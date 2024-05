Buduća snaha Roda Stewarta u Dubrovniku će nositi vjenčanicu hrvatske dizajnerice: Imala je jasnu viziju

Ovaj vikend grad podno Srđa opet će na jedan dan postati svjetsko jet set odredište i to zahvaljujući, jasno je već sada, vjenčanju godine jedne Hrvatice i jednog Britanca. Sudbonosno da tom će prilikom, naime, u Crkvi svetog Ignacija na Jezuitima izreći Hrvatica Nicole Artukovich i Britanac Liam Stewart, poznati hokejaš i sin slavnog svjetskog glazbenika Roda Stewarta i novozelandskog supermodela Rachel Hunter. Mladenka Nicole, kćerka hrvatskih emigranata u SAD-u nikada nije krila očaranost rodnim gradom svojih predaka u kojem je, uostalom provela najljepše dane djetinjstva i mladosti, pa ne čudi da je mladoženja pristao udovoljiti njenoj želji za vjenčanjem upravo tu, a svoj su dolazak već potvrdili i brojni poznati iz svijeta glazbe, sporta i showbusinessa, što će biti još jedna sjajna promocija naše zemlje.

Inače, mladi par je u vezi gotovo trinaeest godina, još od srednje škole koju su zajedno pohađali u Kaliforniji, a prošle je godine velika ljubav okrunjen rođenjem sinčića Louiea Marka Rodericka Stewart, s kojim se posebno ponosi slavni djed Rod, koji ne propušta priliku pohvaliti se druženjem s njim na svojim društvenim mrežama. Prelijepa mladenka se zaista potrudila vjenčanju dati hrvatski potpis pa će najvše pažnje sigurno privući njezina bajkovita vjenčanica koju je pronašla u Zagrebu, u salonu Le Concept naše renomirane dizajnerice Aleksandre Dojčinović.

- Riječ je o divnoj haljini koja savršeno pristaje njezinoj osobnosti. Nicole je od samog početka imala jasnu viziju kako želi izgledati na svoj najsavršeniji dan u životu. Ona je sjajna žena, vrlo posebna i karizmatična, ali i posebna prijateljica koja je na svom vjenčanju dala priliku upravo mom salonu - otkriva ova dizajnerica i poduzetnica koju s mladenkom, dakle, veže i prijateljstvo pa će na vjenčanju sudjelovati i kao uzvanica.

A Aleksandrin vjenčani salon u zagrebačkoj Ilici 15 u vrlo kratkom je roku uspio osvojiti srca brojnih mladenki u Hrvatskoj i regiji. Podsjećamo, upravo se u Le Concept haljini za španjolskog nogometnog superstara Fernanda Hierra udala naša poznata novinarka Fani Stipković, baš kao i lijepa novinarka Iva Šarić za Dinamovog nogometaša Brunu Petkovića, ali i još jedna Iva, divna snaha našeg nogometnog izbornika Zlatka Dalića. Očaravajuće pak kampanje za salon su snimale slavne svjetske influencerice Lena Terlutter i Nesrin Sanad.

Brojne djevojke koje su Aleksandri dale povjerenje u novom poslovnom pothvatu su samo potvrda sjajne selekcije, koji prate posljednje trendove svjetske bridal mode, zbog čega danas u salonu imaju vjenčanice svih stilova, od vrlo klasičnih do vrlo urbanih i modernih, s cijenama koje to prate i nikome ne zatvaraju vrata. I to sve u luksuznom, multifunkcionalnom interijeru, djelu našeg iznimnog arhitekta Ante Vrbana. Le Concept je zapravo ekstenzija Aleksandrinog Lei Lou butika na istoj adresi, što znači da je to sada gotovo 850 kvadrata prostora posvećenog ženama u najljepšem mogućem smislu jer je na jednom mjestu dostupno baš sve, ne samo haljine i dodaci, već i birana selekcija poklona s potpisom, na koje baš nitko ne može ostati ravnodušan.

