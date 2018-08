De Niro nudi sirovu ribu, Lady Gaga lazanje s Nuttelom, Bono hamburgere

Imaju li oni ikakve normalne hrane? Ovo je kao da jedem mamac za ribe – legendarna je replika mafijaša Paula Vittija čim su mu poslužili sushi u japanskom restoranu u filmu “Analiziraj ono”, nastavku komedije “Analiziraj ovo”, o odnosu psihijatra i mafijaša pokajnika.

Možda ne bi bilo nikome smiješno da je ne izgovara glumački bard Robert De Niro, jedan od vlasnika japanskog restorana Nobu, i da sashimi, odnosno fileti sirove ribe, nisu njegovo omiljeno jelo (za koje je priznao da bez njega ne bi mogao živjeti). Slavni je glumac, naime, jedan od vlasnika možda najpoznatijeg lanca japanskih restorana “Nobu” (onih u kojima se služi sirova riba – koju je njegov lik u spomenutim filmovima ismijavao), a prvi je otvoren još 1993. u četvrti Tribeca u New Yorku. Ideju za zajednički ulazak u restoranski biznis De Niro je izložio chefu Nobuyukiju Nobu Matsuhisiju, a ostali su partneri i Meir Teper, Drew Nieporent i Richie Notar. Koliko je ta investicija bila uspješna, govori i podatak da se 25 godina od otvorenja prvoga, njihovi restorani “Nobu”, koje obožavaju svjetski jet-set, poznati i klijentela dubljih džepova, nalaze na više od 20 svjetskih destinacija poput Milana, Londona, Moskve, Las Vegasa, Pekinga, Honolulua, Los Angelesa, Monte Carla, Ciudad de Mexica, Budimpešte, Dubaija, Tokija… De Niro i Nobu nisu samo poslovni partneri, nego i prijatelji: na snimanju Scorseseova “Casina” slavni je japanski chef imao malu ulogu bogatog biznismena, a potom je još imao dva glumačka izleta: u komediji “Austin Powers: Goldmember” i u drami “Sjećanja jedne gejše”.

– Jednostavno mi se pružila prilika da uđem u restoranski biznis i pomislio sam “zašto ne?” Dobro je uvijek imati mjesto u blizini doma gdje možeš dobro pojesti i sastati se s prijateljima. I, eto, mislim da sam dosad investirao u oko 25 restorana: više od 20 Nobua po svijetu i još dva u New Yorku. Smiješno je što je najteži dio tog posla zapravo smisliti dobro ime, pogotovo za talijanski restoran: ili ih ima previše ili će ti neki drvodjelja reći da si mu ga ukrao – našalio se De Niro, koji u New Yorku ima još restorane “Locanda Verde” s talijanskim specijalitetima i “Tribeca Grill” s roštiljem i novom američkom kuhinjom. Naravno, treba li napomenuti da su sva tri De Nirova restorana smještena u četvrti Tribeca, nedaleko od njegova doma, jer glumac voli da mu se sve odvija nadohvat ruke (u istoj je četvrti i njegov Tribeca Film Festival). “Tribeca Grill” otvoren je još 1990., a jedan od partnera mu je i glumac Lou Diamond Phillips, poznat po ulozi glazbenika Ritchieja Valensa u filmu “La Bamba”, dok je “Locanda Verde”, na čelu s chefom Andrewom Carmellinijem, otvorena 2009. I da ne zaboravimo specijalitete: u “Nobuu” je vrlo popularan black cod (oslić mariniran u miso-pasti), u “Tribeci Grill” nećete pogriješiti ako naručite bilo što s roštilja, a u “Locandi Verde” najviše se traži pečena kokica za dvoje i torta od limuna.

Mirisi umaka iz djetinjstva

Ako želite još jedno mjesto u gradu u kojem ćete odlično jesti, ili se na vratima sudariti s nekim od slavnih (možda glumcem Hughom Jackmanom ili bivšim predsjednikom Billom Clintonom), onda je francuski bistro “Le Bilboquet” pravo mjesto za vas. Prije pet godina, 27 godina od otvorenja, ovaj vrlo chic restorančić preselio se blok dalje, u 60. ulicu Upper East Sidea, ali i proširio svoj kapacitet dvostruko. Ne samo da je to jedna od gastronomskih oaza Njujorčana (mahom imućnih) koji uživaju u ručku na terasi (s osjećajem kao da su u klasičnom pariškom bistrou), nego je to mjesto prožeto i prošlošću: u njemu su muškarci uzdisali za Brigitte Bardot, a glazbeni obožavatelji imali priliku da Ray Charles (naravno nakon dobrog obroka) sjedne za klavir i priredi im intiman koncert. I danas posjetitelji nakon popijene kapljice šampanjca vrlo često zaplešu nakon večere, što zapravo potiču i vlasnici: glazbena legenda Eric Clapton, glumac Ron Perelman, Steve Witkoff i voditelj restorana Philippe Delgrange. Potonji je zaslužan i za osmišljavanje menija: specijalitet kuće je cajunska piletina, a među traženijim su jelima i salata od endivije s Roquefortom, terina foie gras, pržene lignjice i čokoladni mus.

S druge strane Manhattana, na Upper West Sideu, smjestio se tradicionalni talijanski restoran “Joanne Trattoria”, koji bi možda bio samo obično mjesto za večeru tamošnjih stanovnika da nije u vlasništvu pjevačice Lady Gage i njezine obitelji.

– Miris svježeg umaka jedan je od najljepših mirisa iz mojeg djetinjstva. Kao i trenuci kada bismo se pomolili i kao obitelj sjeli objedovati ili večerati za stolom. U našim molitvama uvijek se spominjala i teta Joanne, i to kao velika tuga i praznina u životima svih nas, ali i kao inspiracija da ustrajemo i kao obitelj zajedno ostvarimo sve čemu težimo – otkrila je Lady Gaga, pravim imenom Stefani Joanne Germanotta.

Još 2012. njezini roditelji Joseph i Cynthia Germanotta otvorili su restorančić s južnjačkim talijanskim specijalitetima i s kapacitetom za 70 ljudi u 68. ulici, nedaleko od stana u kojem su odgojili svoje dvije kćeri Stefani i Natali. Nazvali su ga po Joanne Germanotti, u čast 19-godišnjoj sestri Joea Germanotte koja je preminula od posljedica lupusa, a po teti koju nikada nije upoznala Lady Gaga nazvala je i svoj peti album “Joanne”. U poslovnu se avanturu glazbenica, poznata ne samo po neizmjernom talentu, nego i po ekscentričnosti (ostalo je zapamćeno kad je odjenula kostim sašiven od mesa), upustila nakon gostovanja u Oprah Winfrey Showu, na kojem je upoznala kuhara Arta Chefa.

– Moji bi otvorili restoran i bez moje pomoći jer su zbilja ludi za kuhanjem. Drago mi je da imam priliku i sama povremeno uskočiti i pomoći u kuhinji – otkrila je glazbenica, čiji prijatelji hvale njezina jela: špagete u umaku od rajčica i pastu s češnjakom, prženim pinjolima i maslinovim uljem.

Jedna od zanimljivosti restorana je da je svako jelo koje služe tradicionalno talijansko, ali i posvećeno nekom od članova obitelji Germanotta poput papa G. piletine Scarpariello, mesnih okruglica Joanne, Cynthijine salate, Stefanina osso bucca, neobične slastice Nutellasagna, odnosno lazanja s Nutellom. Sve je to najbolje opisao Joe Germanotta u knjizi “Joanne Trattoria Cookbook: Classic Recipes and Scenes from Italian American Restaurant”, a u kuharici se nalaze i fotografije članova obitelji popraćene anegdotama. Gagin tata nije odolio novom kulinarskom izazovu pa je u suradnji s chefom Artom Smithom otvorio “Art Bird New York” na trgu s hranom u sklopu Grand Central Stationa, a i sama pjevačica na Instagramu je reklamirala njihovu pohanu piletinu.

Uz košarkaški klub, konjak, modnu marku, klub “40/40” u newyorškom Midtownu, među poduzetničkim pothvatima najbogatijeg repera Jay Zija je i restoran “Spotted Pig” u West Villageu, a na popisu vlasnika još je jedno zvučno ime – ono pjevača Bona Voxa iz rock-grupe U2. Ovaj gastropub na zapadnoj 11. ulici, otvoren 2004., imao je jednu Michelinovu zvjezdicu (od 2006. do 2016.), a poznat je po previsokim cijenama (primjerice, jedan hamburger s krumpirićima stoji oko 30 dolara). No, to ne sprečava ni turiste ni poslovnu klijentelu da hrle na ručak baš u taj pub, ukrašen stotinama figurica malih praščića. Na žalost, u posljednje je vrijeme u medijima pub poznat samo po optužbama za seksualno zlostavljanje njegovih vlasnika Kena Friedmana i Marija Batalija, zbog čega je čuvena chefica April Bloomfield odlučila prekinuti partnerstvo. Friedmana je, naime, deset žena optužilo za zlostavljanje – psihičko i fizičko, a njegovi zaposlenici propjevali su da su mu sobe za privatne večere služile i kao sobe za “silovanje”. Isti je slučaj i s Marijem Batalijem koji je optužen da je drogirao i silovao ženu baš u “Spotted Pigu”. Zanimljivo je da se do sada nitko od drugih poznatih vlasnika nije očitovao o dvojici zlostavljača…

I naša Julijana Jakšić se pita

Sjećate li se 2000. kad su gotovo sve djevojke htjele raditi i plesati na šanku, a sve to inspirirane likom Violet Sanford, mladom glazbenicom u usponu koja je po dolasku u veliki grad (čitaj New York), zarađivala za kruh radeći u baru “Coyote Ugly”. Upravo se s tim filmom proslavila glumica Piper Perabo, koja je kasnije pokazala da ima nos za ugostiteljski biznis: jedna je od vlasnica vrlo popularna dva restorana “Jack`s Wife Freda” (jedan je u Ulici Lafayette, a drugi u Ulici Carmine), a uložila je i u noćni bar “Employees Only”. Među njezinim partnerima u restoranskom biznisu je i bračni par Dean i Maya Jankelowitz, koji su se upoznali dok su radili u kultnom restoranu “Balthazar” u Sohou. Za naziv restorana par je inspirirala ljubavna priča Deanove bake i djeda, Frede i Jacka, koji su se upoznali, zaljubili i vjenčali tridesetih godina prošlog stoljeća u Johannesburgu. Baka Freda zapravo je sjećanje na toplinu doma, obiteljsku povezanost i srdačnost prema gostima. Čak je i popis jela hommage baki Fredi: specijaliteti Južnoafričke Republike i jela iz izraelsko-židovske kuhinje poput prženih ribljih okruglica, prženih pilećih jetrica, prženih tikvica s dimljenom paprikom, haloumi sira s grožđem poslužen na mini komadima tosta, čuvena Fredina pileća juha s okruglicama, grčka salata itd… Zanimljivo je da su se vlasnici u osmišljavanju menija konzultirali s Julijom Jakšić, glavnom menadžericom za Employees Only koja je naše gore list.