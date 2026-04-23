Čini se da je treća sezona Bjelogrlićeve serije najbolja u nizu

Senke nad Balkanom 3, EON

Dragan Bjelogrlić uspio je napraviti seriju koju se zbilja gleda svugdje na prostoru bivše države. O samom Bjelogrliću ne treba puno duljiti, riječ je o talentiranom glumcu i autoru kojemu ne škodi niti izvlačenje nekih ranijih grijeha, kako se to dogodilo nedavno kada je u usponu bio film “Svadba”. Danas je, izgleda, u istoj situaciji kao i mnogi drugi u Srbiji, da neslaganje s režimom uvjetuje i nastavak rada. Tako je već u uvodu treće sezone “Senki nad Balkanom” istaknuto ime Dragana Šolaka, velikog protivnika Aleksandra Vučića, ali još dovoljno financijski jakog i utjecajnog da može pomoći snimanje još jedne sezone popularne serije. Ovaj tekst pisan je nakon gledanja prve epizode, nakon čega nam se činilo da bi ova serija mogla biti i najbolja do sada. Čini se da je produkciju nešto iznad prethodnih sezona, sadržajnijeg scenarija koji doista koji put podsjeća na sjajni njemački “Babylon Berlin”. Kao što je dobrim dijelom serija temeljena na stvarnim događajima i osobama. Krvava litija, odnosno manifestacija protiv konkordata Kraljevine SHS i Vatikana, jest povijesni događaj kroz koji se uvodi u seriju Srpska pravoslavna crkva. Kao što je današnji ključan događaj u Srbiji prijepor oko eksploatacije litija u južnoj Srbiji. To čini intrigantnu os serije na koju se onda lijepe razni likovi poput Milana Stojadinovića, premijera Kraljevine SHS, kojega tumači Boris Isaković, pa onda i Mustafe Golubića, kojeg ponovo tumači Goran Bogdan, te Marije Oršić čiju ulogu reprizira Leona Paraminski. Ne treba podsjećati kako je Srpska pravoslavna crkva i danas važan društveni faktor u Srbiji, a ugovor o eksploataciji litija jedan je od motivatora za trajuće nemire u susjednoj državi. Ta dva motiva staviti u isti dramatičan period očito je sjajan potez koji dopušta različite zaplete koje ćemo u seriji tek otkriti. Bjelogrlić u svojoj ulozi Andra Tanasijevića Taneta i Andrija Kuzmanović kao Stanko Pletikosić ponovo tvore moćan tandem koji daje ritam događajima oko kojih se vrte brojni likovi. Ali se u svemu ne pogubite jer u scenariju se ne brza s nizanjem događaja, što je odlika zadržana iz prethodne dvije sezone. Čini nam se kako je ova sezona, koja bi trebala biti i finalna u seriji, bogatija kostimografijom, pa čak i brojem likova, režiju prve tri epizode potpisuje sam Bjelogrlić koji će, prilično je sigurno, zabilježiti još jedan uspjeh nakon “Svadbe”. Kao što bi serija mogla još jednom protresti Srbiju, ovaj put i na suvremenijim osnovama umjesto povijesnih kao ranije. Svakako pogledati.