Ana Bučević voli luksuz, komfor, novac, ekstravaganciju i spremna je naporno raditi

Motivatorica i autorica motivacijskih knjiga koja je vrlo razvila taj posao u Hrvatskoj i regiji misao izražava apstraktno, teoretski, u konceptima. Kada je ponese njezina misao, ideja i “mesijanski” zanos, tada se služi vrlo ekscentričnim izražavanjem, provokativnim i gotovo agresivnim izrazima želeći tako “šok-terapijom” potaknuti brzu promjenu stava kod slušatelja i gledatelja, želeći osobu “probuditi” i isprovocirati da “sada i odmah” promijeni način razmišljanja. Iz pobude da pomogne ona nudi “instant” rješenja.

Ana živi život u vlastitom idealnom svijetu koji je stvorila sebi nakon vlastitih životnih iskustava. Ono što njoj nije problem promijeniti ona misli da to ne bi trebao biti problem ni drugima. Ima lijepe potencijale za popularnost i omiljenost, ali uz jednu činjenicu – ne može je cijeli svijet voljeti. Želi biti broj jedan u poslu. Voli luksuz, komfor, novac, ekstravaganciju i spremna je naporno raditi za taj način života. Voli podučavati druge. Ugledne osobe i prijatelji rado joj daju podršku. U njezinu horoskopu premalo je elementa “zemlje”. Ana ima veliku potrebu da bude jedinstvena i drugačija od drugih. Naglašen joj je neovisan duh. Osjeća da je različita, a ta joj je različitost služila da skrene na sebe pozornost unutar obitelji. Provokativna je, a u pozadini toga je osjetljivost na to da je netko podcjenjuje. U svakom slučaju suprotstavlja se tradiciji, običajima i vrijednostima u kojima je rođena.

U pozadini je pobuna protiv okruženja i kolektivnog utjecaja. Ona je ispred vremena i prostora u kojem živi i njezini pogledi i shvaćanja nailaze na otpor u tom okruženju, najviše zbog načina na koji ih prezentira ljudima. Ana “bježi” od tih svojih sjena u afirmativnu motivaciju koja joj je donijela izuzetnu poslovnu ekspanziju. Jaki utjecaji Saturna i Plutona ukazuju na izazovno vrijeme u kojem mora pronaći uzroke probleme i postaviti nove temelje za budućnost. Saturnov simbolizira ulogu oca (koji joj nije baš uzor autoriteta). On uči teške lekcije, izaziva strpljivost i dovodi u iskušenja, ponekad do granice izdržljivosti.

Taj nebeski “otac” nam pomaže ili nas prisiljava da žanjemo ono što smo sami posijali. Za ranije počinjene pogreške trpimo u vrijeme Saturnovih djelovanja. Pluton – tajanstven i snažan – nameće duboke promjene i zaokrete te obnavljanje duše poput smrti i ponovnog rođenja. Njegovo djelovanje odražava se često na široke mase ljudi. Izaziva napetosti i suprotstavljanja unutar i izvan nas. Sada kod Ane Bučević nešto iz podsvijesti dolazi u područje svjesnoga. Znači da ona godinama nije bila svjesna nekih aspekata svojega karaktera. Ovo je kriza iz koje se moraju stvoriti drastične promjene. U poslu je to promjena područja, ali i poslovnih odnosa, kao i promjene odnosa prema poslu.



Ona proživljava osjećaj da se nad njom vrši prisila, osjećaj ljutnje i bijesa. Najbolje je da u meditaciji postavi sebi pitanja: što trebam promijeniti? Čega se trebam riješiti? Zašto sam odabrala to što radim? Kako to drugi uspješni ljudi rade?

Stare navike definitivno treba mijenjati. Suze, emocije i uspomene koje je “pokopala”, zaboravljena sjećanja iz djetinjstva treba otpustiti. Nekoliko mjeseci treba učiti u tišini, sama sa sobom. Treba slušati upozorenja, a nikako ih ne ignorirati.“Neprijatelj” se možda čini okrutan, ali treba misliti “koja mi je to poruka”.

U afirmativnom smislu samo je nebo granica, a u realnom trenutku i realnom okruženju ipak trebamo sebi postaviti granice.

