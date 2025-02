Darko iz 'Ljubav je na selu' ima novi imidž: Pogledajte kako danas izgleda ovaj farmer koji u showu nije pronašao ljubav

Darko se prijavio u emisiju "Ljubav je na selu" s nadom da će pronaći svoju srodnu dušu, iako nikada nije bio u braku niti ima djece. Unatoč velikim očekivanjima, show nije donio ono što je tražio. Nakon neuspješnih iskustava, Darko se odlučio usredotočiti na posao i vlastiti život, ostavljajući iza sebe romantične avanture s Anamarijom i Milenom.

Radi i živi u Nizozemskoj, gdje uspješno vodi svoju građevinsku tvrtku, a povremeno se vraća u Hrvatsku kako bi održavao svoje imanje. Nedavno je na društvenim mrežama predstavio svoj novi izgled – pustivši bradu – te je odmah privukao pozitivne komentare. Jedna od pratiteljica mu je napisala: "Baš ti paše brada, dobro ti jutro".

Foto: Instagram

U nedavnom intervjuu za RTL.hr, Darko je priznao da uživa u životu samostalno te da je trenutno posvećen poslu, ne razmišljajući o ljubavi, osobito nakon što je show ostavio traga boli. Istaknuo je: "S Anamarijom sam donedavno bio u kontaktu, ali više ne. Ona me jako povrijedila jer me uvelike podcijenila. Nisam to očekivao od nje i nema potrebe da više razgovaramo". Također je naglasio da nema daljnji kontakt ni s Milenom, dodavši: "To je bio show i gluma s Milenine strane, meni je to bilo iskreno. Nadao sam se ozbiljnoj vezi, vjerovao sam u njezine osjećaje. Nije mi trebala davati lažnu nadu. Iznenadila me s nekim izjavama o nama i našoj budućnosti. Jako sam povrijeđen i razočaran".

Osim ljubavnih neuspjeha, Darko je bogat iskustvima iz brojnih zemalja u kojima je radio. Već 11 godina živi izvan Hrvatske, a njegove avanture uključuju rad u Španjolskoj, Norveškoj i drugim državama. Jedno posebno iskustvo opisao je riječima: "Radio sam u Španjolskoj, Norveškoj, svugdje. Sjećam se kada sam s prijateljem došao na sjever Norveške gdje je šest mjeseci noć. Stigli smo u kratkim rukavima nepripremljeni za ono što nas čeka. Kad smo izašli iz aviona, sve dlake na rukama su nam se zaledile".

Ovaj prijepis oslikava Darkov život između težnji za ljubavlju i uspjeha u poslovnom svijetu, pri čemu su emocionalne ožiljke iz showa ostavili dubok trag, potaknuvši ga da se više posveti karijeri i osobnom rastu.

