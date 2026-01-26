Jennifer Lawrence otkrila zašto se riješila psa nakon rođenja djece: 'To me natjeralo da ih poželim uništiti'

Slavna glumica Jennifer Lawrence objasnila je tešku odluku o rastanku od svoje čivave Pippi nakon što je postala majka. Tijekom promocije svoje nove psihološke drame "Die My Love" glumica, koja sa suprugom Cookeom Maroneyjem ima dva sina, trogodišnjeg Cyja i dječaka rođenog 2024. godine, potvrdila je da pas više ne živi s njom, prenosi E! News. Ipak, naglasila je da je Pippi i dalje voljeni član obitelji te da je sada u sigurnim rukama njezinih roditelja, gdje uživa u mirnijem životu daleko od vreve New Yorka.

Tema se prirodno nametnula tijekom razgovora s publikom 7. siječnja, budući da se i njezin lik u filmu, također novopečena majka, suočava sa sličnim izazovima kada joj suprug bez pitanja dovede psa. Lawrence je ispričala kako je njezina čivava, koju je udomila 2017. godine, teško podnosila život u velegradu, no pravi preokret dogodio se dolaskom djece. Majčinstvo je, priznala je, iz temelja promijenilo njezinu percepciju svijeta, pa tako i životinja koje je nekoć obožavala.

- Nakon što sam dobila dijete, psi su postali tako strašni - izjavila je 35-godišnja oskarovka, opisujući transformaciju koju je doživjela. - Gotovo kao da sada ne prepoznajem pse. Kada moj sin krene prema nekom psu, ja ih jednostavno vidim kao prijetnju - iskreno je podijelila s publikom, dajući uvid u anksioznost s kojom se suočavaju mnogi roditelji. Njezin je strah, nažalost, dobio i stvarnu potvrdu.

Ključan trenutak koji je presudio njezinoj odluci bio je incident u kojem je jedan pas ugrizao njezinog sina. To traumatično iskustvo potpuno ju je slomilo. - To me natjeralo da poželim uništiti svakog psa ikada - priznala je. Unatoč strahu od pasa, Lawrence i dalje voli životinje te kod kuće ima mačka po imenu Fred.

- Imam mačku i mislim da su tako neshvaćene. One znaju biti totalni seronje, a ljudi kojima to smeta zapravo ne kuže koliko je to smiješno - rekla je glumica, pokazujući da njezina ljubav prema životinjama nije nestala, već se samo preusmjerila. Ova iskrenost o promjeni prioriteta dio je njezinog otvorenog govora o izazovima majčinstva. U ranijim je intervjuima priznala kako se neprestano bori s osjećajem krivnje, pitajući se radi li dovoljno za razvoj svoje djece. - Svaki dan kao majka, osjećam se užasno. Osjećam se krivom - povjerila se, pokazujući ranjivu stranu koju rijetko viđamo kod hollywoodskih zvijezda.