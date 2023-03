Christina Aguilera priznala koristi li botoks: Mislim da se svi možemo osloniti na malo pomoći

tužna vijest

Suzana Mančić shrvana nakon smrti sestre: 'Snimila sam tri emisije, a duša mi je plakala'

- Show must go on … Znate li kako izgleda život nas koji smo u showbusinessu? Tu je frizura, tu je šminka, šljokice sjaje pod reflektorima, smijemo se … Ali ne postoji šminka za tugu u očima - napisala je voditeljica u objavi kojom je pratiteljima otkrila da je ovaj svijet napustila njezina sestra Dušica.