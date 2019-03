Vojko V otkrio što mu je Huljić rekao nakon dodjele Porina

Nakon što je u petak odnio kući čak tri Porina i to za album godine, album klupske glazbe te za najbolji spot za pjesmu 'Ne može', Vojko V (34) gostovao je kod Aleksandra Stankovića u emisiji 'Nedjeljom u 2'.

Splitski reper je otkrio kakve su reakcije okoline nakon osvajanja Porina, što mu je najveća ‘pilana’, ali i kako mu se Huljić obratio nakon trostruke pobjede. Između ostalog, Stanovića je zanimalo je li ga strah da će ga publika početi odbacivati sada kad je postao mainstream.

-Čini mi se kao da živim u nekom filmu. Ljudi mi prilaze, daju mi toliko pozitivnih reakcija na ovo što radim da čovjek pomisli da se može kandidirati za predsjednika – odgovorio je Vojko Vrućina Stankoviću na početno pitanje o tome da mu se život zadnjih godinu dana čini nerealnim. Otkrio je i što misli o predsjedniku Sabora Goranu Jandrokoviću koji ga je citirao pri davanju izjave vezane uz ministricu Gabrijelu Žalac. Stava je kako ga je Jandroković besplatno reklamirao.

- Meni je to dobro. On je takav i takav, citirao me i besplatno reklamirao. Zašto ne? - objasnio je ukratko Vojko, a između ostalog i otkrio što ga najviše ‘pila’ otkad su izašli hitovi ‘Ne može’ i ‘Kako to’.

- Najveća pilana je što doslovno svaki konobar ili ugostitelj kad idem kupit nešto i pitam jel može kruha malo, kaže "ne može" i misle da su prva osoba koja je smislila tu bazu - otkrio je Vojko V, pravim imenom Andrija Vujević koji je s Tončijem Huljićem surađivao na pjesmi ‘Pasta Italianna’ koja na Youtubeu ima preko tri milijuna pregleda.

- Kad sam dobio Porina za album godine, Huljić mi je poslao poruku: “Vidi što sam ti omogućio” - smije se Vojko koji je nakon pobjede izjavio da će jedan kipić dat malom sinu da ga razbije te da je ponosan na to što je komercijalan.

- Ja oduvijek govorim da sam komercijala totalno - tvrdio je Stankoviću i dodao kako je on ‘bivši propali inženjer koji prodaje tu priču te ljudi vjeruju u tu priču’.

