stvorili pjesmu kakvu smo htjeli, već onu kakva nam je bila potrebna. Svaka izmjena i dodatak u zvuku mijenjali su emociju koju prenosimo. I upravo je u toj ranjivosti i promjenjivosti rođena njezina snaga.” - otkriva Devin.

Iako se na prvo slušanje može doimati kao klasična ljubavna priča, pjesma nosi dublju poruku. Riječ je o osobnoj, gotovo introspektivnoj posveti samome sebi - trenutak obračuna s prošlošću i istovremeno zahvalnost vlastitom biću na svemu proživljenom. Za mladog pjevača ova pjesma označava kraj jednog poglavlja i početak novog. Ubija ono što je bilo, kako bi novo moglo procvasti. Vizualno, singl prati upečatljiv videospot, promišljeno kreiran kao nastavak narativne linije prethodnog videa za pjesmu "Samo ova noć", u kojem je prikazan kraj jedne verzije Devina. Novi spot istražuje teme mraka, gotike, estetike i unutarnjih borbi, donoseći lik koji je sirov, istinit i emocionalno ogoljen - upravo onakav kakvog Devin želi predstaviti javnosti.

Nova glazbena era, kako je sam opisuje, otvara vrata slojevitijoj umjetnosti, onoj koja se ne boji suočavanja s egzistencijalnim pitanjima, dilemom ljudske prirode, ljubavi prema tami i krhkosti vlastitih bića. Devinov novi izričaj poziva publiku da osjeti, promisli i protumači, bez nuđenja gotovih odgovora. “Svoje stvaralaštvo ne gledam kao nešto što mora biti za svakoga, ali vjerujem da se svatko može pronaći u njemu. Stvaram iz potrebe da podijelim ono što me oblikovalo, iz mraka sam došao, i ako netko kroz moju glazbu osjeti bilo kakvu emociju, to je za mene uspjeh.” – nadodao je Devin. "Uzalud me voliš" je tek početak – uvod u nešto veće, dublje i osobnije. Što točno Devin priprema? Za sada ostaje tajna. Ali jedno je sigurno, ova nova priča donosi glazbu koja ne ostavlja ravnodušnim.