Crna žena koja je Kiću opčinila imala je buran ljubavni život, a jedno vrijeme je bila i u zatvoru

U domaćoj glazbenoj antologiji jedna od ljepših ljubavnih balada zasigurno je “Zbog jedne divne crne žene”, koju je Krunoslav Kićo Slabinac otpjevao još davne 1972. Godinama se nije znalo tko je crnka kojoj je posvetio ove stihove i zbog koje je bio toliko nesretan, a onda je Kićo sam otkrio da je pjesmu posvetio Mirjani Antonović. Fatalni susret dogodio se dok je Kićo bio na turneji u Americi i, prema njegovim riječima, susret s Mirjanom bio je ljubav na prvi pogled, a njihova ljubavna priča sigurno bi bila i dobra filmska uspješnica.

– U New Yorku sam upoznao prekrasnu ženu, podrijetlom Hercegovku. Sjedila je u Cadillacu, sa šalom oko vrata. Bila je to ljubav na prvi pogled. Imao sam velike planove, čak sam i apartman kupio u Astoriji. Znala je da je pjesma “Zbog jedne divne crne žene” njoj napisana. Na koncertima bih je posjeo u prvi red, stao ispred nje i pjevao samo njoj. Toliko sam bio opčinjen. Vjerovao sam da će trajati vječno. Pokazalo se da nije mislila doći ovamo, a nisam ni ja mogao ostati tamo. Našla je drugog i ostavila me. Mislila je da će me samo tako preboljeti, no čuo sam da nije do danas. Veza je s moje strane bila poštena i iskrena. Kad smo se rastajali, rekao sam: “Odlazim mirne savjesti, a bojim se da ti od svoje nećeš pobjeći do groba” – rekao nam je pokojni glazbenik u jednom intervjuu.

Njihov prekid bio je ružan i bolan i, nakon više od 40 godina od prvog susreta, Mirjana i Kićo sreli su se prije tri godine u Zagrebu. Glazbenik nije skrivao da mu je drago što mu se Mirjana javila i što je u svojoj knjizi napisala da joj je on bio najveća ljubav.

– U njoj je svih tih 40 godina tinjala želja da se pomirimo, a ni ja nisam indiferentan, jer ipak smo imali nešto zajedničko pa, ako ništa, da barem ostanemo prijatelji i ne umremo posvađani. U kontaktu smo danas, razgovaramo, vidimo se... – rekao nam je lani. Mirjana i dalje živi u Americi, a vijest o Kićinoj smrti jako ju je pogodila te je otkrila da će joj nedostajati.

– Izgubili smo veliku legendu, prijatelja, voljenu osobu i velikog čovjeka. Nekoliko dana prije nego što je trebao u bolnicu, Kićo me zamolio da mu obećam da ćemo u nebu biti zajedno. Obećao mi je da će me nazvati čim otvori oči. Nažalost, to se nije dogodilo – napisala je Mirjana na svom Facebook-profilu kada je čula vijest da je Kićo preminuo nakon što je tri mjeseca proveo u bolničkom krevetu u KBC-u Zagreb.

Mirjana je posljednjih godina medijsku pozornost privukla sudskom bitkom koju vodi s pjevačem Miroslavom Ilićem, od kojeg traži da prizna da je otac njezina sina Devina. Ljubavni život nije joj bio bajka i Mirjana je jednom otkrila da je s prvim suprugom, vlasnikom jedne modne kuće, s kojim ima kćer i sina, prolazila pravi pakao. On ju je, kako tvrdi, stalno pratio i prisluškivao njezine razgovore. Kada su se rastali, Mirjana je bila lažno optužena za krađu i provalu u stan svoje prijateljice te je završila u zatvoru. Iz zatvora su je premjestili u psihijatrijsku ustanovu, u kojoj je proživjela pakao, a iz tog pakla uspjela je pobjeći uz sestrinu pomoć.