Članovi Parnog Valjka posljednji put oprostili se od Rahimovskog: 'Ispratili smo našeg Akija, hvala svima na podršci'

Članovi obitelji, kolege glazbenici i brojni štovatelji oprostili su se od prerano preminulog Akija Rahimovskog. Aki je jučer na zagrebačkom Mirogoju ispraćen na posljednji počinak, a danas je u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog održana komemoracija ovom velikom glazbeniku iznimnog glasa i nepresušne energije. Na njoj je okupljene emotivnim govorom dirnuo Akijev veliki prijatelj i kolega Husein Hasanefendić Hus, a nakon komemoracije članovi benda još su se jednom oglasili na službenoj Facebook stranici.

- Ispratili smo našeg Akija. Svima koji su u ovim teškim danima bili uz nas i uz Akijevu obitelj od srca zahvaljujemo na podršci - poručili su iz benda uz Akijevu fotografiju. Ispod objave nanizali su se komentari shrvanih obožavatelja iz regije, ali i cijelog svijeta.

"Nikada on neće otići od nas! Tu je, u našim srcima, u uspomenama iz mladosti, u svim divnim stihovima koje je otpjevao!", "Hvala na prekrasnim pjesmama i emocijama.. I dalje će živjet među nama", "Bilo bi lijepo neki Tribute koncert napravit ... mislim da je zaslužio", nizali su se komentari.

Podsjetimo, Aki je iznenada preminuo 22. siječnja u Novom Mestu u Sloveniji u 67. godini života. Pozlilo mu je dok je sa suprugom i kćeri bio u šetnji prirodom, a nekoliko dana prije toga u jednoj zagrebačkoj klinici ugrađeni su mu stentovi. Opraštajući se jučer od svog dragog prijatelja, Husein Hasanefendić Hus bio je slomljen i nije mogao zaustaviti suze, a danas je rekao:



– Volio bih da ga se sjećamo s njegovim zaraznim osmijehom i optimističnom željom za ispunjenim životom. Teško je, evociramo uspomene i ja sam jučer na pogrebu puknuo, tada sam shvatio da je gotovo, precijenio sam svoje emocije. Ovo je prigoda da se slavi. Došao je k meni 1975., pokupio sam ga na kolodvoru i onda se dogodio potres, bila je to najava njegova dolaska, a te potrese do nedavno je prenosio po dvoranama. Pitao sam se je li trebalo ovako završiti, ali realno jest jer u svom sustavu nije imao kočnice. Pola je mojih bora zbog njega, ali ispunjavao mi je srce. Tko je njega mogao zamisliti kao starčića na klupi koji hrani golubove? Morao je otići ovako. Utješno je da se u zadnjim trenucima vidjelo do koje mjere su ga ljudi voljeli i poštovali. I Aki je bio nesiguran u sebe, prije koncerta bi nestao i imao je tremu, a ovo je potvrda da su ga ljudi voljeli i da će dugo ostati u svim sjećanjima – kazao je Hus.



VIDEO Hus je održao emotivan govor na komemoraciji za Akija Rahimovskog