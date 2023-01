Buckinghamska palača potvrdila: Princeza Eugenie trudna je s drugim djetetom

Buckinghamska palača danas je potvrdila sretnu vijest kako je princeza Eugenie (32) trudna s drugim djetetom te da bi beba trebala stići na ljeto. Najmlađa kći princa Andrewa i Sarah Ferguson svog je prvog sina Augusta rodila u veljači 2021. godine, a ona i njezin suprug Jack sada jedva čekaju novu prinovu.

"Princeza Eugenie i Jack Brooksbank sa zadovoljstvom objavljuju da ovoga ljeta očekuju svoje drugo dijete. Obitelj je oduševljena i August se jako veseli što će postati veliki brat", potvrdila je palača u priopćenju.

Ubrzo nakon toga, Eugenie je na svom Instagram profilu podijelila slatku snimku kako joj njezin sin ljubi trbuh.

"Tako smo oduševljeni što možemo podijeliti dolazak novog člana naše obitelji ovoga ljeta", napisala je princeza. Još nije poznato hoće li par dobiti djevojčicu ili dječaka.

Eugenie i njezin suprug Jack počeli su izlaziti 2011., a dvije godine nakon bili su prisiljeni održavati vezu na daljinu kada je princeza otišla iz Londona kako bi radila za aukcijsku kuću u New Yorku. Ondje je bila dvije godine, a odmah po njezinom povratku krenule su glasine o zarukama. No, Jack ju je zaprosio 2018. godine kada su zajedno bili u Nikaragvi. Vjenčanje su održali iste godine.

Princeza Eugenie uvijek je u sjeni puno poznatijih i popularnijih bratića, prinčeva Williama i Harryja, no prema pisanjima britanskih medija, upravo je ona miljenica kraljice Elizabete II. Eugenie i njena starija sestra Beatrice (34) zbog nemogućnosti da zasjednu na trona nisu bile toliko zanimljive javnosti. No njihov kontroverzni otac, princ Andrew, se svojedobno pobunio zbog njihove uloge u kraljevskoj obitelji, a kraljica mu je udovoljila i rekla da njezine unuke zaslužuju sudjelovati u više događanja. Obje su se nerijetko pojavljivale s bakom, no Eugenie ipak prednjači i bila je u njezinom društvu tijekom važnijih obveza.

Zanimljivo je da ona smije za razliku od Harryja i Williama nazivati Elizabetu II. bakom u javnosti, dok joj se oni moraju obraćati kao kraljici. Koliko su bliske, princeza je pokazivala i svojim istupima u kojima je otkrivala nešto o njoj te je često njezina gošća na škotskom imanju u Balmoralu. Naime, tamo je kraljica prošlih godina najčešće odmarala od srpnja do listopada. Kraljica je bila i među prvim ljudima koji su saznali za princezine zaruke s Jackom Brooksbankom.

