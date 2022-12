'Cijene su inače relativno jeftine, a za vrijeme Svjetskog prvenstva ljudi su htjeli malo zaraditi pa su rasle i do deset puta'

Jedna mala država ovog se prosinca posebno puno spominjala u medijima, a mnogi su baš u ovom zimskom, čarobnom mjesecu putovali tamo. Raspravljalo o događanju u toj zemlji, a povezivalo se s različitim temama. Moda, skupoća, poznati i glavna tema - nogomet. Naravno, radi se o državi Katar u kojoj se ove godine održalo Svjetsko prvenstvo. Ovu malu, ali izrazito bogatu državu zimus su posjetili i naš stand up komičar i influencer Ivan Šarić i njegova partnerica Korana Gvozdić. Kako su nam otkrili, radilo se o poslovnom putovanju u Dohu, a uz posao su našli način i za zadovoljstvo pa su svoj ostanak u Kataru malo produžili. Poznati par u ovu svjetsku destinaciju putovao je prije navijačke euforije, početkom studenoga, kada su u tijeku bile završne pripreme za doček nogometnih reprezentacija i navijača. Par je do Dohe putovao zrakoplovom, a let je trajao pet sati. Šarić nam je objasnio kojim su se točno povodom Korana i on našli u ovoj zemlji.

- Prije nekih dva mjeseca jedna švicarska agencija nas je kontaktirala. Odlučili su uzeti 200 influencera iz raznih dijelova svijeta, a Korana i ja smo bili među njima. Željeli su nas dovesti da budemo na krštenju najvećeg kruzera, MSC World Europe. Brod je cijelo vrijeme bio usidren i to je prvi takav brod koji je napravljen na LNG pogon pa su bili jako ponosi na to - objasnio je Ivan te dodao da je na brodu bilo 8000 ljudi, a razlog zašto je bio usidren u Kataru je nedovoljan broj smještajnih kapaciteta za obožavatelje najvažnije sporedne stvari na svijetu.

- Uzeli su tri ili četiri kruzera koji su bili parkirani tamo, tako da bi oni koji su kupili ulaznice na stranici FIFA-e, mogli biti tamo. Mislim da je sedam dana na tom kruzeru bilo nekih pet ili šest tisuća kuna - kaže te dodaje da je taj ogroman kruzer bio prekrasan te da ih je služilo oko dvije i pol tisuće članova posade.

- To je bio baš jedan svjetski spektakl - zaključio je. Par je u Kataru proveo ukupno šest dana, i to pet dana poslovno, a jedan dan turistički.

Foto: Privatni album

- Bili smo tamo pet dana, na tom kruzeru, a šesti dan smo odlučili biti u jednom hotelu. Radilo se o hotelu s pet zvjezdica, a zanimljivost je da su prije Svjetskog prvenstva cijene bile relativno jeftine. Noćenje u hotelu pet zvjezdica nas je došlo 100 eura, što je recimo na hrvatskoj obali nemoguće. Naravno, za vrijeme Svjetskog prvenstva ljudi iz Katara su htjeli malo zaraditi, tako da su cijene porasle za nekih pet ili čak deset puta. U tom istom hotelu jedno noćenje za vrijeme prvenstva bilo je oko 900 eura - prisjetio se Šarić.

Par zbog poslovnih obaveza nije imaš baš puno prilike za turističko razgledavanje, no neke dojmove su ipak skupili. Ivan kaže da su u jedan turistički obilazak po Kataru išli u društvu MSC kompanije, a dio su i Korana i on sami vidjeli tijekom šestog dana svog boravka.

- Doha je strašno sređena, nema doslovno ni jednog opuška na cesti. Ljudi su jako pristupačni. Cijene stvarno nisu visoke. Mislim, cijene nekih luksuznih stvari, vjerojatno jesu. Čisto zato što je malo teže doći do njih tamo, zato oni vole kupovati u Europi, ali recimo gorivo je jako jeftino. Mislim da je gorivo tri i pol kune, Uber je duplo jeftiniji nego u Hrvatskoj, hrana u supermarketima, sve je to nekako normalno, možda čak i jeftinije - govori Ivan koji je imao priliku razgovarati i s lokalnim stanovništvom koje mu je otkrilo neke tajne života u ovom emiratu.

- Katar ima samo 15 posto svojih državljanina, a državljaninom možeš postati samo ako ti je tata državljanin. S obzirom na to da ih je tako malo, na njih se jako pazi. Rekli su mi ljudi da dobivaju i oko 200 ili 300 tisuća dolara godišnje kao džeparac. Ako radiš, imaš još veći džeparac. Država im osigurava smještaj. Mogu dobiti stan, kuću ili zemljište za gradnju kuće. U prosjeku svaki taj državljanin ima 11 automobila, imaju vikendice u pustinji... Oni su jako, jako dobrostojeći - opisao je influencer što su mu stanovnici ispričali.

S obzirom na to da je tako malo državljana, ostali stanovnici Katara su doselili iz drugih država poput Indije, Pakistana, Europe i drugih zemalja. Stand up komičar kaže da turistička vodičica koja ih je provela Dohom je bila iz Njemačke te da u Kataru radi već 15 godina, što mu se učinilo zanimljivim i zato što im je rekla kako u ovoj zemlji nema beskućnika.

- Ne možeš ući u državu Katar, osim ako nisi zaposlen, ako nemaš papire. Ako radiš, kompanija koja te zaposlila mora ti osigurati stan - kaže.

Foto: Privatni album

Tijekom posljednjeg dana svog posjeta, par je uhvatio više vremena za turističko razgledavanje te obišao tržnicu, no njih je ostavila malo drugačiji dojam.

- Jako je zanimljiva, iako moram priznati da to sve malo umjetno djeluje. Kao da su je izgradili da izgleda povijesno, jer Katar je do 1939. bio pustinja. Tek tada su otkrili naftu te je nakon stranih ulaganja došlo do ogromnog procvata u sedamdesetima - govori te dodaje da oni i danas cijene i vole svoju pustinju. Šarić je primijetio i da jako cijene strane investitore te da vole ulagati u sebe.

- Vjerojatno zato što imaju beskrajno puno novaca. Ja ne mogu opisati koliko to novaca tamo ima. Gledajući te zgrade, što ljudi rade… Jako se brinu da stanovnicima ništa ne nedostaje… - kaže te ističe i da je saznao da iznimno cijene učitelje i da su oni tamo kao polubogovi.

Korana i Ivan posjetili su i amfiteatar koji se nalazi u starijem dijelu grada, a sagrađen je od talijanskog mramora te služi za organizaciju raznih manifestacija i koncerata. Ulaz za domaće stanovništvu je besplatan ili se radi o ulaznicama sa simboličnim cijenama. Par je imao priliku sresti mnoge lokalce te ih za njih kaže su pristupačni, otvoreni i gostoljubivi.

- Žele pričati sa strancima. Oduševljeni su s time da vas zanima njihova kultura - kazao je Šarić te se prisjetio jedne anegdote koja mu se dogodila, a po čemu se stanovnici ove zemlje razlikuju od drugih.

- Svi su nam rekli da se ne moramo bojati krađe. Doslovno, možeš ostaviti novčanik za šest dana ili šest sati, novčanik će biti tamo i neki zaposlenik će ga staviti sa strane. Ja sam zaboravio torbu i vratio sam se nakon sat vremena i doslovno su se ljudi smijali i rekli nam da ne brinemo oko toga. Nisam otkrio je li to zato što je to dio njihove kulture ili zato što su kazne rigorozne, ali uglavnom u Kataru je sve jako sigurno - kazao je.

Foto: Privatni album

Ivanu su se lokalni stanovnici i požalili te kazali kako su cijene stanarina i drugih usluga i proizvoda uoči Svjetskog prvenstva porasle te da se nadaju da će nakon završetka nogometnog Mundijala vratiti na staro. S obzirom na to da je Šarić u Kataru bio tik prije ovog događaja, nismo ga propustili pitati ni kako se njega dojmio izgled grada uoči ovog spektakla.

- Dosta se vidjelo koliko je Katar uložio i zadnje neke finese su se radile kada smo mi bili tamo. Jako puno infrastrukture je sagrađeno samo zbog prvenstva, a kasnije će to, koliko znamo, prenamijeniti. Izgradili su i nekoliko hotela i metro samo zbog ovog događanja. Čuli smo da će jedan stadion biti muzej, neki će se rastaviti pa slati po svijetu, ali sve u svemu, dali su maksimum. Osjeća se nekako, pošto je prvo prvenstvo u arapskoj zemlji, da su se htjeli pokazati. Gledali su to više kao neki infrastrukturni projekt, ali i kao neki projekt da predstave sebe i svoju zemlju - istaknuo je te dodao da mu se jako svidjelo sve.

- Jako je to organizirano. Za svaku poziciju imaš nekoliko ljudi. Nije kao kod nas, nego doslovno imaš troje ljudi na jednom semaforu da mašu u jednom smjeru. Ni na čemu ne štede - kazao je komičar te se osvrnuo i na temperaturne prilike tijekom posjeta.

- Nevjerojatno je doći tamo i stati na 30 stupnjeva, a došao si sa 12 stupnjeva. Dosta je vruće, kao neko pravo ljeto kod nas. No, navečer je znalo biti potrebe za nekim laganim džemperom - prisjetio se.

Inače, Ivan i njegova partnerica Korana jako vole putovati, ali otkad su postali roditelji, njihova putovanja su se smanjila. Ovaj put, s obzirom na to da se radilo o poslu, putovali su sami, a malenog Olivera ostavili su na čuvanje baki. Par želi putovati sa sinom jer, kako kaže Korana, možda se on neće sjećati putovanja, ali će se oni sjećati da je bio s njima. Što se tiče idućih putovanja, Ivan ima veliku želju posjetiti Japan zbog drugačije kulture, a priznaje kako bi se volio uputiti i u Ameriku s obzirom na to da tamo još nije bio.

