Član žirija 'Plesa sa zvijezdama' i njegova udruga izgubili pravnu bitku, sud: 'Vratite novac'

Član žirija showa 'Ples sa zvijezdama' i naš poznati plesni koreograf Marko Ciboci našao se na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu zbog tužbe koju je protiv njegove udruge Nacionalnog plesnog vijeća Hrvatske podignuo Ivan Barbarić. Spor je nastao zbog financijskih razloga, a ono što nije bilo jasno jest je li Barbarić dao donaciju ili pozajmicu ovoj udruzi, piše Jutarnji list.

Sud je nepravomoćno presudio da je bila riječ o pozajmici od 21.501 eura i koju Ciboci, odnosno njegova udruga, po pravomoćnosti mora vratiti Barbariću, nekadašnjem članu Hrvatske gospodarske komore. Uz to, moraju podmiriti i parnični trošak.

Ovaj spor nastao je na temelju dogovora s kraja 2016. i početka 2017. godine kada je Barbarić udruzi prvo uplatio 105.000 kuna, a sutradan još 57.000 kuna. Barbarić je nakon nekog vremena uputio Cibociju opomenu pred tužbu tražeći nazad svoj novac, koji ni nakon šest i pol godina od posudbe nije još dobio.

Uplaćeni novac je trebao poslužiti za plesno natjecanje Adriatic Pearl u Dubrovniku od 18. do 24. rujna 2017., a koje je organiziralo Nacionalno plesno vijeće Hrvatske. Do nejasnoća radi li se o pozajmici ili donaciji došlo je nakon što su organizatori tražili donatore i partnere u organizaciji ovog događanja. U sudnici je saslušana Ivanka Š., osoba koja je ‘sukobljene‘ strane spojila.

- Kćer se bavi plesom, upoznala je Marka i postali su kućni prijatelji. Jednom prilikom su razgovarali o organizaciji natjecanja, pa je Marko rekao da može naći parove za ples. Ja sam rekla da ću pokušati naći sponzore. Kontaktirala sam Ivana Barbarića u Hrvatsku gospodarsku komoru te ga pitala može li vidjeti koje bi firme bile zainteresirane za sponzorstvo. HEP je primjerice dao 50.000 kuna. Dosta je bilo interesenata. No, u svibnju 2017. zbog izbora i pada Vlade, sve firme su stale s donacijama. A kako je već sve bilo rezervirano za natjecanje, trebalo je platiti pologe. Marka su zvali iz Revelina i Sheratona u Dubrovniku da će mu otkazati rezervacije ako ne plati polog. Inače, oko sponzorstva više puta smo se Barbarić, Ciboci i ja našli, a nakon otkazivanja donacija drugih firmi, dogovor je bio da će Barbarić osobno dati pozajmicu – prisjetila se svjedokinja, navodeći da je novac trebao biti vraćen u rujnu te godine i to iz kotizacije. Dodala je i da je na samoj uplatnici bilo istaknuto da se radi o pozajmici.

- Nakon te uplate Ciboci me isključio iz konverzacija sa Barbarićem. Što je bilo nakon toga, ne znam. Znam da je bilo i drugih pozajmica, konkretno iz Kine, no ne znam jesu li one realizirane. Osobno sam tražila pregled financijske situacije nakon događaja jer me to Barbarić pitao. Osjećala sam se na to obvezna jer sam spojila Cibocija s njime – zaključila je svjedokinja koja je i majka tadašnje tajnice Cibocijeve udruge. To da je ona spojila Cibocija i Barbarića potvrdio je i Barbarić.

- Ivanka mi se obratila da financijski pomognem Cibociju u organizaciji plesnog natjecanja. I upravo je Marko inzistirao na pozajmici, kako od mene tako i od ostalih osoba. Pisani ugovor nije nikad sklopljen niti su dogovorene kamate, a dogovor je bio da se novac vrati u cijelosti nakon natjecanja. Također, dogovorili smo se da ćemo nakon svega, kad se zbroji kompletna financijska konstrukcija, vidjeti kolika će od toga biti moja dobit. Ciboci me cijelo vrijeme zavlačio. Stekao sam uvid da stvari nisu onakve kako je on to prezentirao. Sam događaj mi je bio bitan jer sam se počeo brinuti hoće li mi se taj novac vratiti – kazao je te dodao da mu je Ciboci prezentirao neke osobne tablice iz kojih je bilo vidljivo da dobiti nije bilo. Ciboci tvrdi da to nije bila pozajmica već donacija.

- Nas troje smo se našli više puta i dogovorili da bi Ivanka i Barbarić bili agenti koji bi uložili određene iznose u taj event, a profit od eventa dijelio bi se na tri jednaka dijela. U siječnju sam krenuo s organizacijom međunarodnog plesnog festivala te su krenuli dogovori, među ostalim, i s hotelima. Do svibnja mi nitko od njih dvoje nije uplatio ništa, pa sam ih na to podsjetio rekavši da sam prisiljen zaustaviti event ako ne dobijem uplate. Barbarić je tada rekao da će na račun udruge uplatiti novac s kojim će se pokriti depozit hotela u Dubrovniku. Ta uplata je stigla u dva navrata, te mi je rekao da ništa ne brinem, da će dovesti sponzore i da ćemo na taj način moći lako vratiti dug. Barbarić je naveo da će sponzorstvo biti oko 3,1 milijun kuna, no stiglo je samo 50.000 kuna. Prihvatio sam zadnji njegov prijedlog jer nije bilo druge opcije plaćanja depozita hotelu, a nakon rujna je ostao dug od 170.000 kuna. Ivanka i Ivan su odustali od projekta rekavši mi da su izmanipulirani i da žele nazad svoj novac – ispričao je Ciboci, tvrdeći da je kao prihod, a nakon uvida u presliku e-maila, napisao da je isti od posudbe jer da ga je "Barbarić to molio radi njegove evidencije".

Međutim, u Cibocijev dio iskaza sud nije povjerovao jer je mišljenja da bi na uplatnicama bilo navedeno da se radilo o donaciji. Sudu je ključan i dio u kojem je posvjedočeno da je dogovoreno da će udruga isplatiti Barbariću određenu dobit po okončanju eventa, jer iz toga "evidentno proizlazi da se ne radi o donaciji".

Inače, iza Marka je više od 35 godina plesnog iskustva i rada u plesnoj industriji te je u plesnim krugovima odavno već dobro poznato ime. U showu "Ples sa zvijezdama" stekao je reputaciju najstrožeg člana žirija, ali kandidati znaju da će od njega uvijek dobiti konstruktivne komentare, ali i pohvale i za najmanji napredak.

