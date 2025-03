Danijela Dvornik o jednoj stvari bez koje ne može: Bez toga sam čangrizava, nervozna i neispavana žena

Danijela Dvornik već nekoliko godina život u Zagrebu zamijenila je onim na otoku Braču, točnije u Sutivanu gdje je obiteljsku kuću za odmor pretvorila u svoju novu životnu oazu. Kako izgleda život na otoku, pogotovo u zimsko vrijeme kad nema toliko gužvi i kad na otoku turisti rijetko svrate, Danijela često opisuje u svojim objavama na društvenim mrežama, pa je tako i sada opisala kako nekada za vrijeme kišnih i oblačnih dana voli sebi priuštiti i malo odmora i izležavanja u svom krevetu.

- Oblačno vrijeme natjeralo me da priuštim sebi jedno jutarnje izležavanje po vlastitom guštu. Bila sam budna već od ranih sati ali vjerujte mi, krevet mi jedan od “favorite” stvari u mojoj kući i životu općenito. Jer što sam ja bez svog kreveta? Ništa, čangrizava, nervozna i neispavana žena koju nitko ne bi poželio, iskreno. Ovako, u kombinaciji s krevetom postajem poželjna sebi a kamoli ne drugima. Nije stvar u tome da se do iznemoglosti izležavam nego da bude bokun duže, dovoljno da osvijestim ugodnost posteljine, toplinu popluna i mekoću svojih jastuka u kojima istina Bog mogu uživati samo kad sam budna jer dok spavam uglavnom ih izguram pa se nađu na totalno čudnim mjestima. Postoje i ti dani kada baš želim biti kući, hodati u pidžami, servirati sebi doručak, pustiti glazbu, kad osmislim ručak i shvatim da ga mogu podijeliti s prijateljima koji će se uvijek odazvati i biti zahvalni. - napisala je Danijela na Instagramu. U nastavku objave opisala je i kako izgledaju druženja s prijateljima na otoku i zašto je dobro živjeti na otoku i koje prednosti ima mala sredina u odnosu ne grad.

- Uostalom bilo bi pomalo dosadnjikavo bez njih. Red priče, red provokacije, red smijeha, ponekad i žučne rasprave, sve to uz pjat pašta fažola i kobasice, malo vina da nas pogura, klasičnog paradižota da sve to na kraju zasladimo i onda se uz čvrsti zagrljaj rastavimo. Neki odu dalje raditi, neki odu kući na trosjed pod dekicu, ja ostanem počistiti kuhinju i razmisliti što dalje. Reklo bi se, sasvim uobičajeni dan na otoku. Nije uvijek ovako ali kad je ružno vrijeme onda se brzo organiziramo. Ti mali luksuzi koje ovdje imamo čine nas iznimno sretnim i zadovoljnim ljudima. Uz svu tehnologiju koja je ovladala našim životima mi smo sačuvali onaj “normalni” komad života gdje je fizičko druženje i komunikacija ipak važan dio svakodnevnog života. Odmah da vam kažem, to je moguće samo u ovako malim sredinama, ovo je gotovo nemoguće ostvariti u gradu - poručuje Danijela.