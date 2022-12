Scenaristica 'Uvoda u anatomiju' sve je šokirala priznanjem: Godinama sam lagala da imam rak

Bivša scenaristica i producentica serije "Uvod u anatomiju", Elisabeth Finch, priznala je da je izmislila više priča o svojoj medicinskoj povijesti i privatnom životu. Prije devet je dala otkaz u ovoj popularnoj seriji, a sada je ispričala kako je prije deset godina lagala kada je rekla kako ima rak.

- Nikada nisam imala nikakvu vrstu raka. Lagala sam, tu laž sam smislila kada sam imala 34 godine i to je najveća greška u mom životu. Laž je svakog dana postajala sve veća. Ono što sam napravila je zbilja bilo pogrešno - rekla je sad Finch u intervju. Elisabeth je dugo vremena tvrdila kako je oboljela od rijetke vrste raka kostiju i uvjerila je sve kako je zbog ove dijagnoze izgubila dio noge, kao i bubreg. Također je rekla bivšim kolegama da je morala pobaciti zbog kemoterapije. Elizabeth je počela s ovim lažima nakon operacije koljena, poslije koje je postala ovisna o tabletama o bolovima i objasnila je zašto je počela s lažima.

- Bila mi je potrebna pažnja. Neki ljudi piju kako bi sakrili ili zaboravili neke trenutke. Ovisnici o drogama pokušavaju promijeniti svoju stvarnost. Neki ljudi se režu. Lagala sam. To je bilo moje suočavanje i moj način da se osjećam sigurnom, da znam da me drugi ljudi vide i čuju - objasnila je. Na popisu njezinih laži je bila i ona kako joj je brat preminuo, a sada je priznala da je i to lagala. Priznaje kako nema opravdanja za ono što je napravila, ali laganje je bio njezin mehanizam da se suoči s traumom kroz koju je prolazila nakon operacije koljena.

