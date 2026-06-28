VIDEO Aleksandar Stanković javio se potresnim riječima: 'Silovali su mu majku i onda se rodio on'

Iako je aktualna sezona emisije “Nedjeljom u 2” privedena kraju, dok publika s nestrpljenjem iščekuje početak nove, na službenim stranicama emisije voditelj i novinar Aleksandar Stanković objavio je video u kojem se osvrnuo na epizodu koja je, prema gledanosti i reakcijama publike, obilježila sezonu. Riječ je o gostovanju Alena Muhića, čija je životna priča, iako iznimno teška, ujedno i snažno inspirativna te je izazvala velik odjek u javnosti. Stanković je u svom obraćanju istaknuo: "Alen Muhić je heroj u miru. Znate one priče o ljudima koji su heroji u ratu? E, pa on je heroj u miru. Njegova priča je veća od života. Silovali su mu majku i onda se rodio on. Onda su ga odgojili dobri ljudi, i ustvari, nikome ništa ne zamjera. Kada sam ga ugostio, na početku prošle sezone, shvatio sam da smo zapravo na odličnom putu i da ne trebamo više zvati političare, nego da trebamo zvati ljude koji mogu ispričati priču. Alen Muhić je upravo taj koji nas uči da budemo bolji ljudi i da budemo slobodni", ispričao je u videu Aleksandar Stanković.

Podsjetimo, upravo je njegovo gostovanje u rujnu prošle godine u emisiji “Nedjeljom u 2” otvorilo prostor za snažan javni dijalog o iznimno osjetljivim i bolnim temama. Muhić je tada podijelio potresnu životnu priču koja započinje ratnim zločinom. Njegova biološka majka silovana je 1993. godine u Foči tijekom rata u Bosni i Hercegovini, a nakon rođenja ostavljen je u bolnici. Njegov dolazak na svijet bio je obilježen traumom i nasiljem, no unatoč tome, život ga je odveo putem koji danas nosi sasvim drugačiju poruku.

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Ključnu ulogu u njegovu odrastanju imala je obitelj koja ga nije biološki donijela na svijet, ali ga je prihvatila i odgojila kao svog. Domar bolnice Muharem Muhić svakodnevno je novorođenče nosio svojoj supruzi Adviji te njihovim kćerima Almiri i Jasmili, koje su ga ubrzo prihvatile kao brata. Dječak je dobio ime Alen i postao ravnopravni član njihove obitelji, a Muharem i Advija kasnije su ga i službeno posvojili. U njihovom domu dobio je sigurnost, toplinu i bezuvjetnu ljubav, u vremenu obilježenom razaranjem i mržnjom, pokazujući koliko ljudska dobrota može nadvladati najteže okolnosti. Istinu o svom podrijetlu saznao je već s devet godina, kada je doznao da su ga odgojili posvojitelji te da je začet u činu nasilja. Iako je ta spoznaja bila iznimno teška, Alen je izrastao u stabilnog, uspješnog i ispunjenog čovjeka. Danas je otac trojice sinova, zaposlenik bolnice u kojoj je i rođen, autor autobiografske knjige te aktivan zagovaratelj ljudskih prava.

Njegova životna ispovijest izazvala je snažne reakcije javnosti te stotine komentara na društvenim mrežama. Gledatelji su u velikoj mjeri izražavali divljenje i emotivne reakcije, ističući kako ih je njegova priča duboko dirnula. - "Divan gost, čisto svjetlo. Lekcija za roditelje. Šamar zlu. Alene neka te prati sreća i blagoslov u svemu što radiš i voliš. Rođen si u boli, ali preživio si da smanjiš bol drugima. I da sijaš svojom divnom dušom", "Žena je sve rekla....'Da sam te ja rodila ne bih te mogla više voljeti'", "Nisam rođen iz ljubavi ali sam odrastao iz ljubavi. Alen, Muharem i njegova obitelj, dirnuta sam neopisivo", "Ne mogu se nadiviti ovom čovjeku! Koja veličina! Kako se izdigao iznad svih nesretnih okolnosti, osuda, poniženja, razočaranja... Koja je snaga za ovo trebala! Ništa manja veličina nisu njegovi roditelji koji su ga odgojili i voljeli kao svog rođenog, možda čak i više od toga" - samo su neki od komentara.

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Posebno su se izdvajale poruke koje naglašavaju veličinu posvojitelja: - Zamišljam kolika je bila ljubav, snaga, dobrota njegovih posvojitelja koji su u takvoj sredini uspjeli odgojiti ovog mladog čovjeka. To mogu samo, veliki. Kapa do poda - glasi jedna od reakcija. Kroz brojne komentare provlačila se zajednička misao da roditelj nije nužno onaj koji dijete donese na svijet, već onaj koji mu pruži ljubav, sigurnost i odgoj. - Alen je rođen da svjedoči, da voli, da bude voljen i da bude svima nama ogledalo, kada god mislimo da nam se događa nešto teško - zaključio je jedan gledatelj. Priča Alena Muhića još je jednom podsjetila Hrvatsku, ali i širu regiju, na snagu oprosta, ljudskosti i važnost obitelji koja se gradi srcem, a ne samo biologijom.