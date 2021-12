Danijela Dvornik otkrila kako će provesti blagdane: 'Dinova pjesma s radija me ispraća'

Danijela Dvornik (54) ja na svojem Instagram profilu objavila album crno-bijelih fotografija na kojima je otkrila kako će provesti blagdane. Danijela je uz fotografije na kojima se vidi da uživa uz čašu vina napisala dugačak opis. „Idem put Splita. Danas imamo okupljanje na Badnju večer. Mama je sve već pripremila. Torba je spremna. Dinova pjesma me ispraća s radija, ovih dana često. Neka, to je lipo…“, napisala je te napisala svoje želje za sve koji je prate. „Želim vam mir, sreću i zdravlja ,da se veselite u krugu svojih najmilijih i da ne zaboravimo one koji nemaju tu privilegiju. Uvijek se nađe mjesto za stolom i za takve. Nitko ne zaslužuje biti sam na ovakav dan“, istaknula je te dodala hashtag 'budite uvijek dobri'.

U komentarima su joj pratitelji uzvratili lijepim željama. „Sretni praznici“, pisali su joj. „Lijepo si ovo napisala, vodilja u načinu života“, poručili su joj.

Inače, Dvornik je nedavno objavila božićni crtež na kojem su Dino i ona sa svojim unukama Balie Dee i Lumi Wren. Objavom je raznježila mnoge. „Što bi bilo, kad bi bilo. Tako bi se mogla nazvati ova fotka. Koliko god to nekima bilo morbidno, meni je fora. Iako ga i ovako oživjeli na crtežu. Ne možeš a da se ne zapitaš što bi bilo u tom trenutku, ili što mu je prethodilo. Možda nam je Ella uvalila djecu da ih čuvamo, a mi iskoristili situaciju i opalili "selfie" prije nego nas skroz djeca ne iznerede. Često se uhvatim s tim mislima kad me neka situacija inspirira, pa mi prođe kroz misli "asti, a što bi Dino sada gušta!" . Baš mi bude žao što unučice nije doživio, a i one njega. Svejedno, on je toliko bio poseban i potrudio se da ne bude zaboravljen, u našim mislima i srcima", napisala je tada te se zahvalila autoru rada.

VIDEO Božidar odbio kuhati i otišao kući!