Martina iz 'Ljubav je na selu' otkrila detalje o zarukama i planove za vjenčanje: Htjela bih vjenčanicu s kristalima

Martina Bede, bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' koja je završila na farmi kod Siniše Markovića, no s njim nije ostala u vezi, zaručila se za svog partnera Ivana s kojim živi u Ivanić-Gradu gdje se zaposlila u jednom kafiću. - Za prosidbu me definitivno iznenadio. Još je otišao do neke ekipe tamo i kao idemo se slikati - tako me zaprosio - rekla je Martina i nastavila: - Zna da se meni jako sviđa imanje obitelji Salaj pa je vjerojatno tako htio tamo izvesti prosidbu i napraviti video da nam ostane za uspomenu.

Video prosidbe podijelila je s pratiteljima na TikToku, a Ivan u je zaprosio kada su posjetili Božićnu priču obitelji Salaj u Čazmi.

Martina je naglasila kako bi svadbu voljeli imati ove godine na imanju obitelji Kunek. - Imanje se zove seoski turizam Kunek. Ako bude sve kako treba, tamo bismo se trebali vjenčati jer sad ćemo ići gledati za vjenčanje sve to i da odaberemo datum- izjavila je za RTL.hr i napomenula da bi htjela imati vjenčanicu s kristalima.

Podsjetimo, Martina je otkrila i kako su se njih dvoje upoznali. "Upoznali smo se na TikToku, uključila sam se u njegov live prijenos i tu smo počeli stvarati kontakt. U vezi smo već neko vrijeme, preselila sam se kod njega u Ivanić-Grad. Tu sam se i zaposlila u kafiću. Lijepo nam je", ispričala je jednom prilikom.

Gotovo svakodnevno na društvenim mrežama objavljuje fotke s Ivanom, a mnogi su na njezinom TikToku primijetili veliku novost. Naime, iako je u showu ova bivša kandidatkinja zaintrigirala izgledom i velikim umjetnim trepavicama - čini se da ih više ne nosi tako često.

Foto: RTL

"Gdje su trepavice", "Koliko bolje izgledaš bez trepavica", "Oooo, pa ti si skinula trepavice", "jako si lijepa bez trepavica i šminke" samo su neki od komentara na njenom TikTok profilu.

Iako nije potpuno odustala od svog zaštitnog znaka, čini se da Martina polako počinje sve više prihvaćati svoj prirodan izgled.

Bede je ranije komentirala kako funkcioniraju njene umjetne trepavice. - Moje trepavice zapravo nisu tolika tajna, kupim ih u drogeriji i sama si ih lijepim, nisu nadograđene trajno. Volim imati tako dugačke trepavice, mislim da su mi oči tako ljepše i one su moj zaštitni znak - kazala je te dodala da ne postoji neki poseban nekakav poseban tretman za održavanje takvih trepavica.

- Pa ne postoji, nosim ih dok mislim da izgledaju uredu i to je uglavnom oko tjedan dana i onda ih bacim u smeće i kupim druge.

Bede je dodala i da se voli šminkati, a da to uglavnom traje oko 20 minuta.

- Volim se šminkati i to uglavnom traje dvadesetak minuta. Obavezno stavim puder, svoje trepavice i naravno ruž.

Inače, u velikom finalu 15. sezone showa 'Ljubav je na selu' zaljubili su se natjecateljica Martina Bede i farmer Siniša Marković, a iako su u završnoj emisiji najavili i vjenčanje njihova ljubav nije opstala nakon showa. Martina i Siniša proveli su neko vrijeme skupa, no na kraju su ipak odlučili krenuti dalje odvojenim putevima.

- Nakon showa smo ostali skupa još dva mjeseca, nisam se preselila kod njega, ali sam dolazila vikendom. Stalno je spominjao prsten, navaljivao oko toga, a na kraju ništa - rekla je Martina za RTL.hr. Smatra da je ona bila istinski zaljubljena u njega, ali kako on nije imao iskrene namjere. Zašto je točno puklo, odlučila je zadržati za sebe, a to je, kaže, sve iza nje budući da sada ima novog dečka - Ivana. A sada i zaručnika.

