FOTO Maja Šuput u Supertalentu pozornost privukla futurističkom kombinacijom: 'Kraljica'

U nedjelju je počela nova sezona Supertalenta na Novoj TV, a Maja Šuput koju gledamo kao članicu žirija odmah je svojom pojavom sve ostavila bez teksta. U srebrnom outfitu koji izgleda kao iz budućnosti Maja je odmah privukla sve poglede. Radi se o srebrnoj haljinici koju je kombinirala s kapom i gležnjačama, a frizura je bila popularni bob. "Kraljica", "Bravo", pisali su joj pratitelji.

Podsjetimo, Maja je dugogodišnja članica žirija ovog showa.

Inače, Maja je nedavno proslavila svoj 46. rođendan, a večer uoči svog dana organizirala je zabavu. Uz brojne kolege i prijatelje, Maja se odlično zabavljala te pjevala, a oči mnogih bile su uperene samo u jednu osobu. Mnoge je zanimalo hoće li pozvan biti i Gospodin Savršeni Šime Elez s kojim se pjevačica puno družila ovog ljeta. Šime je na zabavu došao, a to se moglo vidjeti i na brojnim fotografijama.

Gotovo cijelog dana njezini suradnici i prijatelji objavljuju snimke s velike zabave. Nove fotografije sad je podijelio i Majin dugogodišnji prijatelj i stilist Marko Grubnić, a svu pozornost na objavi ukrao je upravo Splićanin Šime. Grubnić je objavio fotografije s dragim ljudima te bio nasmijan i odlično raspoložen, a posebno interesantno bilo je vidjeti i da je fotografiji na kojoj je s Majom i Šimom dao počasno mjesto.

Majin kolega Sandi Cenov, a s kojim slavljenica ima i duet, podijelio je nekoliko trenutaka sa zabave. "Kakav rođendan! Ma baš sve je bilo top! Skup ljubavi, pjesme i dobrih vibracija! Uživali smo, draga naša Majo! Hvala ti", napisao je on uz niz fotografija s proslave.

Sandi je pokazao kako su on i Maja zajedno pjevali u sav glas, a podijelio je i trenutke kada je na zabavi zapjevao Joško Čagalj Jole. Jedna je fotografija posebno privukla pozornost njegovih pratitelja, a to je ona na kojoj je pored Maje pozirao Šime. Šime je Maju zagrlio oko struka te su oboje pozirali s velikim osmijehom na licu, što je dodatno potaknulo nagađanja o njihovom odnosu koja već neko vrijeme kruže.

Cenov je podijelio i video kad je on zapjevao Maji "njezinu pjesmu", a stihovima je nasmijao sve prisutne, uključujući i Majinog prijatelja Marka Grubnića, ali i Šimu Eleza. Prezgodna slavljenica zablistala je u uskoj Dolce&Gabbana haljini, dugih rukava i dužine do gležnja. Ispod haljine naziralo se donje rublje, a naglasila je i svoju vitku liniju. Iskombinirala ju je s crnim štiklama, a svoju plavu kosu je nosila pokupljenu u visoki rep. Inače, Maja je u srpnju objavila spot za pjesmu "Nisam ja za male stvari" u kojem se pojavio Šime, a od tada svi komentiraju njihov bliski odnos. Nedugo zatim su viđeni zajedno na Braču nakon čega su se svi pitali jesu li postali par, a Maja je glasine prokomentirala za IN Magazin.

"A gledaj, onda sam ubila čar ako ti to sad kažem! Ja bih voljela, pošto smo mi prvi u trendingu već danima, a ja ne znam jesmo li mi u trendingu zbog pjesme ili se ljudi idu uvjeravat ima li tu kemije ili nema, pa bih ja voljela da ljudi sami prosude kad pogledaju spot. Jesmo li mi tako dobri glumci ili je to zaista prava kemija", rekla je ona.