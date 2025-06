Clarksonova borba za nestajući komad engleske tradicije - pub

Clarksonova farma 4, Amazon Prime Video

Već bi bilo prilično nepristojno da ovdje ponovo damo cijeli prostor “Clarksonovoj farmi”. Ali to je naprosto tako dobro! S time da je četvrta sezona ponovo konkretna, puno konkretnija od treće, i bavi se pubovima, istinskim društveno-kulturnim institucijama Engleske no koji, međutim, posljednjih četvrt stoljeća naglo nestaju. U seriji smo, ako pamtimo dobro, čuli podatak da ih je zatvoreno čak 20.000 u zadnjih 40 godina. Clarkson, u nastojanju da nekako pronađe način da zaradi za svoje farme, želi jedan kupiti da bi otkrio kako je gotovo svaki u okolici doista na prodaju. Tako se ova sezona vrti uglavnom oko toga, ali i oko uobičajenih nedaća koje prolazi i naše selo, a to je prije svega vrijeme. U ovoj sezoni vidimo posljedice jednog od najvećih nevremena koje je pogodilo otok u zadnjih 100n godina, a koje je gotovo onemogućilo usjev. Pa su tu, naravno, i uobičajeni problemi s tehnikom, unatoč kojima kultni voditelj ne želi odustati od svoje omiljene marke, a to je, naravno, Lamborghini. Nevjerojatna lakoća pojavljivanja pred kamerom Jeremyja Clarksona i sjajna ideja i dalje nas tjeraju da naprosto zaboravimo Top Gear i The Grand Tour.

Vozač, HBO Max

Vrlo zanimljiva serija iz više razloga. Najprije, nastala je kao rezultat angažmana JJ Abramsa za Warner Bros. Discovery. Tko je JJ Abrams, vjerojatno znate, čovjek potpisuje dva nastavka “Ratova zvijezda”, a prije toga napravio je i “Clovereld”, “Armageddon”, pa i seriju “Lost”. Uglavnom je riječ o autoru čiji su lmovi uprihodovali više od četiri milijarde dolara, zbog čega je deseti najdohodovniji lmski redatelj u povijesti. Upravo radeći seriju “Lost” upoznao je Josha Hollowayja, danas već praktično veteranskog glumca kojega se sjećamo i iz dobre, no naprasno prekinute serije “Colony”, primjerice. Holloway je u ovoj seriji glumi Jima Ellisa zvanog Duster zbog automobila koji vozi, a to je Plymouth Duster, coupea koji je kružio američkim cestama 1972. kada se radnja odvija. On radi za crnog majaškog moćnika američkog jugozapada kada se pojavljuje prva crna agentica FBI-ja, Nina Hayes. Serija je nadahnuta B-filmovima 70-ih godina, ali i osobom Sylvie Mathis, stvarne prve tamnopute agentice FBIja. Dopadljivo i zabavno.

Reservatet, Netflix

Teško bilo koji pregled streamera može proći bez Netixa zbog sposobnosti njegove ekipe da odabere najbolje u svijetu, ne samo američke ili britanske produkcije. Takva je serija “Reservatet” koja se ovaj mjesec vrti na najpopularnijem servisu, a govori o temi u kojoj bi se i naše društvo lako moglo prepoznati. U elitnoj četvrti Kopenhagena nestaje dadilja koja je Filipinka, čiji zemljaci posljednjih godina rade takve poslove u Danskoj. No, Cecilia koja također ima dadilju Filipinku uvjerena je da se s nestalom dadiljom nešto dogodilo. Njezina dadilja Angel počinje istraživati glasine koje su se počele pojavljivati u susjedstvu jer za policiju nestanak strankinje iz daleke zemlje nije prioritetni slučaj. Osim za Aichu, mladu policajku koja za istragu treba svu pomoć koju može dobiti. Očekivano, istraga razotkriva i druge ružne stvari koje se odvijaju iza lijepih fasada kopenhagenoškog kvarta, pa i one koje se tiču Ceciline obitelji. U lmu glumi i Danica Ćurčić koju smo gledali u domaćem lmu “Murina”, čisto da spomenemo, no bitnije je kako se radi o iznimno dobroj seriji.