'U voditeljskom stolcu osjećamo se 'domaće', nema ni treme ni straha. Dajemo si savjete, ali i iskrene kritike'

Početkom prosinca Dnevnik Nove TV osvanuo je u novom ruhu. Umjesto dobro poznatih voditeljskih lica, voditeljsku palicu najgledanijih informativnih minuta preuzele su mlade snage Nove TV, reporteri Valentina Baus (28) i Dino Goleš (30). Odgovoran zadatak pred koji su stavljeni odradili su izuzetno profesionalno i, sudeći prema mnogobrojnim reakcijama koje su uslijedile nakon njihova prvog odrađenog Dnevnika, odmah osvojili naklonost gledatelja. Je li im draže biti ispred ili iza kamera, po kojim će pričama pamtiti 2021. godinu, ali i što su im savjetovali stariji kolege uoči njihova debija u Dnevniku, Valentina i Dino otkrili su nam u zajedničkom intervjuu.

Odnedavno vas gledamo i u voditeljskoj ulozi na Novoj TV. Kako ste se snašli u toj novoj ulozi? Je li zahtjevnije biti na terenu ili u voditeljskom stolcu?

Valentina: I biti reporter i biti voditelj, pogotovo na najgledanijoj televiziji u državi, iznimno je zahtjevan posao koji nosi ogromnu odgovornost. Kao reporterka sam se gradila i napredovala posljednjih 6 godina, koliko radim na Novoj TV, a voditeljski posao je u usporedbi s tim još svjež. Tip sam osobe koji voli nove stvari i izazove i nastojim u svemu što radim dati svoj maksimum. Mislim da smo se Dino i ja dobro snašli. Vježbali smo, davali jedno drugom savjete i kritike i super je što otvoreno možemo razgovarati o stvarima koje su dobre, ali i o onima koje treba popraviti.

Dino: Rekao bih da sam se dobro snašao, ima tu, naravno, još puno toga na čemu treba raditi i svaki dan je prilika za učenje. Osjećam se ugodno u novoj ulozi i, izuzev debija, nema treme i straha, u voditeljskom stolcu zbilja se osjećam 'domaće'. Teško je procijeniti što je zahtjevnije jer je to potpuno različito, i jedno i drugo ima svoje izazove. Na terenu si fokusiran na jednu priču, u studiju moraš znati o svemu ponešto jer program može biti nepredvidljiv. Ako ćemo se malo našaliti, u prosincu je u studiju daleko toplije nego na terenu.

Dnevnik Nove TV već je godinama najgledaniji Dnevnik u Hrvatskoj. Kako se nosite s odgovornošću koje samim time imate na svojim leđima?

Valentina: Savjet koji sam često dobivala od svojih nadređenih je: "Trebaš sjediti na voditeljskom stolcu sa samopouzdanjem. To je sada tvoj stolac i ti si sada jedno od lica koje nas predstavlja." Podrška i povjerenje ljudi koji donose odluke puno znači. Odgovornost prema bilo čemu što radim usađena mi je još od malih nogu i uvijek sam se znala nositi s njom. Nekad je lakše, nekad malo teže, ali ide, ide…

Dino: U počecima mog rada na Novoj TV, prije četiri godine, osjećao sam veliki pritisak zbog te odgovornosti, no trudom i zalaganjem i privatno sam i poslovno puno sazrio. Odradio sam dosad na stotine terena i javljanja uživo, od onih revijalnih do breaking news terena. Tako da sad, s odmakom, manje aktivno razmišljam o toj odgovornosti te se ona nekako utkala u novinarski habitus pa samo radim onako kako osjećam da je najbolje.

Kakve su bile reakcije vaših bližnjih nakon debija na Dnevniku? Je li se on u vašim domovima s nestrpljenjem čekao pred malim ekranima?

Valentina: Mislim da je mojim roditeljima bilo teže nego meni (ha-ha). Mama je trčala s posla kući pred televizor, tata je kao jedan od mojih najvećih kritičara pazio na svaku moju izgovorenu riječ i naglasak, a sestra me cijeli dan bodrila. Bila sam svjesna da će prvi Dnevnik biti pod povećalom svih i onda kada je završio – iskreno – odahnula sam. Reakcije gledatelja su bile odlične i to mi je možda bilo najdraže pročitati – dosta pozitivnih komentara dalo mi je dodatni vjetar u leđa.

Dino: Svi su s nestrpljenjem čekali 19.15. Žena mi je uoči Dnevnika slala poruke podrške, majka kasnije priznala da joj je pola sata uoči emisije bilo najdužih pola sata ikad. Reakcije su bile odlične, kako od kolega u redakciji tako i od bližnjih. Prijatelji ponosno svako malo zbijaju šale kako se druže s voditeljem Dnevnika. O ponosu obitelji ne trebam ni govoriti.

Kako ste reagirali kada ste saznali da je pred vama novi profesionalni izazov? Tko vam je prvi to priopćio i koga ste vi prvog nazvali nakon što se saznali da ćete 'kormilariti' najgledanijim informativnim minutama u državi?

Valentina: Uh.. bilo je to na Svetog Nikolu. Nazvala me direktorica Informativnog programa Ksenija Kardum i rekla: "Ovo je taj dan – vodit ćete Dnevnik od četvrtka do nedjelje." Bila sam stvarno sretna, u prvi mah nimalo uplašena. Onda sam nazvala mamu i tatu i rekla im što mi je donio Sveti Nikola.

Dino: Koktel osmijeha ispod maske i koljena koja u tom trenutku klecaju. Sve u svemu, Valentina i ja odmah smo se primili posla jer velike prilike treba iskoristiti najbolje što možeš. Prvo sam javio svojoj Nini, roditeljima tek dan uoči premijere jer ne bi mogli spavati, a kumu sam samo rekao da gleda Dnevnik, njega je možda sve i najviše iznenadilo.

Sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, gledatelji su oduševljeni, a mnogi su vas usporedili i s kolegama Marijom Miholjek i Sašom Kopljarom na početku karijere. Što su vam stariji kolege savjetovali uoči prvog pojavljivanja u Dnevniku?

Valentina: Svi su nam govorili da budemo svoji, da smo mladi i da trebamo donijeti upravo takvu energiju. Usporedbe s Marijom i Sašom mogu samo biti kompliment, na kraju krajeva Marija je s nama jako puno radila, gledala naše probe, upozoravala nas na izvanredne situacije i puno smo od nje naučili.

Dino: Da budemo svoji! Teško je to odmah pokazati u prvim emisijama jer puno je tu detalja koje treba brusiti, no sve će to doći na svoje s utakmicama koje su pred nama. Moram priznati da su me reakcije gledatelja oduševile, nisam očekivao toliko pozitivnih komentara.

Ranije ste oboje vodili Vijesti na Novoj TV. Je li lakše pred kamerom biti sam ili udvoje?

Dino: Izvedbeno je lakše je biti sam, ali u paru je veći izazov. Bitno je i tko čini taj par. Drago mi je da je to Valentina s kojom i inače imam prijateljski odnos tako da je sve odmah opuštenije i lakše.

Valentina: Dino kaže da mu je lakše kada je sam, meni je možda ipak lakše kada smo u paru. S druge strane, neusporedivi su to formati. Vijesti traju puno kraće, Dnevnik zahtjeva koncentraciju od više od sat vremena pa je velika stvar kada znaš da imaš pored sebe nekoga na koga se možeš osloniti.

Kako su izgledali vaši počeci na Novoj TV? Od koga ste najviše naučili?

Valentina: Uvijek se nasmijem na sam spomen priče o mom dolasku na Novu TV. Došla sam sasvim slučajno, još za vrijeme studija i startala od one najniže stepenice. Radila sam kao dežurni novinar, pomagala što god je trebalo u redakciji. Najviše sam učila i dobivala savjete od naših dnevnih urednika, ali i starijih kolega. Malo-pomalo sam napredovala, bila spremna učiti i prihvatiti kritiku – dobru i lošu. Mislim da je to i ključ svega – uvijek kažem da nije sramota nešto ne znati, nije sramota pogriješiti… Svi smo mi ljudi koji – bilo iz svojih ili tuđih grešaka – trebaju znati izvući pouku i naučiti.

Dino: Na Novu TV stigao sam u prosincu 2017. Nakon mjesec dana uhodavanja brzo sam bačen u vatru pa sam se već u siječnju javljao uživo o problemima s Rafinerijom u Sisku. Nakon toga javljanja uživo postala su više-manje svakodnevica, a učio sam od svih pomalo.

Valentina: Bilo je gafova, doduše ne nekih velikih, ali sjećam se da sam jednom u javljanju uživo zaboravila naziv kazališne predstave na kojoj sam tada bila, jednom su me uključili u Dnevnik i upravo u tom trenutku je pukla veza između mene na terenu i studija… U takvim situacijama treba koliko-toliko biti smiren, ne paničariti i biti spreman reagirati u trenutku.

Dino: Srećom nije ih bilo puno niti su bili veliki. Zna se dogoditi da mozak stane kad ne bi trebao, no sve su to čari programa uživo. Nastojim se nasmiješiti, udahnuti i krenuti dalje.

Čime vas je novinarstvo privuklo? Što je bio ključni razlog zbog kojeg ste se odlučili baviti ovim poslom?

Valentina: Iskreno, nisam jedna od onih koja je od malena sanjala raditi na televiziji, imala sam čak i nešto drugačije planove, no život me odveo u ovom smjeru i nisam požalila. Veliku ulogu u odluci da na televiziji nastavim graditi svoju karijeru odigrao je upravo informativni program Nove TV, okruženje koje uistinu njeguje visoke profesionalne standarde i potiče te da učiš, razvijaš se i svakog dana budeš još bolji kako bi opravdao povjerenje i gledatelja, i struke.

Dino: Televizijsko novinarstvo za mene je doista najljepši posao na svijetu. Dopušta ti da svu svoju kreativnost pretvoriš u nešto što će svakog dana moći vidjeti stotine tisuća, pa i milijuni ljudi. Možeš mijenjati društvo ili nekome život, možeš biti na mjestima koje nikada ne bi vidio, razgovarati s ljudima koje nikad ne bi ni upoznao.... Da se razumijemo, vrlo je to odgovoran i stresan posao u kojem radni dani dugo traju, često ste i na putu, no generalno uistinu uživam radeći ga.

Oboje radite i kao reporteri. Po kojim ćete pričama najviše pamtiti proteklu godinu?

Valentina: Posljednje dvije godine za mene su bile većinom u znaku COVID-19. Izvještavala sam o svim segmentima pandemije. Bilo je dosta naporno i iscrpljujuće, ali nadam se da će ta cijela pandemijska priča uskoro biti iza nas.

Dino: Pa bilo ih je puno. Godina je počela ružno, s brojnim pričama iz Petrinje i Siska nakon potresa koncem 2020. Na Dan žalosti 5. siječnja odradio sam možda emocionalno najteže javljanje uživo razgovarajući sa ženom koja je u potresu izgubila susjeda i najboljeg prijatelja. Godinu su obilježile i brojne priče o koroni i cijepljenju, imali smo i lokalne izbore, afere i uhićenja, smrt gradonačelnika Zagreba, a nakon 2 pandemijske godine vratili smo se putovanjima pa sam bio na klimatskom summitu UN-a u Glasgowu. Izazovna godina u kojoj sam uz sve to dobio i prvog sina pa ću više od poslovnih uspjeha, kojih je bilo napretek, 2021. pamtiti baš po tome.

Valentina: Božić je radni, Nova godina će biti slobodna. Naravno da je teško, božićno vrijeme nam je, vjerujem, svima najljepše doba godine, no nadoknadit ćemo sve.

Dino: Nova godina bit će radna, a Božić neće. U našem poslu teško je planirati išta i to obitelji dosta teško pada, no sretan sam jer ću na prvi sinov Božić ipak biti uz njega. S druge strane, budući da s bebom ionako neće biti ludih dočeka, na Silvestrovo mi nije teško raditi. Sve u svemu, sve je kako treba biti i ovih blagdana nema kukanja.

Koje su vam još neispunjene profesionalne ambicije? O čemu maštate? Gdje se vidite u budućnosti?

Valentina: Kad god nešto planiram, ispadne suprotno od toga tako da, neka sve ide, ajmo reći, spontano. Naravno da imam okvirni plan i da se u budućnosti vidim na Novoj TV. Imam 28 godina i još je puno izazova preda mnom i veselim im se!

Dino: U budućnosti se vidim isključivo na Novoj TV. Ambicija uvijek ima, no zasad ću uživati u novoj prilici o kojoj sam odmalena maštao.

