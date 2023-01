Sve Mamićeve supruge: Nadu je ženio dvaput, a Marinu je neuspješno pokušao impresionirati Jaguarom

U utorak se medijima proširila vijest kako će Zdravko Mamić (63) danas navodno po treći put stati pred oltar. Sve je, nehotično ili namjerno, razotkrio sadašnji trener Dinama Ante Čačić, za kojeg je Mamić rekao da je osoba u osmom desetljeću života te da nema potrebnu energiju za klupu Dinama. - Što se tiče moje energije, nisam još u osmom desetljeću, u sedmom sam kao i on. Međutim, nemam energiju kao on da osnujem novu obitelj - odgovorio mu je Čačić i tako privukao pozornost javnosti na ono o čemu se već dugo šuška. Kako saznaje Story, riječ je o mladoj Jeleni P. iz Ljubuškog s kojom se ne skriva po Hercegovini, već ih se svakodnevno može vidjeti zajedno u Mostaru. Tamo su navodno kupili i stan koji trenutno uređuju te planiraju zajednički život.

Jelena iza sebe ima brak koji je završio baš zbog Mamića, a sve je krenulo prije tri godine dok je navodno radila kao Mamićeva tajnica. On je tada još bio u zakonskom braku s Marinom Mamić s kojom ima i dvije kćeri, a iz prvog braka ima sina Marija.

Mnogi koji su barem donekle upoznati s Mamićevim privatnim životom znaju kako je on, barem koliko se zna, i dalje zakonski u braku s bivšom suprugom Marinom Mamić. Ne zna se je li u međuvremenu, i kada, on okončao taj brak kako bi mogao stupiti u novi. Marina, s kojom ima dvije kćeri - Luciju i Ivu, navodno ne želi imati posla sa suprugom zbog njegove afere s duplo mlađom Hercegovkom.

17.06.2017., Zagreb - Obitelj i uzvanici dolaze u hotel Westin na svadbenu veceru Matea Kovacica i Izabel Andrijanic. Marina i Zdravko Mamic s kceri Ivom. r"nPhoto: Petar Glebov/PIXSELL Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Marina i Zdravko upoznali su se 1994. godine na utakmici na Maksimiru, a on ju je odmah pokušao impresionirati svojim Jaguarom.

"Kad sam vidio svoju Marinu, koja je izuzetno zgodna, atraktivna i visoka, odmah sam se za nju zapalio. Imala je nogu do plafona. Odmah sam se počeo upucavati, a kad smo izašli iz restorana, pozvao sam je u Esplanadu na piće. Mislio sam da ću ju impresionirati jer sam vozio Jaguara. Nisam je impresionirao. Škartirala me i sjela u svoj Uno", ispričao je o prvom upoznavanju Mamić prije nekoliko godina za Express. No, Marina je ipak kasnije pala na njegov šarm.

"Sjećam se da sam s njom plesao cijelu večer kao Fred Astaire u najboljim danima. Bacao sam cipele, čarape po podiju, košulju, ostao sam bos, samo u hlačama. Tako je to počelo. Onda je ubrzo došla ženidba, pa Lucija na svijet, onda Iva...", prisjetio se tada.

Mamićev prvi brak bio je za tajanstvenu Nadu (72). S njom je navodno i dalje u dobrim odnosima, a u braku su dobili sina Marija.

04.08.2006., Hvar - Zdravko Mamic sa suprugom i kcerima na odmoru. "nPhoto: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

"Ja sam sa svime rano krenuo, po svim parametrima bio sam ispred svoje generacije pa je i ženidba vjerojatno bila posljedica. Svi moji prijatelji bili su stariji od mene, imali su familije, žene, djecu, imali su vikendice, kuće, materijalna bogatstva. Onda sam sanjao kako bi bilo lijepo da to imam i ja pa sam se požurio. Upoznao sam prvu ženu, Nadu, bila je 8,5 godina starija od mene", rekao je za Express. Nadu je upoznao u jednom noćnom klubu, a ispričao je kako ga je oduševila jer je "bila prezgodna, govorila je pet jezika, završila fakultete u Rimu i Londonu. Bila je jedinica i strašno zgodna". S njom se vjenčao čak dvaput.

Jednom prilikom je priznao kako s Nadom nije uspjelo jer je ona bila jako ljubomorna, a on je "švrljao".

