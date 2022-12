Danijela Dvornik prisjetila se anegdote s Dinom: 'Htio je da ja budem sretna, a bio je najzgodniji i bio je moj '

U ponedjeljak nakon utakmice mogli smo čuti kako naši reprezentativci slave plasman u četvrtfinale uz pjesme kralja funka Dine Dvornika. Na svojem Instagram profilu sada se i njegova udovica Danijela Dvornik prisjetila glazbenika te opisala jednu anegdotu iz njihovog života. Danijela je podijelila nekoliko njegovih fotografija te opisala jednu situaciju iz mladosti.

- Nema više ovakve face…duhovit, dobrica, zabavan, mudar na svoj osebujan način. Kad smo izlazili van kao momak i cura, nismo imali novca, ali kad bi on imao neki novac, ja bih se osjećala kao kraljica. A nije to bilo puno – započela je te opisala jednu situaciju.

- Sjećam se kad sam mu jednom rekla da mi se sviđaju jedne hlače od Mure (iako sam tada radila, to mi je bilo nedostižno). Kad je dobio prvi novac, odveo me na odjel Mure i rekao mi da biram što hoću. Ja onako sva zbunjena, pokažem mu te hlače i kažem mu da puno koštaju, a on kaže “uzimaj”. Vidio je prije da sam bacila oko na jednu suknju, pa je na blagajni dodao i nju. Sve su se tete s odjela skupile oko njega i gledale ga kao u Boga. Nije uopće gledao cijenu i nije ga bilo briga. Htio je da ja budem sretna, a bio je najzgodniji i bio je moj – zaključila je Danijela te dodala hashtagove 'ljubav je to', 'ti si mi u mislima' i 'ljubav se zove imenom tvojim'.

U komentarima su joj pratitelji uputili lijepe riječi. „Koliko sam voljela Dina, a nikad ga nisam uživo vidjela. Poseban, veliki umjetnik“, „Rasplakala si me“, „Blago tebi što si ga imala“, pisali su.

Podsjetimo, u ponedjeljak je naš reprezentativac Dejan Lovren na svojim društvenim mrežama nakon utakmice pokazao kako momčad slavi u svlačionici uz pjesmu 'Ti si mi u mislima'.

Dodajmo i da Danijela koju na ovoj društvenoj mreži prati više od 108.000 ljudi s vremena na vrijeme podijeli neku uspomenu ili anegdotu s voljenim glazbenikom.

