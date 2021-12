Cijeli plavi tim ide u eliminacijski izazov: Šokiralo me da toliko ne valja

Žiri i gošće gastroduela na Medvednici ukupno su veći broj bodova – 148, dali crvenom timu koji je vodila Zvjezdana Posavec, a jela plavoga tima ocijenili su sa 136 bodova. Najmanje bodova dobio je desert koji je za plavi tim pod vodstvom Tomislava Markovića pripremila Željka Bleuš. Od mogućih 50, dobio je 29 bodova, za razliku od deserta crvenog tima koji je dobio 40 bodova. Bilo je to ujedno i najlošije ocijenjeno jelo na večeri. ''Znala sam da nije dobro, ali me šokiralo da toliko ne valja. Baš sam se razočarala'', rekla je Željka koja je nezadovoljstvo pripremljenim iskazala i odmah po serviranju.

Iako je predjelo plavog tima bilo fantastično, a i bilo je najbolje ocijenjeno jelo od svih posluženih na večeri, plavi tim ovoga je puta bio gubitnički. ''Činjenica je da je Željka u dva deserta riskirala, da je izišla iz svoje sigurne zone, spotaknula se i pala'', rekao je Tomislav dodajući kako je imala zapravo jako dobru ideju. No, Željka je dobila i veliku pohvalu za džem od kapara koji je bio sastavni dio predjela. ''Možda je najveći problem to što bih ja svašta stavila na tanjur i onda to ispadne kaos'', kazala je Željka koja je dobila kritiku da je deserta na tanjuru bilo previše, a voda iz tjestenine je dominirala.

Žiri im je zamjerio i što im je kod glavnog jela odojak ostao žilav te korica nije bila dobro pečena, a nije bilo ni začinjeno onoliko koliko je trebalo. Dok su se članovi plavog tima ostali boriti za imunitet, crveni, pobjednički tim išao je na edukativan izlet u tvornicu ''Sirela''. Ovoga puta žiri je odlučio imunitet ne dodijeliti timu, tako da su se svi ravnopravno borili za njega. Kako bi borba bila što zanimljivija, kandidati su morali naučiti nešto novo, a u tome im je pomogao gost kuhar Saša Pribičević, veliki zaljubljenik u kuhinju Dalekog istoka. ''Spletom okolnosti zaposlio sam se u jednom japanskom restoranu. Probao sam to raditi. Slavonac sam i dosta mi je srodna začinjena kuhinja'', rekao je on. Predstavio im je nekoliko tehnika izrade sushija.

Prvo se pripreme alge koje imaju dva dijela – hrapavi i glatki. Riža uvijek ide na hrapavi dio, da se bolje lijepi. U vodu se stavi malo octa koji djeluje kao antibakterijsko sredstvo zato što se radi sa sirovom ribom. Riža se začini sushi octom koji u sebi ima malo soli i začinjava se po želji. Kvaliteta ribe koja ide u sushi je i njezina obrada. Saša je donio jadranskog škampa, brancina, lososa i tunu te im pokazao kako se pripremaju tri vrste sushija – nigiri, uramaki i hosomaki. Nakon što su vidjeli kako teče izrada ovih vrsta sushija, Tomislav je komentirao: ''Treba paziti na sitne detalje.'' Zadatak u prvoj eliminacijskoj fazi bio je repliciranje nekih od postupaka koje im je pokazao Saša, a oni su morali pokazati koliko su vještina usvojili iz njegove prezentacije. Prvo su morali izraditi nigiri od škampa, zatim hosumaki sushi i na kraju prve faze izraditi uramaki, za što su ukupno imali na raspolaganju 20 minuta. U ovoj je fazi najlošije prošla Gorana čiji su sushiji bili nezadovoljavajući te je daljnji tijek borbe s istočnjačkom kuhinjom za imunitet pratila s galerije.

U drugoj fazi kandidati plavog tima trebali su napraviti svoj sushi, odnosno dvije vrste sushija po tri komada. Žiri im je najavio da će prilikom ocjenjivanja u obzir uzeti ideju, okus i formu, a za izvršenje ovog zadatka koji iziskuje kreativnost imaju 15 minuta vremena da naprave najbolji sushi koji mogu. Ana je išla na jednostavnost okusa, a Željka je kazala kako je primijenila pogrešnu tehniku motanja, ali i da to nije njezino kulinarsko područje te da će se vjerojatno odraziti na tanjur. Tomislavu prilikom motanja sushi nije ispao dobro pa je u zadnjoj minuti morao složiti novi.

''Nije mi uspio, razletio se cijeli'', kazao je Tomislav nazvavši ga Hiroshima i Nagasaki s vijetnamskim ratom. Budući da uz sushi nije servirao soja-umak, žiri nije bio zadovoljan načinom na koji je Tomislav odradio ovaj zadatak. ''Ovo je polovično uspjelo'', rekao je Stjepan. Ana je stavila previše wasabija, čija izražajna ljutina nije prijala žiriju, a Željka je imala poteškoće u snalaženju s nazivima. Zbog toga što su svojim sushi kreacijama razočarali žiri, nitko nije osvojio imunitet. ''Sad ste svi četvero ravnopravni i svi četvero idete u eliminacijski izazov'', poručili su im. Tko će od njih ostati u showu, a kome se približio kraj MasterChef avanture, pogledajte večeras.