Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
MOTIVACIJA

Danijela Dvornik iskreno: Dođem ponekad bezvoljna i mislim kako neću moći izgurati

Foto: Instagram
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
23.08.2025.
u 21:00

Ponekad se pogledam i promislim “imam 58 godina a osjećam se kao da imam 48”. Prepadnem se te spoznaje. Jer ipak nemam, napisala je Danijela Dvornik u objavi o vježbanju

Danijela Dvornik često na društvenim mrežama objavljuje fotografije i snimke svojih treninga iz teretane. Priznaje kako nema uvijek volje i motivacije za treningom, ali nakon što ga odradi iz teretane uvijek izađe zadovoljna i sretna.  - Trening, moja jutarnja misa. Uvijek me pitaju “ kako ti se da?” “kako se prisiliš?”…. Da mi se uvijek i kad mi se ne da. Osjećaj nakon odrađenog treninga je toliko dobar da me to goni. Dođem ponekad bezvoljna i mislim kako neću moći izgurati trening, a onda nakon zagrijavanja proradi nešto u meni, tijelo me demantira, ne da odradim trening nego dam svoj max. A nakon toga, mogu sve. Iako sam sebi sada najdraža i najbolja verzija sebe. - napisala je. 

- Ponekad se pogledam i promislim “imam 58 godina a osjećam se kao da imam 48”. Prepadnem se te spoznaje. Jer ipak nemam. Jer 10 godina razlike je puno razlike, ne u onom fizičkom smislu koliko u mentalnom. O životnom iskustvu koje dobiješ u tih 10 godina da ne pričam. U svakom slučaju, vježbanje je super stvar. I trebali bi se svi pokrenuti neovisno o godinama. Osim sto vam se tijelo mijenja, mijenja se i “ mindset” u najpozitivnijem smislu. Umor koji ćete osjetiti je najzdraviji umor jer vas ne tjera na loše misli. - napisala je u novoj objavi na Instagramu. S njezinim razmišljanjem složili su se i njezini pratitelji. 

- Sve stoji Danijela, samo pozitivno i dalje, vježbanje i meni daje snagu za sve. Savršena - napisali su u komentarima. Svojim postignućima i napretkom u vježbanju Danijela se zna pohvaliti na društvenim mrežama, a posebno je ponosna bila napretkom koji je postigla nakon što je slomila ruku. - Došla sam do 67 kg na mrtvom dizanju. Možda se čini ništa, ali meni je to jako puno, a vama koji ne vježbate izgleda nedostižno. I kao što vidite, ruka koju sam slomila, vratila se u normalu. A i to je velikom dijelom zasluga vježbanja od samog početka, jer sam se ugledala na sportaše i njihove ozljede, koje vrlo brzo vrate u normalu pravilnom fizioterapijom i vježbanjem - napisala je tada.

FOTO Evo kako izgleda partnerica Darka Rundeka: Zajedno su 50 godina, a sinu su dali nesvakidašnje ime
1/20

Ključne riječi
showbiz teretana vježbanje Danijela Dvornik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još