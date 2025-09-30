Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
MASTERCHEF

Damjan završio sa zagorenim tanjurom, a Endrina osvojila prvu zlatnu karticu imuniteta

Foto: Nova TV
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
30.09.2025.
u 00:01

Prvi zadatak koji su kandidati dobili bio je ispričati priču nedjeljnog ručka u vlastitoj interpretaciji

Prvi izazov za top 21 kandidata u MasterChef kuhinji donio je jasne pobjednike, ali i one koji će morati dodatno raditi kako bi ostali u utrci. Najbolje ocjene zaslužila je Endrina Muqaj svojim konceptualno snažnim jelom „Koka ili jaje“ i time osvojila prvu zlatnu karticu imuniteta. S druge strane, Damjan Tepić je izazov završio sa zagorenom piletinom i sirovim krumpirom, što je žiri ocijenio kao najveći propust dana. „Trenutno se osjećam izuzetno razočarano u sebe. Jedno sam imao u glavi, a drugo sam vam prezentirao“, priznao je Damjan.

Prvi zadatak koji su kandidati dobili bio je ispričati priču nedjeljnog ručka u vlastitoj interpretaciji. „Nedjeljom se jede obilno, fino i dobro. Mama bi se uvijek potrudila da to bude ukusno, fino i domaće iz vrta“, objasnila je Antonija Rittuper, koja je žiriju ponudila roladu s farsom od jetrica, pireom od graška i hrskavom pilećom kožicom. „Sviđa mi se ideja, plejting je jako lijep“, komentirao je Stjepan i izdvojio upravo Antoniju kao favoritkinju iz svog tima.Među najboljim kandidatima izdvojen je i Jurica Jurašković koji je poslužio pohanu piletinu s pireom od graška i umakom, a Goran mu je poručio: „Tehnički super napravljeno, krema super, krumpir super, umak je fantastičan… Poseban respekt ti dajem na debljinu filea koji je savršeno pečen.“

Najviše uzbuđenja ipak je donijela odluka o najboljem tanjuru. Mario je naglasio Endrininu priču i zaokruženi koncept: „Na prvu meni ovaj tanjur izgleda najbolje… to je ono što tražimo.“ Sva trojica članova žirija pohvalila su kandidate koje su izdvojili, ali konačnu prednost donijela je Endrinina kreativnost i precizna izvedba. „Ovo je dokaz truda, rada i razmišljanja van okvira“, izjavila je nakon proglašenja i osvajanja zlatne kartice. Prvi izazov pokazao je koliko snage, ali i ranjivosti, nose kandidati nove sezone, a put prema peharu tek je započeo. Već idući izazov kandidatima donosi priliku da briljiraju, a tko će se istaknuti svojim jelima, doznat ćemo u novoj epizodi!
Ključne riječi
showbiz Nova TV Nova sezona masterchef

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ODUŠEVILA IH JE

FOTO Zlatni gumb već u prvoj epizodi 'Supertalenta'! Mlada dama napravila je pravi spektakl, evo o čemu je riječ

Otvaranje dvanaeste sezone Supertalenta donijelo je deset raznolikih nastupa kandidata koji su hrabro stali pred žiri. Publika je imala priliku vidjeti širok raspon talenata, od onih koji su odmah osvojili simpatije žirija do onih koji nisu uspjeli u potpunosti uvjeriti ih u svoje talente. Ipak, večer je obilježio poseban trenutak kada je jedna natjecateljica svojim nastupom zaslužila zlatni gumb.

Učitaj još