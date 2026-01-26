Naši Portali
RAZUMNA ODLUKA

Jennifer Lawrence otkrila zašto se riješila psa nakon rođenja djece: 'To me natjeralo da ih poželim uništiti'

Jennifer Lawrence, invitée de l'émission "The Tonight Show with Jimmy Fallon"
Foto: JLPPA / Bestimage/BESTIMAGE
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
26.01.2026.
u 22:45

Tijekom promocije svoje nove psihološke drame "Die My Love", Jennifer Lawrence otvorila je dušu o temi koja je mnoge iznenadila, objasnivši zašto se morala rastati od svoje dugogodišnje ljubimice, čivave Pippi

Slavna glumica Jennifer Lawrence objasnila je tešku odluku o rastanku od svoje čivave Pippi nakon što je postala majka. Tijekom promocije svoje nove psihološke drame "Die My Love" glumica, koja sa suprugom Cookeom Maroneyjem ima dva sina, trogodišnjeg Cyja i dječaka rođenog 2024. godine, potvrdila je da pas više ne živi s njom, prenosi E! News. Ipak, naglasila je da je Pippi i dalje voljeni član obitelji te da je sada u sigurnim rukama njezinih roditelja, gdje uživa u mirnijem životu daleko od vreve New Yorka.

Tema se prirodno nametnula tijekom razgovora s publikom 7. siječnja, budući da se i njezin lik u filmu, također novopečena majka, suočava sa sličnim izazovima kada joj suprug bez pitanja dovede psa. Lawrence je ispričala kako je njezina čivava, koju je udomila 2017. godine, teško podnosila život u velegradu, no pravi preokret dogodio se dolaskom djece. Majčinstvo je, priznala je, iz temelja promijenilo njezinu percepciju svijeta, pa tako i životinja koje je nekoć obožavala.

FOTO Jedna od najljepših žena svijeta slavi 40. rođendan, evo kako se mijenjala tijekom godina
Jennifer Lawrence, invitée de l'émission "The Tonight Show with Jimmy Fallon"
1/22

- Nakon što sam dobila dijete, psi su postali tako strašni - izjavila je 35-godišnja oskarovka, opisujući transformaciju koju je doživjela. - Gotovo kao da sada ne prepoznajem pse. Kada moj sin krene prema nekom psu, ja ih jednostavno vidim kao prijetnju - iskreno je podijelila s publikom, dajući uvid u anksioznost s kojom se suočavaju mnogi roditelji. Njezin je strah, nažalost, dobio i stvarnu potvrdu.

Ključan trenutak koji je presudio njezinoj odluci bio je incident u kojem je jedan pas ugrizao njezinog sina. To traumatično iskustvo potpuno ju je slomilo. - To me natjeralo da poželim uništiti svakog psa ikada - priznala je. Unatoč strahu od pasa, Lawrence i dalje voli životinje te kod kuće ima mačka po imenu Fred.

- Imam mačku i mislim da su tako neshvaćene. One znaju biti totalni seronje, a ljudi kojima to smeta zapravo ne kuže koliko je to smiješno - rekla je glumica, pokazujući da njezina ljubav prema životinjama nije nestala, već se samo preusmjerila. Ova iskrenost o promjeni prioriteta dio je njezinog otvorenog govora o izazovima majčinstva. U ranijim je intervjuima priznala kako se neprestano bori s osjećajem krivnje, pitajući se radi li dovoljno za razvoj svoje djece. - Svaki dan kao majka, osjećam se užasno. Osjećam se krivom - povjerila se, pokazujući ranjivu stranu koju rijetko viđamo kod hollywoodskih zvijezda.

