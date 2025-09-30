Damjan završio sa zagorenim tanjurom, a Endrina osvojila prvu zlatnu karticu imuniteta

Prvi izazov za top 21 kandidata u MasterChef kuhinji donio je jasne pobjednike, ali i one koji će morati dodatno raditi kako bi ostali u utrci. Najbolje ocjene zaslužila je Endrina Muqaj svojim konceptualno snažnim jelom „Koka ili jaje“ i time osvojila prvu zlatnu karticu imuniteta. S druge strane, Damjan Tepić je izazov završio sa zagorenom piletinom i sirovim krumpirom, što je žiri ocijenio kao najveći propust dana. „Trenutno se osjećam izuzetno razočarano u sebe. Jedno sam imao u glavi, a drugo sam vam prezentirao“, priznao je Damjan.

Prvi zadatak koji su kandidati dobili bio je ispričati priču nedjeljnog ručka u vlastitoj interpretaciji. „Nedjeljom se jede obilno, fino i dobro. Mama bi se uvijek potrudila da to bude ukusno, fino i domaće iz vrta“, objasnila je Antonija Rittuper, koja je žiriju ponudila roladu s farsom od jetrica, pireom od graška i hrskavom pilećom kožicom. „Sviđa mi se ideja, plejting je jako lijep“, komentirao je Stjepan i izdvojio upravo Antoniju kao favoritkinju iz svog tima.Među najboljim kandidatima izdvojen je i Jurica Jurašković koji je poslužio pohanu piletinu s pireom od graška i umakom, a Goran mu je poručio: „Tehnički super napravljeno, krema super, krumpir super, umak je fantastičan… Poseban respekt ti dajem na debljinu filea koji je savršeno pečen.“

Najviše uzbuđenja ipak je donijela odluka o najboljem tanjuru. Mario je naglasio Endrininu priču i zaokruženi koncept: „Na prvu meni ovaj tanjur izgleda najbolje… to je ono što tražimo.“ Sva trojica članova žirija pohvalila su kandidate koje su izdvojili, ali konačnu prednost donijela je Endrinina kreativnost i precizna izvedba. „Ovo je dokaz truda, rada i razmišljanja van okvira“, izjavila je nakon proglašenja i osvajanja zlatne kartice. Prvi izazov pokazao je koliko snage, ali i ranjivosti, nose kandidati nove sezone, a put prema peharu tek je započeo. Već idući izazov kandidatima donosi priliku da briljiraju, a tko će se istaknuti svojim jelima, doznat ćemo u novoj epizodi!