Brojni obrati! Dva para odlučila da između njih ipak nema ljubavi: 'Mulja od početka. Ali svemu dođe kraj'

Romantična putovanja farmera i farmerice i njihovih odabranica i odabranika polako se bliže svome kraju, a sinoćnja epizoda donijela je mnoge promjene koje su iznenadile gledatelje.

Za početak, Zvonko je odlučio Rasemu odvesti na večeru s pogledom na more, a iako je prvi prije kazao kako mu smeta njihova razlika u godinama, prvi je načeo pitanje o vezi, posebno o slobodi koju bi mu dala ukoliko budu zajedno.

Foto: RTL

''Kod mene si potpuno slobodan, i kad si sa mnom i kad nisi'', odgovorila je lukavo farmerica, no Zvonko nije baš siguran u to.

''Teorija je sto posto na mjestu, ali poznavajući nju, itekako iskače iz te teorije van'', kazao je i dodao da je ona već pokazivala znakove ljubomore prema njemu.

''Što misliš u kojem pravcu ide ovaj naš odnos?'', upitao ju je dalje, a ona je odgovorila da mu na to još ne može dati odgovor. Pred kamerama je kasnije komentirala kako ga smatra šarmerom i ženskarošem. Potom ga je Rasema odlučila upoznati sa svojim prijateljicama kako bi ga i one procijenile i pomogle joj u odluci.

''Zvonko je ostavio dobar dojam na moje prijateljice. On je njih obmanuo glumom i one misle zaista da on misli dobro i ozbiljno'', pročitala ga je Rasema. Prijateljica Soka komentirala je kako Zvonko nije loš, ali da se vidi na njemu da on nije baš ozbiljan. Dodala je da njih dvoje sigurno neće biti zajedno. Rasema je priznala kako Zvonko nije isti čovjek kad se kamere ugase te da joj se to nimalo ne sviđa.

''Mulja od samog početka. Ali svemu dođe kraj'', zaključila je farmerica.

Za to vrijeme Marijan i Patty uživali su u svojoj idili, a Bahra im se odlučila javiti putem videopoziva i kazala im je:

''Bila mi je želja da vas čujem, da pitam kako ste. Sretna sam da vi lijepo svoju vezu odvijate, da ste sretni i zaljubljeni. Ja sam jako ponosna'', kazala je Bahra pa ih pozvala u goste, a potom se s Patty pokušala sporazumjeti na njemačkom.

Velike obrate primijetili su gledatelji i kod Dragana i Olje koji su svoje druženje nastavili u Erdutskim vinogradima koji kriju najveću bačvu na svijetu. Tijekom prezentacije pjenušca Olja se našalila pa spomenula svoje i Draganovo vjenčanje, no to farmeru nije dobro sjelo pa je vješto promijenio temu.

''Ja sam osoba koja se cijelo vrijeme igra i svašta mi pada na pamet. Mislim da se on malo prepao mene'', komentirala je Olja.

''Oljine emocije prema meni se svakim danom razvijaju u nekom pozitivnom smjeru. Mislim da joj se čak i sviđam. Možda ona mene malo i testira kakav sam, kako reagiram… Ona će to sve istražiti i biti sigurna u što se upušta'', komentirao je potom Dragan.

Tijekom šetnje u kojoj su brali grožđe i bacali jedno drugome u usta, Olji se malo zavrtjelo.

Foto: RTL

- Čekaj stani malo, ovo je jako - rekla je Draganu, a on je dobacio:

- Vriti ti se ha?

- Stani, evo dobro je, ajmo polako. Da sam znala ne bi ovo. A ti si popio sve - rekla je Olja.

Par je nastavio hodati, a kandidatkinja je i dalje putem brala grožđe i jela.

- Ja ti moram sjest. Uf - rekla je Olja i sjela na pod.

Hodanje i degustacija vina umorili su Olju pa je zamolila Dragana da je dio puta ponese na leđima.

Foto: RTL

A iako se uvijek zajedno dobro zabavljaju, Dragan je komentirao da ipak ništa više tu nema.

''Jako mi je drago što smo se upoznali. Ovo je nešto jako lijepo što se desilo i radujem se sljedećem susretu'', prijateljski je zaključila i Olja.

