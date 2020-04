Danijela Dvornik progovorila o gadnim svađama s Dinom pa ganula mnoge: 'Nitko kao ti'

Ono kad se gadno posvađate i dobiješ pjesmu ❤️ Osjećaj da nisam svoj Širi se u mojim grudima I da sam samo bio jedan mali broj U tvojim dugim pismima Nisam više ono što sam bio ja Iščupala si me iz korjena Neću više scene radit vjeruj mi Samo budi moja voljena Ako hoćeš biću opet Ono što si željela Maknut ću od sebe Sve što nisi voljela REF Ljubav osjećam, život uzimam Kao nikad, nikad, nikada do sad Tebe dozivam, da s tobom budem sam U ovim dugim ljetnim noćima Još se sjećam kada rekla si Da živim u nekom čudnom svijetu svom Ne znam kako ali daj oprosti mi Nisam znao kud bi sa sobom Sumnjala si da te volim ja Dal’ je ljubav moja tebe dostojna Glumio sam nekog polumangupa Ali ti si bila prema meni iskrena Znam da bio sam idiot Bančio sam noćima Al’ gledam sada život Nekim drugim očima REF Ljubav osjećam, život uzimam Kao nikad, nikad, nikada do sad Tebe dozivam, da s tobom budem sam U ovim dugim ljetnim noćima (x4) Ljubav osjećam #nitkokaoon #ljubavosjecam #blastfromthepast

