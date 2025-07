Clooney je veliki fan Edwarda R. Murrowa, pa je još jednom snimio istu priču, potaknut onim što Amerika danas prolazi

Good Night, Good Luck, Netflix

Nakon naglog početka sezone s nekoliko hitova, ponuda se malo usporila. Ali, ništa zato, to nam daje vrijeme za osvrt na neka unikatna televizijska djela. Jedno je svakako “Good Night, Good Luck”, TV događaj zanimljiv iz nekoliko razloga. Prvi je što smo prije 20 godina gledali film istog naslova u čiju je produkciju izravno bio umiješan George Clooney. Nedavno smo mogli vidjeti predstavu s istom pričom, osim što u njoj Clooney sam igra glavnu ulogu. U originalnom filmu to je činio jedan od najboljih dramskih glumaca današnjice David Strathairn, dok je Clooney tumačio jednu od sporednih uloga. Razlika je očito što je prvi film igrani, dok je nova ekranizacija zapravo bila prijenos predstave na HBO-u i CNN-u u kojoj je Clooney zajedno s još nekolicinom odličnih glumaca i koja se još može vidjeti na Broadwayu. Priča se

bavi Edwardom R. Murrowom, kultnim američkim radijskim voditeljem i ratnim reporterom u razdoblju njegove, i njegove ekipe, borbe s makartizmom. Iako priznat radijski ratni reporter, svejedno je zbog svojih emisija koje bi završavao s Good Night, Good Luck, odnosno laku noć, sa srećom, došao na metu senatora Josepha McCarthyja, arhitekta jedne od najmračnijih epizoda američke političke povijesti u kojoj su posao kao i ugled izgubile mnoge javne osobe. I Murrow je zamalo bio jedan od njih, a te se ključne sate prikazuje upravo u filmu, odnosno predstavi u kojoj ga Clooney glumi. Murrow je bio strašan protivnik makartizma te se drži da je i uz visoki osobni rizik bio jedna od ključnih osoba koja je srušila zloglasnog senatora s pozicije iz koje je praktično terorizirao Ameriku. Sam Clooney očiti je velikih Murrowljev fan

koji je imao potrebu još jednom snimiti istu priču, očito potaknut vremenom kroz koje Amerika prolazi. Neki bi rekli opet, ali dok dodirne točke nisu sasvim iste, svakako je vrijeme podjednako opasno u SAD-u, kao i onda s tom razlikom da danas ima čak i kongresnika koji gube život. Svakako je ovdje još jedna zanimljiva činjenica kako je predstava koja se može sada gledati kao film bila zapravo prva Clooneyjeva broadwayska uloga, a u kojoj je još jednom dokazao kako je doista veliki glumac jer je za izvedbu pobrao mahom pozitivne kritike. Najbitnije od svega je ipak odgledati film do kraja zbog kadrova koji prikazuju evoluciju medija u kojima se pokazuju i kadrovi za Ameriku ključnih događaja poput napada na Svjetski trgovinski centar, napada na Capitol Hill 6. siječnja, ali i navodni nacistički pozdrav Elona Muska. Sve zajedno naglašava važnost novinarstva kao ključa i ključnog oslonca demokracije zbog kojega se ne može pojaviti novi McCarthy. Ili se barem tako mislilo. Dok se predstava ne pojavi na streamerima, svakako pogledajte originalni film koji ima na Nefltixu.