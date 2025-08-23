Danijela Dvornik iskreno: Dođem ponekad bezvoljna i mislim kako neću moći izgurati

Danijela Dvornik često na društvenim mrežama objavljuje fotografije i snimke svojih treninga iz teretane. Priznaje kako nema uvijek volje i motivacije za treningom, ali nakon što ga odradi iz teretane uvijek izađe zadovoljna i sretna. - Trening, moja jutarnja misa. Uvijek me pitaju “ kako ti se da?” “kako se prisiliš?”…. Da mi se uvijek i kad mi se ne da. Osjećaj nakon odrađenog treninga je toliko dobar da me to goni. Dođem ponekad bezvoljna i mislim kako neću moći izgurati trening, a onda nakon zagrijavanja proradi nešto u meni, tijelo me demantira, ne da odradim trening nego dam svoj max. A nakon toga, mogu sve. Iako sam sebi sada najdraža i najbolja verzija sebe. - napisala je.

- Ponekad se pogledam i promislim “imam 58 godina a osjećam se kao da imam 48”. Prepadnem se te spoznaje. Jer ipak nemam. Jer 10 godina razlike je puno razlike, ne u onom fizičkom smislu koliko u mentalnom. O životnom iskustvu koje dobiješ u tih 10 godina da ne pričam. U svakom slučaju, vježbanje je super stvar. I trebali bi se svi pokrenuti neovisno o godinama. Osim sto vam se tijelo mijenja, mijenja se i “ mindset” u najpozitivnijem smislu. Umor koji ćete osjetiti je najzdraviji umor jer vas ne tjera na loše misli. - napisala je u novoj objavi na Instagramu. S njezinim razmišljanjem složili su se i njezini pratitelji.

- Sve stoji Danijela, samo pozitivno i dalje, vježbanje i meni daje snagu za sve. Savršena - napisali su u komentarima. Svojim postignućima i napretkom u vježbanju Danijela se zna pohvaliti na društvenim mrežama, a posebno je ponosna bila napretkom koji je postigla nakon što je slomila ruku. - Došla sam do 67 kg na mrtvom dizanju. Možda se čini ništa, ali meni je to jako puno, a vama koji ne vježbate izgleda nedostižno. I kao što vidite, ruka koju sam slomila, vratila se u normalu. A i to je velikom dijelom zasluga vježbanja od samog početka, jer sam se ugledala na sportaše i njihove ozljede, koje vrlo brzo vrate u normalu pravilnom fizioterapijom i vježbanjem - napisala je tada.