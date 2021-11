'Charles zna više hrvatskih riječi nego što želi priznati. Sad moram paziti što govorim ispred njega'

Ella Dvornik-Pearce (30) već više od 10 godina nije samo kći pokojnog ‘kralja funka’ Dine Dvornika. Ona je nagrađivana influencerica koju na Instagramu prati više od pola milijuna ljudi, na Facebooku više od 400.000, na YouTubeu gotovo 89.000, a na TikToku 115.000. To su ozbiljno velike brojke, o kojima bez velike kampanje i puno novca ne mogu sanjati ni neke ozbiljne, poznate tvrtke. Iako gotovo 90% života dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama, ipak je odlučila otkriti nam neke nepoznate detalje o životu, ali i poslu, a pogotovo o situaciji u kojoj se našla za vrijeme pandemije.



Mnogi su fascinirani transformacijom koju ste pokazali na Instagramu. Što ste točno napravili i kako ste izgubili trbuh?

Pa ništa ekstravagantno. Uzela sam privatnu trenericu i počela trenirati i pratiti prehranu. Svi stalno nešto filozofiraju oko svih tih dijeta, tek kad sam angažirala trenericu koja se profesionalno bavi body buildingom shvatila sam koliko ljudi zapravo naivno gledaju na sve te dijete i gluposti. A sve je jako jednostavno, čak i prejednostavno, nema čarobnog recepta osim odricanja i rada.



Koliko vam je vremena trebalo?

Otprilike 4 mjeseca dosad. Ali nisam još ni blizu onome sto želim postići.



Je li vam inače lako pridržavati se takvih režima, varate li ponekad? Što je najmanje zdravo što baš volite jesti i nikada to ne biste odbili?

Na početku je teško jer je to jako monotona i dosadna prehrana. Moja trenerica kaže da jede da preživi, a ne da uživa. Ja definitivno nisam toliko rigorozna koliko i ona, i da, mogla bih to nazvati varanjem. A volim burgere, njoke, kruh… sve što vole i svi ostali.



Čini li mi se samo ili ste u zadnje vrijeme dosta fokusirani baš na izgled? Pokušavate li izgraditi neku verziju Elle 2.0?

Da. Osjećam se kao da sam bila trudna 3 godine i nekako mi je postalo naporno biti nezadovoljna svojim izgledom. Započinjala sam više puta trenirati, ali nešto bi se dogodilo i brzo bih odustala. I tako sam stalno išla gore-dolje. Ovaj put baš sam si zacrtala da idem do kraja.



Možete li nam otkriti koji su točno vaši ciljevi?

Ne znam iskreno kako bih to objasnila. Ali recimo da želim da se većina mišića vidi bez da se napinjem.



Nemate problema javno govoriti o zahvatima na koje ste išli, kako ste odlučili da želite biti potpuno transparentni s pratiteljima?

Mislim da je sada došlo neko novo vrijeme, ljudi jednostavno žele znati i vidjeti više. I ja sam zbog mnogih tuđih iskustava donijela dobre odluke i htjela sam to isto vratiti drugima. Mislim da je estetska kirurgija dosta osjetljiva tema i kad ljudi imaju dobro iskustvo ta preporuka mnogo znači jer možda nekome pomognemo izbjeći loše odabire.



Koji zahvat vam je bio najteži i što ne biste ponovili?

Definitivno operacija grudi koja je bila jako bolna. Ne znam bih li to mogla ponoviti, zaista je bio jako bolan oporavak.



Vratimo se ponovno na temu pratitelja, samo na Instagramu imate ih više od pola milijuna, kako ste došli do toga?

Odlično pitanje. Pa skupili su se ovih godina, malo po malo se skupljaju svaki dan, a ekipa je sve bolja. Kuže moju zezanciju i često se dopisujemo u inboxu kad naletim na njihove poruke.



Osim što ste aktivni na svim društvenim mrežama, aktivni ste i u komentarima. Za razliku od mnogih, odgovarate i na one pozitivne i negativne. Vidi se da ljudima odgovara taj pristup, a znamo da mnogi koji se bave tim poslom samo objave fotku i odu spavati. Kako ste se odlučili za to?

Radi drugima ono što želiš da rade tebi. I ja volim dobiti odgovor. Istina, ne mogu baš svakome odgovoriti, nekad bude baš puno komentara, ali uzmem si uvijek prvih 15 min nakon što nešto objavim da odgovorim kome mogu. Ljudi tada imaju osjećaj da te poznaju, a ti imaš osjećaj da poznaješ njih i stvorite puno prisniji odnos. To mi odgovara. Ne želim da ljudi na mom profilu budu samo neki voajeri niti želim da se tako osjećaju, jer smatram sebe također jednom prosječnom osobom pa tako i komuniciram.



Spremate se za Adventellu. Možete li nam pojasniti što je to točno?

Adventella je moj adventski projekt u kojem svake srijede pet tjedana zaredom imam darivanje te prosljeđujem poklone svojih suradnika. Svakih sat vremena daje se jedan poklon, a ljudi ostavljaju komentare i imaju priliku osvojiti ga. Svake godine projekt je sve jači, tako da je Adventella već sad puna, a tek je početak studenog. U taj projekt ulažem baš puno truda, na njemu radi oko osam do devet ljudi. Ove godine imamo i pojačanje jer smo započeli i videosegment pa smo uključili i videoprodukciju.



Objavili ste i da ponovno surađujete s dizajnericom Kristinom Burjom, vlasnicom brenda Krie design. Hoće li to ovaj put ponovno biti haljine i odijela ili idete u nekom novom smjeru?

Pokušavam zadržati svoj stil, ali i prilagoditi ga kupcima, uvijek idemo na neke klasičnije modele. Ove godine imamo i kapute, suknje… bit će svega. A bit će i boje.



Hoće li biti božićnih vlogova ove godine i počinju li uskoro?

Da, vlogmasi idu i ove godine i jako im se veselim, ali se toga i bojim. Jako, jako naporno je svaki dan snimati i montirati sve prije spavanja. Ali preživjela sam prošle godine, pa ću valjda i ove.



Što radite u slobodno vrijeme. Isključite li ponekad sve ‘gadgete’ na kojima su vam dostupne društvene mreže?

Ne, uvijek sam online. Ovisnica sam, ha-ha. Kad nisam online, hvata me nervoza, kao da svi znaju nešto što ja ne znam. Čudno je to. Jedino kad treniram nisam online, ali jedino tada. Uvijek škicnem kad mogu.



Imate muža, dvoje djece, a sad i kuću u Istri. Jeste li očekivali da će vam tako život izgledati s 30 godina?

Nadala se jesam, očekivala nisam. Moja mama još uvijek zna reći: “Ella, ja ne mogu vjerovati da si ti majka dvoje djece.” Mislim da to dovoljno govori kad ti je vlastita majka u šoku. Ali zaista sam zahvalna na svemu sto mi je život pružio, i loše i dobro. Trudim se vratiti dobru karmu u svemir i pomoći onima kojima je to potrebno kad god mogu.



Jesu li počele renovacije?

Nisu još, još smo u procesu, nadamo se da bi mogle početi u veljači!



Koliko hrvatskih riječi Charles već zna?

Više nego što želi priznati. Uhvatim ga kako si prevodi neke razgovore. Sad moram paziti što govorim ispred njega.



Kako su Balie i Lumi prihvatile novu sredinu?

Super. Imaju svoje dvorište, sve nam je blizu, ima svega, a na moru smo za nekoliko minuta. Kad budu tinejdžerice, možda će mi zamjeriti, ali Bože moj…



Nedostaje li vam mama Danijela sada kada ona živi na Braču? Koliko često se viđate?

Pa dođe tu i tamo, kad je u prolazu, ili mi odemo dolje, vidimo se svakih nekoliko mjeseci, ali to nama prođe začas. Kad dođe k nama, imam osjećaj kao da je i jučer bila.



Neizbježno pitanje o pandemiji. Jeste li imali manje posla i jeste li osjetili veliku razliku u odnosu na prošlu godinu?

Pandemija je bila jako plodno tlo za sve nas koji radimo u marketingu/ digitalu. Brendovi su silom prilika svi postali dostupni online i samim time je influencer-marketing eksplodirao vise nego što je itko mogao očekivati. Rekla bih da je influencer-marketing bio broj jedan tijekom pandemije i svi smo to osjetili.



Pripremate li uskoro još neke posebne projekte?

Bit će to nešto vezano uz kuću, ali nisam još sve osmislila do kraja pa ne želim coprati prije nego što sve posložim.

