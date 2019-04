Darko Domijan: 'Zamalo nisam snimio ‘Ulicu jorgovana’ jer je autor htio nježniji glas'

Sjećate li se Darka Domijana? Tijekom 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća bio je jedna od najvećih zvijezda domaće pop-scene, a ploče su mu se prodavale u više od 100 tisuća primjeraka.

Svi dobro znamo hitove poput “Ulica jorgovana”, “Ruže u snijegu” ili “Sedam suza”. Danas 67-godišnjak, Domijan se profesionalne pjevačke karijere ostavio još 1989. godine, a iako je posljednjih godina izdao nekoliko pjesama, ovaj rođeni Karlovčanin za život zarađuje kao odvjetnik u Zagrebu.



Počeo kao srednjoškolac

– Glazbom sam se počeo baviti kao učenik srednje muzičke škole u Karlovcu. S ekipom san napravio grupu s kojom smo počeli svirati na raznim lokalnim zabavama. Tako se peče zanat. Već 1968. imali smo prvu ljetnu gažu u Opatiji. Bili smo prava atrakcija jer smo imali samo 16 godina – kaže Domijan, koji je tada pjevao, ali i svirao bas gitaru i trombon. Njegova je grupa 1972. u studiju tadašnjeg Radio Zagreba radila demo snimke. Domijan je imao sreću da je njegov glas čuo Rajmond Ruić, koji je tada radio kao glazbeni urednik na Radio Zagrebu.

– Predložio mi je suradnju i već smo imali uspjeh s prvom pločom 1972. godine. No, pravu slavu doživio sam s četvrtim singlom “Ulica jorgovana” 1974. godine. Te godine bio sam na tromjesečnoj turneji po tadašnjem Sovjetskom Savezu i to sam pjevao na koncertima. Vidio sam da se događaju neke čudne stvari s tom pjesmom. Osjetio sam da ima nešto što pobuđuje posebne emocije kod ljudi pa sam predložio Rajmondu da je snimimo. On u početku nije bio za to, htio je neki nježniji glas. Rekao sam mu da nema šanse te da je moramo odmah snimiti. Nismo ni sanjali koji će uspjeh postići. Dok smo je snimali, u studio je došao Đorđe Novković i kazao kako će pjesma biti veliki hit. Tako je i bilo – priča nam Domijan, koji se nakon izlaska te pjesme morao boriti s iznenadnom slavom u rodnom Karlovcu, ali i cijeloj bivšoj državi.



Domijan je tada u svim anketama bio pjevač godine, no dogodilo se da je krajem 1974. dobio poziv za odlazak u vojsku. Nije ga bilo godinu dana na sceni, a kad se vratio, na top-listama su vladali “neki novi klinci” poput Bijelog dugmeta i Riblje čorbe.

– Bio sam opet na početku i ponovno se morao dokazivati. Te 1976. pjevao sam na Zagrebfestu pjesmu “Naučit ću te mala”. Bio sam u neizvjesnosti hoće li mi uopće itko zvati na gaže. Tako je bilo sve do 1981., kada sam ponovno postigao uspjeh s Đorđom Novkovićem – kaže Domijan.



U pravo s 37 godina

A uspjeh je stigao s pjesmama “Sedam suza” i “Ruže u snijegu”. Obje su bile prepjevi tada popularne njemačke grupe Goombay Dance Band.

– Kad mi je Novković predložio te obrade, imao sam otpor jer su dotadašnje obrade drugih glazbenika bile jako nespretno napisane. No, Željko Sabol napisao je jako dobre tekstove. Ta je ploča prodana u 170 tisuća primjeraka. Posebno sam ponosan na to što su “Ruže u snijegu” pjevali i naši vojnici tijekom Domovinskog rata – kaže Domijan.

Karijeru je prekinuo 1989. godine kada je s gotovim albumom došao u tadašnji Jugoton, no urednik ga je odbio grubim riječima.

– Tada sam odlučio završiti pravni fakultet. S 37 godina počeo sam novu karijeru. Jedan od razloga jest i to što volim pomagati ljudima, pa sam nekima pomagao i kao psiholog. Nikad nisam prestao koketirati s glazbom. I danas se pitam jesam li napravio pravi potez kad sam otišao u odvjetništvo. I danas, kad stanem na pozornicu, osjećam se odlično. Povremeno i nastupam u Sloveniji i nadam se nekom novom hitu – sa sjetom nam je kazao Domijan.

Gdje su danas dance zvijezde 90-ih?